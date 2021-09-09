Режиссер Александр Мельник будто предвидел свою с Евгением Зиничевым гибель на Севере

Мельника многие СМИ называют просто оператором. Нет, он был известным кинорежиссером. Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

Мельника многие СМИ называют просто оператором. Нет, он был известным кинорежиссером. В командировке с генералом Зиничевым искал места съемок для учебного фильма МЧС и своей новой документальной картины об освоении Арктики и Северного морского пути.

Александр Мельник дружил с «Комсомолкой». Первый свой блокбастер-притчу «Новая Земля» - о тюрьме на необитаемом острове за Полярным кругом - привез в 2008 году в нашу редакцию за несколько месяцев до официальной премьеры. Вместе с земляком Иосифом Кобзоном. Так что мы были первыми зрителями, горячо обсудили тогда фильм.

В апреле 2014 года, накануне выхода на экраны страны фильма «Территория» Мельник был гостем радио «Комсомольская правда», подробно рассказал о съемках. Из редакции «Комсомолки» уехал в аэропорт. Его ждал любимый Север. На открытии полярной станции «Северный Полюс-42» режиссер решил лично представить и подарить «Территорию» полярникам, остававшимся на долгую зимовку.

Из того искреннего интервью можно понять, каким человеком был Александр Мельник. Был.

«Ненавижу клевету под именем «совок»!

- Александр, как вы рискнули замахнуться на Куваева? - спросил я тогда режиссера. - «Территория» - культовый роман поколений 70-80-х годов прошлого века о Честной Работе. А это понятие ныне не в чести. Да и критики-интеллектуалы вас наверняка не поймут. В большом кино ныне тренд на ущербность, мелкотравчатость депрессивных героев. А уж СССР для них – и вовсе большой Совок, где жили унылые забитые людишки, не способные на высокие порывы. Так его, дескать, и надо показывать! А тут вы с настоящими Мужчинами, Героями. Ох, обвинят вас в лакировке, советской пропаганде, не дай Бог, в сталинизме!

- Я знал, на что шел. В своем окопе пытаюсь отстоять право нашего народа на родную историю, чтобы не было в ней провалов, черных пятен, клеветы под именем «совок». Наши родители, деды одержали множество замечательных побед. Побед духа, силы, воли, литературных, художественных. К великому сожалению, за прошедшие после развала СССР годы мы очень мало где приблизились к тем достижениям. И в области космоса, технологий, и в литературе, искусстве. Возникает резонный вопрос – критиковать то время легко, модно, но давайте попробуем хоть где-то дотянуться до него.

Олег Куваев написал книгу о страсти человека к своему делу, одержимости, связанной с трудом, долгом, честью, достоинством. И о людях, которые ставят Работу превыше всего. Настоящую, большую Работу.

Мне давно хотелось рассказать о том времени, тех людях. Я очень люблю Север. Первый раз попал в 1976 году со стройотрядом в Магаданскую область, обустраивали месторождение Дукат. До сих пор горжусь очень этим опытом. В 1980-м уехал на полярную станцию, работал в море Лаптевых, в дельте Лены. Потрясающее ощущение от рядом находившихся людей. Интеллектуалов, настоящих героев, таких, как персонажи «Территории» Олега Куваева. И когда представилась возможность снимать, я даже не задумывался, какой фильм надо делать.

Кадр из фильма "Территория"

- Цель какая была?

- Композитор картины - финн Туомас Кантелинен. Когда закончили писать музыку, свели фильм, вечером сидим на «Мосфильме», усталые оба. И вдруг он говорит: «Александр, я должен тебе сказать – мы сделали потрясающее русское кино. Без пропаганды, но очень патриотичное». Может, это и была цель – рассказать о России и людях, населяющих нашу землю. Они достойны уважения за то, что были, что сделали. Я люблю работу философа Алексея Федоровича Лосева о том, что народ, который перестает творить мифы или уничтожает старые мифы, сам обречен на уничтожение. Мне хочется, чтобы эти мифы, настоящие, большие и красивые, существовали.

- Но ведь герои Куваева - не миф, а реальность. Как и открытое ими месторождение. Геолог Владимир Полеванов прошел всю «Территорию», дал стране 700 тонн золота, потом был вице-премьером РФ. Полеванов хорошо знал прототипов героев Куваева. Утверждает, что заповеди «Территории» реально были. Это касается не только желтого золота. В те же годы в Западной Сибири геологи открыли нефть, газ. Черное, голубое золото, которым до сих пор живет-кормится Россия, обогащаются олигархи. Теперь, согласен, нет в стране таких трудовых героев, о которых слагают легенды, мифы.

- Я обращаюсь к молодежи - сводите деда, отца в кино на «Территорию». Пусть возникнет связь поколений. Потому что, увы, поколения теперь часто живут в разных реальностях, общаются разве что за праздничным столом. Очень важно, мне кажется, нашу картину смотреть вместе, потому что возникает гордость за тех, кто был до тебя. А раз есть гордость, значит, будет вызов определенный для молодого поколения. Стань таким, как они! Стань лучше!!! Стране нужны новые герои. Чтобы двигать Россию вперед.

- Где проходили съемки?

- На плато Путорана, за Полярным кругом. Территория размером с Великобританию. Затерянный мир с живописными каньонами и долинами. Плато Путорана часто называют «краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов». Озера по совокупному объему сопоставимы с Байкалом по пресной воде. Край удивительной красоты, чистоты, дерзости природной. В летнюю экспедицию мы стояли лагерем на 150 человек, в палатках. Прилетели, все ходим, раскрыв рты, смотрим по сторонам: тут птички, там медведи, здесь рыба из реки выпрыгивает прямо на сковородку… Все по-настоящему! Чистая вода, воздух, солнце, которое не садится. Два-три часа было достаточно, чтобы выспаться и потом на площадке работать. Через неделю прилетает кто-то из новеньких и мы вдруг ощущаем поразительную разницу в восприятии мира и отношения к работе. Новичок уверен: два-три дня отработает и улетит дальше, как всегда в кино. Не получается. Сидит у нас недельку, адаптируется и уже ждет следующего новичка, чтобы сказать: «Слушай, старик, ты никуда не спеши, здесь время идет по-другому, здесь все по-настоящему!» Мы никуда не торопились, да. Это иногда вызывало раздражение. На площадке не было мата. Я просил, чтобы мы разговаривали нормальным языком, потому что в этой природе невозможно было говорить по-другому. И мы все успевали. Ощущение, что природа всегда готова сделать тебе подарок, если ты в ней живешь органично. Потом зимняя экспедиция на плато - при минус 30. Еще была экспедиция на Чукотку. В бухте Провидения снимали выход к океану, финал фильма. В ноябре-декабре, при коротком минимальном световом дне в 3-4 часа, при колоссальных температурных аномалиях, ветре страшном, океане замерзающем. Но получились очень красивые кадры.

- Натуральный Север, без обмана?

- Да.

Гимн мужской дружбе

- Говорят, вы сначала в Исландии хотели снимать родную «Территорию»?

- В Исландии создана производственная база. Все на месте, камеры, техника и т.д. Западный киномир организовал там целую индустрию. Все, что связано с Севером, снимают в Исландии. Была такая идея и у нас. Но потом поняли, что это уже все есть в кино… А то, что мы сняли и сделали в России, никакая Исландия даже близко не сравнится, просто потеряется на фоне Путорана. Хотя коллектив интернациональный. Финский композитор, гример из Англии, помогал французский оператор, снявший потрясающий документальный фильм «Океаны». Есть технологии, зачем изобретать велосипед… Все иностранцы говорили в одном ключе: «У вас потрясающая страна, почему мир об этом не знает?»

Да, у нас есть о чем рассказывать, показывать. Подобную картину в Америке никогда не снимут, потому что эта история «Территории» не типична для американцев. Там, вспомним певца их Севера Джека Лондона, все боролись за золото для себя. А мы золото здесь добывали для того, чтобы поднимать страну после войны, созидать, запускать в космос Гагарина… Это очень важный момент.

У нас огромная страна. Здесь столько пространства, места, богатства, что мы должны научиться делиться друг с другом, чуть-чуть отдавая от себя другому. В последнее годы нас же воспитывают в режиме индивидуализма. Ты лучше всех, ты живешь для самого себя. Человек доживает до какой-то вершины, а дальше двигаться некуда – все, себя уже накормил, напоил – так, что уже из ушей лезет. А делиться ни с кем не хочу и не могу, как это я кого-то приблизить должен к себе, кого-то поднять?

Мне кажется, это неправильная позиция. В нашем фильме каждый переживает друг за друга и всегда готов прийти на помощь. Это очень красивая северная история и, по-моему, очень русская.»

Последние слова интервью Александра Мельника «Комсомолке» в апреле 2015- го оказались пророческими. 8 сентября 2021 года режиссер упал со скалы, где когда-то снимал свою «Территорию». Стоявший рядом министр МЧС Евгений Зиничев, не задумываясь, бросился на помощь другу. И тоже погиб.

Вечная им память!

P.S. В финале фильма Александра Мельника «Новая Земля» один из главных героев - Николай (актер Андрей Феськов) падает на заполярном острове с обрыва в воду и погибает.

Константин Лавроненко сыграл главного героя - инженера Илью Чинкова. У этого настоящего человека был и реальный прототип - геолог Николай Ильич Чемоданов, первооткрыватель месторождений золота на Чукотке. Фото: кадр из фильма.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр Владимирович Мельник. Родился 11 июня 1958 г в поселке Черновопартизанск Луганской области. Российский кинорежиссёр, сценарист.

Закончил Одесский гидрометеорологический институт. Работал на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. После службы в Советской армии работал журналистом в Молдавии, был генеральным директором издательства «Андреевский флаг», президентом «Фонда Андрея Первозванного», «Центра Национальной Славы России». Снял художественные фильмы «Новая Земля», «Территория» с Константином Лавроненко в главных ролях. Обе картины продюссировал его сын Антон Мельник. Автор ряда книг, пьес.