Рябина: море пользы при капле затрат

Фото: Pixabaу

Ярко-красные ветви рябины — признак окончательного прихода осени. Но не все знают, что эти ягоды — настоящий кладезь полезных веществ для иммунитета. И ягоды ли это вообще?

Интересные факты

• Рябина — растение, относящееся к яблоневым. А значит, можно считать эти ягоды миниатюрными яблочками.

• Деревья рябины удивительно неприхотливы: они легко растут в лиственных и хвойных лесах, на болотах и сухих каменистых склонах.

• В Шотландии и Ирландии издревле верили, что рябина защищает от злых духов, и сажали деревья перед домом для защиты от колдовства.

• В Древней Руси считалось, что обидеть рябиновое дерево — значит навлечь на себя гнев бога-громовержца Перуна. Если приходилось сломать ветвь по необходимости, у дерева обязательно просили прощения.

Что полезного в рябине?

• Сок рябины имеет антибактериальные, мочегонные, кровоочищающие и вяжущие свойства.

• В рябине содержится большое количество витаминов А и С — больше, чем в моркови и лимонах. Также плоды богаты калием, цинком и медью.

• Рябина является источником сорбозы — вещества, из которого получают сахарозаменитель сорбит. Это натуральный подсластитель, не вызывающий скачков сахара в крови и потому рекомендуемый больным сахарным диабетом.

• Вытяжка из рябины используется в официальной медицине — ее вводят внутривенно для снижения внутриглазного давления у больных глаукомой.

Когда и как употреблять?

• Добавьте плоды свежей или замороженной рябины в смесь для компота — в любой пропорции. Важно знать, что наименее вязкими и горькими «яблочки» становятся после первых заморозков. До морозов в них ощущаются горечь и кислота.

• Из рябины можно сварить варенье. На 1 кг «яблочек» нужно 800 г сахара и 2–3 стакана воды. Залейте сахар водой, сварите сироп и опустите в него рябину; закипит — снимите с огня, дайте остыть и настояться не менее 8 часов. Затем вновь доведите массу до кипения на сильном огне, убавьте и варите 25–30 минут, помешивая и снимая пену. Хранить варенье нужно в стерилизованных, герметично закупоренных банках, в темном прохладном месте.

• При бронхите или болях в горле смешайте немного рябинового сока с медом и принимайте 3–4 раза в день. Такая смесь облегчит состояние и будет способствовать выздоровлению.

• Спелую рябину можно добавлять в классическое бисквитное тесто — как отдельно, так и вместе с любыми ягодами и фруктами.

Источник: здоровое – питание. рф