«Нужно, чтобы россияне ездили летом не в Турцию, а на Дальний Восток»: как сделать полеты по стране доступными

На полях Восточного экономического форума прошла сессия «Полет нормальный: новая авиадоступность Дальнего Востока» Фото: Shutterstock

Как сделать авиаперелеты на Дальнем Востоке доступными для простых людей? Как должна быть построена сеть маршрутов и какие должны быть механизмы государственной поддержки? Эти и другие вопросы обсудили на сессии «Полет нормальный: новая авиадоступность Дальнего Востока», которая состоялась на полях Восточного экономического форума.

Авиамобильность населения на Дальнем Востоке вдвое ниже, чем в среднем по России, хотя должна быть выше - расстояния то огромные.

- Если бы не нужно было брать кредит, чтобы к бабушке слетать, качество жизни дальневосточников было бы намного выше, - завел разговор модератор дискуссии Михаил Кузнецов, директор Федерального автономного научного учреждения «Восточный центр государственного планирования».

- Межрегиональное авиасообщение — это не только к бабушке поехать, это экономические и торговые связи. Тот же туризм для кого-то отдых, а на самом деле — это бизнес, развитие регионов. Чем ниже доходы населения, тем больше у государства социальных расходов — на возмещение затрат на коммунальные платежи, на «детские», на дрова, — парировал главa Бурятии Алексей Цыденов.

Авиация играет ключевую роль в транспортном сообщении на Дальнем Востоке, зачастую не имея альтернатив.

- Нельзя развивать Дальний Восток, не имея нормальной транспортной доступности — ни о чем говорить нельзя, если добраться невозможно, — заметил гендиректор единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Напомним, единая дальневосточная авиакомпания была создана по поручению президента с целью повысить транспортную доступность отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока. Планируется, что компания будет перевозить около 2 миллионов пассажиров в год, в ближайшие три года улучшив свои производственные показатели более, чем в два раза.

- Уверен, что показатель в 2 миллиона пассажиров в год будет достигнут раньше, - заметил заместитель министра транспорта Игорь Чалик, а потом рассказал о госсубсидиях. В этом году было выделено 21,4 млрд. рублей государственных субсидий для расширения сети маршрутов в целом по России. Почти половина этих субсидий пришлась на Дальний Восток.

- Внутрирегиональные маршруты субсидируются из местных и региональных бюджетов, и суммы солидные — порядка 4 млрд рублей субсидий на местные перевозки, - отметил Игорь Чалик.

Одна из главных проблем - низкая частота рейсов на Дальнем Востоке и небольшая сеть маршрутов. Например, из Читы в Улан-Уде придется добираться несколько дней с пересадками.

- Для дальневосточников важно долететь из столиц до европейской части страны, но еще важнее попасть в эти столицы Дальнего Востока, в центры субъектов. Это огромная территория, кровеносная система. Если кровеносная система не работает, конечности отмирают. Если самолет вылетает один раз в две недели, то о доступности речи не идет. Доступность — это когда ты ежедневно из своего дома можешь добраться по какой-то срочной необходимости до больницы, учебного центра или на похороны полететь, тоже такая бывает необходимость, — заметил Константин Сухоребрик.

- Сейчас рейсы два раза в неделю, билетов нет, так по всему Дальнему Востоку. Если говорить в целом о доступности и востребованности, мы ее плохо умеем прогнозировать. По примеру Улан-Удэ: в 2017 было условно 1,5 рейса в день на Москву, сейчас их четыре, и все равно не хватает, они все заполняются, какое направление ни возьми. Поставили в прошлом году маршрут на Томск — билетов нет, загруженность полная, - рассказал Алексей Цыденов.

- Сегодня рейс Владивосток — Благовещенск один раз в неделю, но мы хотим ежедневно, чтобы люди летом не ехали в Турцию, а на Дальний Восток. Также хотим в Хабаровск, Южно-Сахалинск. У нас идет реконструкция двух аэропортов, но в Тынде сроки переносят. Нельзя сроки на Дальнем Востоке переносить, мы же с опережающими темпами хотим развивать Дальний Восток, - заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Не менее острая тема - дороговизна авибилетов.

- Льготные билеты дальневосточники расхватывают за полторы недели. Уровень жизни в ДФО уступает среднероссийскому, поэтому задача — обеспечить авиационную доступность, самое главное — внутри округа. Минимум 20 млрд. рублей нужно изначально закладывать на субсидируемые авиаперелеты в ДФО, — заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Власти обещают не только решить проблему с нехваткой рейсов на Дальнем Востоке, но и внедрить «цифру» в сферу авиаперевозок.

- На новую субсидию мы сделаем решение, что не нужно приходить в кассу, все делается онлайн. Если все документы в порядке, мы подтверждаем бронь... Но это полумера. Мы вместе с Минцифры обсуждаем тему подключения к порталу Госуслуг, где создан цифровой профиль каждого гражданина. Как только с коллегами договоримся, в автомате будет отправляться запрос, через секунду получаем ответ, и сразу билеты можно будет выкупать, рассказал заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин.

- Планируете ли вы что-то делать с учетом технологических сдвигов? Какие технологические чудеса могут произойти до 2050 года? - поинтересовался у участников дискуссии модератор.

- Мы планируем до 2030-2035 года, это более реальная перспектива. Мы начинаем с беспилотной доставки грузов, - рассказал Игорь Чалик.

По его словам, проект начался в четырех субъектах — Чукотка, Камчатка, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа.

- Сейчас идет подготовка к производству беспилотников. Определены 48 маршрутов. Формируем технический облик беспилотников, чтобы понимать, какие площадки и полосы для них потребуются. С 2022 года точно начнем беспилотную доставку. Постепенно в обозримом будущем перейдем и к перевозке пассажиров таким же образом, - отметил Игорь Чалик.

Участники дискуссии также выступили за обнуление аэропортовых сборов и увеличение возможностей субсидирования.

- Современные воздушные суда гораздо эффективнее, чем Ан-24, себестоимость полета вертолета гораздо выше. Нужно увеличивать загрузку самолета... Ставки сборов региональной аэродромной инфраструктуры — их в Книгу рекордов Гиннеса. Наше предложение — обнулить их, — заметил Константик Сухоребрик.

- Абсолютно согласен! - поддержал сенатор Иван Абрамов. - Здесь еще и цена авиакеросина. Мы знаем про северный завоз, два года доставляется авиакеросин, и понятно, по какой цене он там будет. Здесь необходимо государственное вмешательство.

- Переходя на новые типы воздушных судов, придется под них формировать склады запчастей, технический персонал. Эти вещи субсидируются на уровне РФ. Можно было бы рассмотреть возможность для дальневосточной авиакомпании не только на новые российские машины, а на все типы российских самолетов, которые будет получать авиакомпания, распространить эти типы поддержки, - предложил генеральный директор «Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих.