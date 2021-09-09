Кампус, ГЭС и строительный кластер: на ВЭФе заключили важные для Хабаровского края соглашения

Одним из важных для края проектов стал межвузовский кампус, который построят в Хабаровске. Фото: правительство Хабаровского края.

Восточный экономический форум 2021 года проходил 2–4 сентября во Владивостоке. Хабаровский край готовился к этому событию целый год.

Павильон в стиле хай-тек

Краевой павильон на форуме был смонтирован в виде здания с ячеистой как у пчелиных сот структурой. По замыслу создателей, соты - это и природа, и пчелиное трудолюбие. Попадая внутрь, посетитель сталкивается с тем и другим. Первую экскурсию совершил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Приветствуем вас в павильоне Хабаровского края, региона, который по площади занимает третью строчку в России. В котором живет 1 миллион 320 тысяч очень крепких духом и любящих свой край людей. Хабаровский край развит индустриально. Сегодня на предприятиях Комсомольска выпускаются самолеты четвертого и пятого поколений, современные корветы, малые ракетные корабли, гражданские суда. Социальные программы Хабаровского края представлены на стенде нашими новеллами. Мы впервые начали делать социальные выплаты нашим, как мы их называем, «молодоженам» - за супружеское долголетие. Никогда еще тех, кто прожил в супружестве 50 и более лет, не отмечали. Кроме того, мы запустили новую стипендию - лучшим выпускникам школ: тем, кто набирает 95 и более баллов по ЕГЭ, Хабаровский край выплачивает 50 тысяч рублей, - рассказал Михаил Дегтярев первым гостям павильона.

Руководитель региона, презентуя павильон Хабаровского края, остановился на тех направлениях многогранной жизни региона, которые определяют векторы его развития. Стенд «Инвестиционный климат» он назвал одним из главных.

- Он устроен так: каждый посетитель имеет право выбрать специальную матрицу и разместить ее на нужную картинку. Появляется исчерпывающая информация о проекте. Показываю. Берем… Размещаем. Что тут у нас? Ниманская ГЭС. Вы видите - здесь сведения об электростанции, которая номинирована нашим регионом на электрификацию БАМа. Владимир Владимирович Путин уже поручил Правительству России подготовить предложения по строительству этого крайне важного для энергетики края объекта, - повествует и показывает врио губернатора.

Не были обойдены вниманием и производство Суперджетов, и Тугурская приливная электростанция, и Большой Уссурийский остров с его зоной беспошлинной торговли.

Надо сказать, что хай-тек обстановка внутри павильона Хабаровского края впечатляет. Техногенный стиль был выбран неслучайно. Каждый регион на ВЭФ как бы подчёркивает свои сильные стороны, по которым он узнаваем. Это могут быть вулканы, олени или теплые пляжи. У нас вулканов нет - зато есть индустриальная инфраструктура, и этой инфраструктуре есть куда развиваться. Именно эту простую и очевидную мысль транслирует хабаровский павильон своим посетителям.

Не дожидаясь старта

Павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» принимал гостей VI Восточного экономического форума с раннего утра и до захода солнца каждый день. Региональные инновационные разработки представляли первый зампред правительства края Мария Авилова и министр экономического развития края Виктор Калашников.

Здесь побывали очень разные люди. Очень много прошло молодежи – к Хабаровскому краю велик интерес студентов. Были и ВИП-ы. Например, в павильон пожаловал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Ему презентовали экспортный потенциал ведущих машиностроителей края КнААЗ и АСЗ. Министр промышленности особенно впечатлился, однако, не только ими, но и проектом «Дом дальневосточника».

- Вот, посмотрите, это проект индивидуального деревянного жилищного строительства. Мы ставим ключевую задачу на создание массового производства таких домов и переориентацию переработчиков древесины именно на этот проект. «Дом дальневосточника» уже вызвал большой интерес. Например, японцы очень желают инвестировать. Как видите, дома эти - со всеми удобствами, безопасные во всех отношениях, - сказала Марина Авилова показывая стенд проекта министру. Министр согласно качнул головой - шикарно.

Делегация края приступила к работе на площадках VI Восточного экономического форума, не дожидаясь старта официальной программы. Накануне обсуждались перспективы сотрудничества региона с Федеративной Республикой Германия, а также направления взаимодействия с вице-президентом АО «Российский экспортный центр».

Кадровый проект

Врио губернатора Хабаровского края принял участие в панельной дискуссии VI ВЭФ «Сеть университетских кампусов – интеллектуальный пояс России». Он представил новый научно-образовательный проект межвузовского кампуса в Хабаровске. По мнению Михаила Дегтярева, в нашем регионе назрели предпосылки для создания компактной экосистемы образовательной, научной, инновационной, общественной и культурной сфер развития краевого центра.

– Координатором проекта выступает правительство Хабаровского края. А участниками станут крупнейшие вузы: ТОГУ, ХГУЭП, Институт культуры, ДВГМУ, - сказал глава региона.

Ежегодно треть выпускников школ - а это около 1,5 тысячи человек - уезжают на учебу на запад страны. Как правило, это одиннадцатиклассники, получившие высокие баллы за ЕГЭ. Молодым людям не хватает новых пространств и возможностей для реализации жизненных, социокультурных и профессиональных потребностей.

- Хотим, чтобы наша молодежь не только оставалась в регионе, а создавала бы новый облик и экономику края, - подчеркнул Михаил Дегтярев. – Мы видим емкость межвузовского кампуса не менее 10 тысяч человек. Пространство будет открыто для всех горожан. Безусловно, это должна быть безбарьерная среда.

Врио губернатора добавил, что такой проект – в первую очередь кадровый.

- Не стану употреблять слова «закрепить» и «задержать». Высшее образование – высококонкурентная среда. Поэтому мы смотрим шире. Надо привлечь в Хабаровск и на Дальний Восток лучших ребят. Сегодня у нас в вузах учатся студенты из 42 регионов России, из соседних государств. Мы расширяем практику двойных дипломов. Сегодня подписывает как раз ВШЭ соглашение с ТОГУ и ХГУЭП. Для нас это большая честь, ответственность и хороший знак нашим ребятам-дальневосточникам, - признался Михаил Дегтярев.

Помимо образовательных компетенций якорным объектом кампуса станет IT-технопарк «Амур» с конкурентоспособными проектами в сфере быстроразвивающейся креативной индустрии. Он уже в стадии реализации.

Межвузовский кампус будет граничить с парком «Северный» в Краснофлотском районе Хабаровска.

- Опираемся на науку, кампус и новые технологии в образовании. Будем конкурировать с Владивостоком и ДВФУ, потому что это дает всем развитие. Потому что, если ТОГУ будет конкурировать с ДВФУ, если Хабаровск будет конкурировать с Владивостоком за то, кто быстрее станет миллионником (а мы будем конкурировать), это только повысит качество и уровень жизни, даст толчок развитию экономики, - заявил глава региона.

Строительство кампуса планируется на территории в 392 тысячи квадратных метров. Жилой комплекс будет рассчитан для проживания студентов, сотрудников и молодых семей, в том числе предусмотрен центр развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. Планируется создание центра международного обучения с общежитием для иностранных студентов. Предусмотрено возведение новых корпусов: инженерного, медико-химико-биологического, информационных и космических технологий, природопользования и экологии. Для молодых ученых будет построен образовательный научно-исследовательский комплекс «Сфера».

Связующим архитектурно-образным звеном станет многоэтажный культурно-деловой центр - многофункциональная площадка для проведения массовых мероприятий со смотровыми зонами на верхних этажах и живописными панорамными видами на парковую зону северной части Хабаровска и реку Амур.

По предварительным расчетам, стоимость проекта составит 15,6 млрд рублей.