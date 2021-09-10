«Приди ко мне, брате, в Москов»: кто откроет истинный возраст столицы — летопись, печать митрополита или драгоценные украшения

Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Алексей Александрович, год был сложный. Но цыплят по осени считают. Что приостановлено в плане реставрации, что продолжается, что уже сделано?

- Москва – это быстро меняющийся город, один из крупнейших мегаполисов мира. Но при этом Москва исторический город, на территории которого расположено более 8 тысяч объектов культурного наследия. За последние 11 лет отреставрировано более полутора тысяч исторических памятников. Если быть точным, 1654. Каждый год количество этих объектов – отреставрированных, приведенных в порядок, - увеличивается, как минимум, на сто.

- Намеченные планы приходится менять?

- Удалось приспособиться к таким непростым условиям, в которых все мы жили и прошлый год, и начало этого года. Приведу пример реставрации этого года. Здание жилого дома Абрикосовых, Малая Красносельская улица (дом 7, стр. 31). Возьмешь любую конфету Бабаевской кондитерской фабрики, перевернешь – и увидишь это здание. И мы привыкли к тому, что оно краснокирпичное. Кирпичный промышленный стиль. Реставраторы, работая на объекте в прошлом году, слой за слоем снимали штукатурку. Выяснилось, что шестой – самый первый – исторический слой краски начала ХХ века, и он нежно-оливковый. Получился настоящий модерновый объект. Он совсем по-другому заиграл.

Здание жилого дома Абрикосовых Фото: Алиса ТИТКО

- Кто же его в красный превратил?

- Он был и красным, и почти черным, и чуть-чуть розовым. Но исторически по проекту для Абрикосовых он был нежно-оливковый. Реставраторы вернули подлинный цвет. Мы не стали акцентировать на этом внимания, специально рассказывать. Ну работа и работа. Выполнили – пошли дальше. Вал вопросов, шквал замечаний. Мол, ребята, придумали. Зачем это? Рассказали, пояснили. Многие удивились. Кто-то все равно не поверил. Но именно по этому интересу к результатам работ на объектах и к реставрационной отрасли в целом я вижу, что мы работаем не зря.

Кроме того, если в прошлом году на этом небольшом «шоколадном» памятнике проводились работы по фасадам, то сейчас у нас работы в интерьерах и новые находки. Просто удивительной красоты плафон в одном из центральных залов, который был закрашен в советское время. Его уже отреставрировали в условиях мастерской и совсем скоро вернут на место. Еще одной находкой стала также закрашенная роспись под плафоном. Сейчас ее расчищают, чтобы полностью восстановить. Следующий элемент на очереди – это витражное окно.

В конце 2022 года планируется, что реставрация закончится. И в этом здании на Красносельской будет общественное пространство. Либо помещение для детей. Либо одно из помещений музея (что еще реставрируют в 2021 году — см. «Конкретно»).

ДЕРЕВЯННЫЕ ОСОБНЯЧКИ

- Москва, которая и горела много раз, и перестраивалась, несмотря ни на что сохранила деревянные дома. Что с ними происходит сейчас?

- В этом году консалтинговая компания PwC провела исследование систем охраны объектов культурного наследия в европейских столицах. Выяснилось, что Москва по доли и сохранности деревянных зданий лидер в Европе. Мы оставили позади себя и Париж, и Берлин, и Рим, и даже Лондон. В целом, если по деревянным зданиям мы лидируем, то по количеству охраняемых зданий XVIII-XIX веков среди европейских столиц мы на втором месте после Лондона, но опередили и Париж, и Рим, и Берлин.

Дом купца Страхова Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Что касается деревянных домов-памятников, у нас более 70 объектов под государственной охраной. И этот список каждый год пополняется. В прошлом году взяли под охрану очень красивый резной особнячок на улице Гастелло, 5, так называемый дом купца Страхова. В позапрошлом году - дом купца Виноградова (2-й Крутицкий пер., д. 14). Планируем, что в следующем году там начнется реставрация.

Дом купца Виноградова Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Примеры отреставрированных деревянных зданий – дом Варвары Петровны Тургеневой на Остоженке, 37/7 для музея Ивана Сергеевича Тургенева. В позапрошлом году - дом Сытина (Сытинский переулок, 5/10, стр. 5), удивительной сохранности, построен до 1812 года.

Дом Варвары Петровны Тургеневой на Остоженке, 37/7 для музея Ивана Сергеевича Тургенева Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Еще интересный домик - Бурденко, 23, так называемый дом Гавриила Алексеевича Палибина – одного из чиновников Московской межевой канцелярии. Реставрацию планируем завершить к осени 2022 года.

Дом Варвары Петровны Тургеневой на Остоженке, 37/7 для музея Ивана Сергеевича Тургенева Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ЧУДО ДОМА НАРКОМФИНА

- Многие предлагают отдать исторические здания людям с деньгами в аренду. Пусть они возьмут дом, главное, чтобы внутри фитнес-клуба не было и несущие стены не снесли.

- Давайте начнем с театрального музея Бахрушина. Хочу сразу всех успокоить, что ни о какой передаче в частные руки речи не идет. Реставрация и приспособление этого объекта под музейные цели находится в завершающей стадии.

Дом Гавриила Алексеевича Палибина Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

А вот жилой дом Абрикосовых на Малой Красносельской улице уже много лет находится в частных руках. Реставрация его проходит исключительно за деньги собственника – кондитерского концерна, правопреемника Бабаевской фабрики.

Уже шестой год подряд половина реставрационных работ в городе проводится на частные деньги. Сейчас благодаря грамотной политике мэра Москвы вкладывать деньги в объекты культурного наследия стало выгодно.

Вот показательный пример прошлого года. Все мы помним, в каком состоянии десять лет назад находился Дом Наркомфина на Новинском бульваре (дом 25, корп. 1). Если бы мне сказали восемь лет назад: что исключительно за частные деньги здесь будет проведена научная реставрация, что квартиры в этом жилом доме будут продаваться, я вряд ли бы в это поверил. В результате – в прошлом году реставрация Дома Наркомфина, шедевра конструктивизма мирового уровня, завершена. И это очень удачный проект. Ни одной квартиры в свободной продаже нет.

Дом Наркомфина Фото: Павел КЛОКОВ

Пример двухлетней давности – фуд-молл «Депо» на Лесной улице (дом 20, стр. 3). Удивительный памятник промышленной архитектуры. Сегодня трудно себе представить, что это было заброшенное трамвайное депо.

Конечно объект объекту рознь. Каждый памятник уникален, каждый со своей судьбой, каждый со своими особенностями. Если мы говорим про музейные объекты, находящиеся в собственности Москвы или в собственности Российской Федерации, безусловно, они реставрируются за государственные деньги и используются по их прямому назначению. Если здание в частной собственности, боже упаси у кого-то что-то забирать и кого-то учить, собственник распоряжается зданием, а мы следим, чтобы он не искажал его исторический облик и вовремя проводил работы по сохранению.

- Алексей Александрович, дома, которые находятся в частных владениях и являются зданиями культурного наследия, я могу туда зайти? Посмотреть? Сфотографировать? Или меня могут не пустить, потому что частная собственность.

- Доступ к объектам культурного наследия – это право, закрепленное в федеральном законе. У нас в Москве в 2021 году уже 21-й раз прошли дни исторического культурного наследия, приуроченный к 18 апреля Международный день охраны памятников и 18 мая - Международный день музеев. И хотя в 2020 юбилейном году мероприятия проходили преимущественно в онлайн-формате, так как пандемия немного нам планы подрезала, в этом году Дни культурного наследия традиционно прошли с 18 апреля по 31 мая, было проведено 264 экскурсии на 108 объектах, были и онлайн мероприятия. В итоге в Днях наследия приняли участие 137 тысяч жителей.

ЭКСКУРСИЯ ПО ХРАМАМ

- Часто в последнее время появляются сообщения о реставрации храмов. Это какая-то программа начала работать? Или совпадение?

- Конечно, это не совпадение. За последние 10 лет у нас 127 зданий-памятников религиозного назначения были включены в различные программы. Это и «Культура Москвы», и городская программа субсидий, и целевые субсидии.

Если говорить про результаты, то, например, пойдем по улице Петровка, зайдем в Высоко-Петровский монастырь, обратим внимание на выходящую на Петровку колокольню. Вспомним, что это первая колокольня в нашем городе, сочетающая в себе и въезд в монастырь, и храм, и непосредственно звонницу. В позапрошлом году реставрация завершена.

Высоко-Петровский монастырь Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Зайдем на территорию Высоко-Петровского монастыря, увидим один из древнейших соборов Москвы – церковь митрополита Петра, тоже работы закончены. Обернемся, посмотрим вокруг монастыря, увидим, что там идет реставрация.

Если зайдем в Донской монастырь, то увидим, что начинается реставрация большого собора, а несколько лет назад работы завершены в малом соборе. В лесах у нас сейчас большинство стен и башен, ранее находившихся в аварийном техническом состоянии.

Реставрация охватывает памятники разных конфессий. Например, большую тревогу вызывала небольшая колокольня, выходящая на Бауманскую улицу, находящаяся в аварийном состоянии. И вот выдана целевая субсидия старообрядческой церкви на приведение колокольни в порядок. Или, например, католический храм на Лубянке – интереснейшее здание, классическая архитектура. В 2018 году оно полностью приведено в порядок благодаря городской программе субсидий.

Говоря о перспективах, хочется отметить храм в Филях – потрясающее нарышкинское барокко, просто жемчужина запада столицы. Мэром Москвы принято решение о выделении целевой субсидии на его реставрацию.

- Ваш рассказ сейчас сталкивается с суровой реальностью – подорожание строительных материалов, увеличение сметы.

- Я не знаю ни одного объекта в Москве, где бы за последние десять лет по экономическим причинам были бы остановлены реставрационные работы. Только за 5 последних лет на сохранение культурного наследия в Москве потрачено 1,4 миллиарда евро государственного финансирования, это в два раза больше, чем в Париже, в три раза больше, чем в Риме.

УЧЕНЫЕ СПОРЯТ

- Начать копать и найти клад – мечта детства! Археология, культурное наследие – все это пересекается.

- Каждый год московские археологи находят порядка 10 тысяч артефактов. И московская археология – это такой весомый источник пополнения Музея Москвы.

Скоро у нас день города. И все мы знаем, что в 1147 году, согласно летописи, князь Юрий Долгорукий пригласил новгородского князя Святослава Ольговича: «Приди ко мне, брате, в Москов». Именно 1147 год считается годом основания Москвы. И, как правило, чем ближе к очередной дате, к очередному дню рождения, все больше и больше вопросов: а сколько по мнению археологов лет Москве? И археологи пытаются на этот вопрос ответить уже многие годы. Ведь Святослав Ольгович прибыл из Новгорода не на пустое место, где-то должна была разместиться дружина, семья.

А можно еще вспомнить, что в 1960 году при проведении раскопок на территории Кремля была обнаружена печать одного из киевских митрополитов, датированная XI веком. Печатью этой обычно подтверждали подлинность той или иной грамоты. То есть, в XI веке, как минимум за сто лет до официальной даты основания, кто-то из посланников князя был на Кремлевском холме для того, чтобы некую грамоту передать.

Или более свежие находки. В позапрошлом году на улице Ильинка в слоях XII века были обнаружены очень дорогие украшения новгородской школы. Получается, что в XII веке, когда по нашим данным Москва только-только была основана, московские красавицы уже щеголяли в дорогих нарядах.

В позапрошлом году на улице Ильинка в слоях XII века были обнаружены очень дорогие украшения новгородской школы.

Это все вопросы. У нас в этом году проходят очень серьезные археологические раскопки в районе Богоявленского переулка. И планируется, что археологи затронут там слои XI-XII веков. Возможно, какие-то новые сведения о дате происхождения, возникновения Москвы мы еще получим.

Кстати

Загадки воспитательного дома

- Восстановление Императорского воспитательного дома в Москве - пожалуй, один из самых масштабных реставрационных проектов в городе на сегодня. Самое монументальное здание дореволюционной Москвы с интереснейшей и богатейшей историей, с потрясающей архитектурой. Мы привыкли любоваться Воспитательным домом со стороны набережной, на самом же деле парадный въезд был с улицы Солянка, где расположились две скульптуры – Милосердие и Воспитание. Подлинники находятся в Музее архитектуры имени Щусева, а копии установлены в 70-х годах. Сейчас эти копии реставрируются, планируем в этом году полностью завершить работы по ним.

Жетон воспитанника

Очень интересные находки обнаружены, связанные с историей Воспитательного дома. Это и жетон воспитанника, и поделки ребят-мальчиков, и поделки воспитанниц-девочек. Все это будет после первичной обработки передано в Музей Москвы, как, впрочем, каждая из находок, обнаруженная московскими археологами.

Глиняные игрушки — поделки воспитанников

Конкретно

Что еще реставрируют в 2021 году

- Российская государственная библиотека (Ленинка)

В конце 2018 года закончена реставрация главного читального зала библиотеки. Сейчас в реставрацию у нас входит центральная мраморная лестница, входная группа, читальные залы периодических изданий, еще ряд объектов. Начнутся противоаварийные работы по скульптурам, украшающим фасад. Они установлены в 30-х годах по тематике «Социалистический труд и знания». И находятся в аварийном техническом состоянии.

- Гимназия Ивана и Александра Медведниковых в Староконюшенном переулке

Одно из старейших школьных учебных заведений нашего города. Буквально неделю назад дети пошли в эту школу. Можете себе представить, что приспособить здание начала ХХ века под современные требования по пожарной безопасности, в целом по безопасности, по вентиляции, по кондиционированию, - сложная задача. Честно говоря, даже не ожидал, что это будет так непросто. Но все удалось реализовать.

- памятник героям Плевны в Ильинском сквере

В конце текущего года реставрация будет завершена.