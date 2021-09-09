«Двенадцать стульев» на новый лад: в Москве выкинули диван, в котором спрятаны 300 тысяч рублей

Жильцы избавились от старого дивана, в котором были спрятаны деньги. Фото: Shutterstock

Сюжет этой реальной истории напоминает роман Ильфа и Петрова. Только случилась она не в уездном города N, а в белокаменной. Вместо изящной гамбсовской ореховой мебели — старый диван. Ключ от квартиры, где деньги лежат, москвич Павел новым жильцам вручил в конце августа.

Квартира на проспекте Мира в Ростокине досталась брату с сестрой Павлу и Ирине (имена изменены) в наследство. Несколько лет в ней жила женщина, а потом вернулась в родную Липецкую область. Квартира простаивала и брат-москвич решил, что будет ее сдавать.

Район хороший, близко к ВДНХ. Предложений на рынке аренды немного — все быстро разбирают. Желающие снимать однушку в девятиэтажной хрущевке нашлись в момент. Все случилось так быстро, что Павел даже не предупредил сестру. Хотел постфактум обрадовать, что объявилась молодая семья из регионов, которая согласилась не только снять, а еще и привести жилье в порядок.

Ремонт закипел. Первым делом избавились от старого скрипучего дивана. Такая модель, у которой жесткую спинку закрывают съемные подушки. Мебель выставили на помойку.

В тот же день Павел звонил сестре. Рассказал про новых квартирантов и что теперь будет слать родственнице часть денег от сдачи. И про то, как замечательные жильцы сами сделают ремонт да обновят мебель. Буквально только что отчитались, что выкинули диван.

На линии повисла зловещая тишина.

— Как... выкинули? Совсем выкинули? — дрожащим голосом спросила Ирина.

Родственница рассказала, что в старой подушке среди наполнителя она спрятала заначку — более 300 тысяч рублей. «Нычку» сделала еще в те годы, когда жила в квартира сама. Не думала, что квартиранты найдутся быстро, да еще и окажутся столь деятельными.

Ирина написала заявление в полицию. Просит найти тот самый диван. В столичном Главке МВД сухо комментируют, что идет проверка по факту пропажи денежных средств.

Мы бы и хотели написать, раз за дело берется полиция, то заседание продолжается — еще не все потеряно. Однако формально криминала в этой истории нет. Значит и отрабатывать ее полицейские не обязаны. Могут попробовать выяснить по камерам, кто и куда в тот злополучный день увез диван. Скорее всего, мусоровоз доставил его на свалку.

Так что помощь утопающим, дело рук самих утопающих. В случае чего хозяйка дивана может обратиться с гражданским иском в суд. Потребовать взыскать 300 тысяч с квартирантов, которые избавились от столь дорогой мебели. Но доказать, что деньги вообще существовали, будет непросто.

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