Обнародованы данные о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса по России

В опубликованных Росздравнадзором данных речь идет, в основном, о тех, кто получил прививки «Спутника V» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова представила данные о побочных эффектах от вакцинации, зарегистрированные в Российской Федерации. В июне были опубликованы результаты побочных реакций, зафиксированных по применению вакцины «Спутник V» в Аргентине, которые показали, что чаще всего у получившие вакцину сообщают о боли, уплотнениях и покраснениях в месте укола в сочетании с повышенной температурой.

В опубликованных Росздравнадзором данных речь идет, в основном, о тех, кто получил прививки «Спутника V», хотя статистические данные не дифференцированы по разным видам вакцин, доступным у нас в стране. Сообщения о побочных реакциях от вакцинации, направленной на профилактику новой коронавирусной инфекции, изначально поступают от пациентов к врачам, затем медработники отправляют эти данные в службу факмаконадзора, после чего информация анализируется на специальных экспертных комиссиях с привлечением главных внештатных специалистов и ведущих центров Минздрава.

На сегодняшний день, по данным Росздравнадзора, прививки от ковида получили более 40 миллионов граждан РФ. Количество осложнений, которые зарегистрированы в базе фармаконадзора, – около 7 тысяч, то есть примерно 0,018 % от всех вакцинированных.

Основные побочные реакции на прививку - это повышенная температура, слабость, проявления по типу ОРВИ, которые проходят в течение 2-х – 3-х дней. После этого человек возвращается к обычной жизни и может не опасаться, что он тяжело заболеет, что попадет в реанимацию, подчеркнула руководитель Росздравнадзора.

Что касается количества заболевших ковидом привитых россиян, то в статистике рассматриваются те случаи, когда человек заболел коронавирусом спустя 42 дня после прививки, пояснила Алла Самойлова. Это тот период, когда иммунитет уже сформирован.

Так вот среди всех заболевших ковидом не более 2 % - люди, которые были привиты. А из тех, кто попадает в больницу, 90 % - это люди, не получившие прививку. В реанимацию вакцинированные граждане практически не попадают, по словам руководителя ведомства.