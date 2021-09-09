Люди замораживали родных, чтобы воскресить. Теперь российские бизнесмены делят крионированные тела

Из дьюара, где хранят криопациентов, сливают жидкий азот. Фото: Алексей Самыкин

Необычный бизнес-конфликт вылился в публичную плоскость. В микрорайоне Семхоз Сергиевого Посада в неприметном ангаре покоятся десятки замороженных. Пациенты или их родственники заключили договор с компанией «КриоРус» на хранение усопших в жидком азоте.

Люди верят, что с развитием науки почивших удастся воскресить. Сейчас основатели компании поссорились и винят друг друга в краже тел.

ЗАЧЕМ ЗАМОРАЖИВАТЬ МЕРТВЫХ

Крионировать людей начали в 1967 году в США. Для одних это представляет чисто научный интерес, другие развивают философию иммортализма. Концепция объявляет жизнь человека высшей ценностью и считает, что технологии вроде клонирования и крионики должны приблизить людей к бессмертию.

Чтобы крионировать человека, труп охлаждают сухим льдом. Кровь откачивают, заменяя ее веществами, которые при замерзании не образуют ледяных кристаллов. Затем усопшего помещают в дьюар — десятиметровую капсулу, заполненную жидким азотом — температура -196 градусов по Цельсию. В дьюаре хранят от 8 до 10 криопациентов.

Криофирм в мире не так уж много — пересчитать можно по пальцам рук. Есть в США, Китае и одна в России. Сейчас в чанах в Сергиевом Посаде держат 81 человека и 47 животных. Контракты на крионику подписали еще 500 человек.

Не все находят деньги на крионирование всего тела. За услугу нужно выложить 36 тысяч долларов США, что по актуальному курсу 2,6 млн рублей. За 15 тысяч баксов можно заморозить только мозг — 1,09 млн рублей. За эти деньги получаешь минимум 100 лет хранения в жидком азоте с бесплатным продлением договора по истечению срока. В общем, пока светила на научатся воскрешать мертвых.

Крионика неоднократно подвергалась критике со стороны научного сообщества. Противники метода говорят, что без кислорода мозг человека не живет дольше пяти минут. Поэтому даже если в будущем научатся возвращать покойников к жизни, то нет гарантии, что мозг криопациента удастся восстановить. Но адепты течения парируют своими аргументами. В общем, как говорится, поживем увидим.

БЫЛА ЛИ КРАЖА?

А пока со склада в Сергиевом Посаде 8 сентября похитили дьюары с телами. Об этом рассказал сооснователь «КриоРус» Данила Медведев. Емкости погрузили на прицепы и повезли. За этой акцией стоит другая соосновательница фирмы Валерия Удалов. Грузовики удалось остановить с помощью полиции и вернуть чаны на склад.

Эта история — типичный бизнес-конфликт. Спор хозяйствующих субъектов, как его еще называют казенным языком.

— Валерия попыталась присвоить себе результаты трудов сотни человек. Все деньги компании она спускала на личные поездки, а не тратила их на долгосрочные проекты, которые нам нужны — генная инженерия, пересадка органов, выращивание головы. Мы пытались разговаривать с ней и воспитывать ее, но в 2019 году собрание собственников решило ее уволить. Валерия создала новую компанию и перекинула все активы на свое ООО, где она стопроцентный владелец. В дьюарах, которые она пыталась увезти, содержалась 30 пациентов, — рассказал корреспонденту kp.ru Данила Медведев.

По словам Валерии Удаловой, она ничего они не похищали. Забрала емкости, чтобы переместить их на новый склад. Бизнесвумен уверяет, что все документы у нее есть, а бумаги ее бывших партнеров — фикция.

— Мне принадлежало 10% компании. В 2019-м несколько учредителей хотели меня уволить, но у них это не получилось. С тех пор они смириться никак не могут, — рассказала Валерия Удалова kp.ru.

Москвичка считает, что историей с «похищением» хотят опорочить ее репутацию. Она написала три заявления в полицию на бывший партнеров: за поддельные документы на дьюары, ложный донос в полицию и клевету. Себя она называет жертвой. Говорит, что хочет продолжать бизнес, но уже в новой компании.

Данила Медведев со своей стороны направил иски в арбитраж. Кроме того, написал заявление на Валерию за кражу дьюаров.