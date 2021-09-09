Звезда КВН Сангаджи Тарбаев: «Нужно поощрять компании, которые берут на работу выпускников вузов»

Телепродюсер и звезда КВН Сангаджи Тарбаев рассказал о своем печальном опыте трудоустройства после окончания вуза. Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Телепродюсер и звезда КВН Сангаджи Тарбаев рассказал, что после окончания вуза он не смог получить работу своей мечты. На встрече со студентами университета «Синергия» известный КВНщик вспомнил, как получил диплом о высшем образовании, однако в итоге ему не удалось трудоустроиться по специальности.

Сангаджи учился в Российском университете дружбы народов на курсе «Теория и история международных отношений». Во время учебы он проходил стажировки в Сирии и в Египте. Молодой человек мечтал о дипломатической карьере и был уверен, что знания, полученные им на студенческой скамье, обязательно пригодятся.

- Когда я закончил университет, то думал, куда пойти работать, но по специальности я не смог устроиться. Мне хотелось работать в МИДе дипломатом и представлять нашу страну на Востоке, - рассказал Тарбаев.

К сожалению, его печальный опыт - далеко не единичный случай. Согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, почти каждый второй россиянин трудится не по своей специальности. Работодатели не стремятся нанимать выпускников техникумов или вузов, у которых еще нет опыта, и не слишком заинтересованы в том, чтобы обучать вчерашних студентов профессиональным навыкам в процессе работы. В итоге трудоустройство молодёжи стало для России серьезной проблемой. Особенно сильно число безработных среди выпускников выросло сейчас, в период пандемии.

Кандидат в Госдуму встретился со студентами "Синергии". Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Как в корне переломить эту ситуацию, знает партия «Новые люди», которую Сангаджи Тарбаев представляет на выборах в Государственную Думу. Он рассказал студентам о законодательных инициативах, которые помогут и выпускникам, и работодателям.

- У партии «Новые люди» есть отличная инициатива – ввести налоговые льготы в обмен на трудоустройство выпускников. Нужно поощрять компании, которые берут на работу молодых людей сразу после окончания техникума и вуза. В первую очередь – по специальности, - отметил Тарбаев. - А то получается, что государство тратит деньги на обучение студента, а после выпуска он не может найти работу по специальности, которую изучал несколько лет.

Сангаджи отметил, что был госсужащим, и на этом посту вынужден был выполнять чужие задачи. Поэтому сейчас он решил заняться политической деятельностью.

- Политика – это возможность высказывать свое мнение, спорить, доводить до сведения исполнительной власти и людей на улицах свою позицию и свои инициативы, - считает Тарбаев. - В моем понимании суть политики – постоянно расширять общественное пространство, чтобы добиваться улучшений.

В 2021 году известный шоумен получил предложение баллотироваться от партии «Новые люди» и с радостью принял его. Тарбаев возглавил представленный партией московский список кандидатов в Госдуму.

- Я понимал, что, например, от «Единой России» в Думу не пойду. Но предложение поступило от партии «Новые люди», – рассказал он.

Сангаджи призвал всех прийти на выборы и во время голосования опираться только на собственный опыт.

- Я хочу, чтоб вы сами принимали решение и не слушали никого. Дело в том, что я сам так живу, - признался Тарбаев. - Стараюсь никогда не поступаться своими принципами. Помните, что депутатов мы избираем сами, и поэтому они должны зависеть от мнения народа, а не своих начальников.