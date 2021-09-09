«Конкурентов на поле просвещения у нас нет. Только партнеры»

Максим Древаль. Фото: Максим Цой

- Как «Знание» представлено на ВЭФ?

- Все дни Форума работала студия «Знание», которая стала важной частью марафона «Новое знание», который проходил 1-3 сентября по всей России и одной из 6 студий, откуда велись трансляции эфира. . Кроме того, на всех сессиях ВЭФ модераторы задавали вопросы от участников общества «Знание».

Мы подписали соглашение с университетом «Синергия», заключаем соглашение с ДВФУ. Это означает, что у молодежи появится доступ к талантливым лекторам и новым просветительским проектам. И, что не менее приятно, мы расширяем наше соглашение с Фондом Росконгресс, которое мы подписали на ПМЭФ летом. Мы договорились о совместной организации и продвижении мероприятий в рамках Кругосветного плавания учебного парусника «Мир» в 2022 – 2023 годах.

- Вы проводите уже второй марафон «Новое знание»: чем он отличается от первого?

- Первый прошел в мае и превзошел все наши ожидания. Мы тогда думали, что он соберет 5-10 миллионов просмотров. Он набрал 70 миллионов. После таких цифр было сложно ожидать чего-то большего. Однако и эти показатели мы смогли превзойти. Только за три дня второй марафон собрал 85 миллионов просмотров! Представляете, сколько будет в итоге?

Старт второму марафону своей встречей со школьниками в образовательном центре «Океан» дал президент России Владимир Путин. Лекторами общества «Знание» выступили премьер-министр, руководители крупнейших компаний и госкорпораций. Среди спикеров были Константин Хабенский,Баста, Хабиб Нурмагомедов. Один школьник из зала вышел на сцену, пожал руку Хабибу - с его разрешения, разумеется – и искренне признался, что сбылась его мечта. Одна девочка на выступлении Константина Эрнста попросилась к нему на стажировку, сказала, что мечтает об этом. И, конечно, получила приглашение. Когда такие мечты сбываются, когда ты видишь горящие глаза ребят, понимаешь, что делаешь все не зря.

Кстати, лекторы тоже это чувствуют – и в зале налаживается честный и открытый диалог. Ребята задают очень содержательные, глубокие вопросы, и лекторы стараются максимально подробно на них отвечать.

И, конечно, второй марафон превзошел результат первого по масштабу и охвату. Кроме шести больших площадок, в марафон включались спикеры из 40 локаций по всей стране, из самых разных мест. Библиотека Генштаба Минобороны, «Мосфильм»… Наконец, в течение трех дней марафона в школах России выступили более пяти тысяч лекторов. Почти во всех регионах страны. Мы рады, что нам удалось дать ребятам, которые только что вернулись с каникул, этот мощный заряд мотивации.

- Почему вы используете разные форматы? Хотите отличаться от конкурентов?

- Постоянная смена форматов – это один из наших принципов. Конкурентов на поле просвещения у нас нет. Есть много партнеров. Все, кто этим занимаются, наши друзья. Однако у нас есть конкуренция в гораздо более широком смысле – за внимание молодежи. Очень жесткая конкуренция с развлекательным контентом на YouTube, в Instagram. И эта борьба за внимание обязывает нас постоянно удивлять, трансформироваться, превосходить ожидания. Поэтому и меняются форматы. Кстати, на втором марафоне мы использовали формат дебатов. Это были полноценные столкновения двух позиций, с аргументацией, вопросами из зала и итоговым голосованием. Несмотря на обилие форматов, есть несколько базовых принципов, которых мы придерживаемся. Назову два. Во-первых, мы стараемся в любой теме привлекать к разговору с аудиторией наиболее авторитетного специалиста. Второй принцип – это диалог. Каждая лекция подразумевает свободный обмен мнениями всех ее участников.

- Какую цель преследует общество «Знание», проводя марафоны?

- Донести до ребят знания и мотивировать их на дальнейшее развитие. Потому что примеры наших лекторов, их истории успеха – это самая лучшая мотивация. Вторая цель – сделать статус «просветителя» самым почетным и уважаемым. Если на первый марафон мы лекторов еще зазывали, то на второй уже была очередь и конкуренция. И это здорово. Потому что хотелось бы, чтобы просветителей было как можно больше. Чтобы все выдающиеся люди стали просветителями – и гордились этим.

- То есть, вы возрождаете институт наставничества. У поколения Z есть желание и готовность непрерывно развиваться?

- В них этого желания, возможно, больше, чем в нас. Запрос на знания невероятно высок. Это красноречиво подтверждает охват, который получает наш просветительский контент. И ведь он совсем не развлекательный – это сложные темы, требующие глубокого погружения. Однако это не мешает ему находить колоссальный отклик. Фактически за четыре месяца перезагрузки общества «Знание» мы дотянулись до всей молодежи России. Меняется мир, постоянно меняются профессии, знания устаревают, а продолжительность жизни увеличивается. Это значит, что многим придется менять профессии. Ребята понимают, что их роль в собственном развитии стала определяющей. Это и их подталкивает их к постоянному обучению, постижению чего-то нового.

- Но начинать в любом случае придется с чего-то одного… Как помочь молодежи выбрать свою первую профессию?

- Согласно результатам нашего исследования, больше всего нынешняя молодежь ищет информацию по профориентации. Эта тема доминирует с большим отрывом, как оказалось. Чтобы ответить на эти запросы, мы посвящаем множество лекций именно этой теме. В рамках второго марафона «Новое знание» более сорока организаций решили рассказать ребятам, как устроены различные профессии, показали рабочие места. Были экскурсии в офисы Wildberries, Яндекса, в Инновационный центр Олимпийского комитета России. Мы планируем и дальше активно масштабировать тему профориентации.

- Какие проекты Российское общество «Знание» будет развивать в ближайшее время?

- Во-первых, «Лига лекторов»: постоянный конкурс для тех, кто хотел бы стать просветителем и лектором. Мы будем находить таких людей по всей стране и давать им возможность проявить себя. На каждом этапе конкурса они будут получать новые инструменты для обучения и развития, для создания своего просветительского контента. В конце обучения они получат федеральный охват и возможность участия в комплексной программе обучения в нашем просветительском центре на Машуке. Это большой образовательный комплекс, где все наши лекторы будут обучаться по специальной программе и становиться полноценными лекторами «Знания» с федеральным охватом. Комплекс мы запускаем в следующем году.

Второй проект – премия «Знание». Это признание заслуг лекторов, которые отличились по итогам уходящего года. И не только лекторов лично, кстати: премию будут получать и компании, и отдельные проекты. Я надеюсь, что церемония будет проходить в стиле «Оскара». Это дань уважения и признания профессии просветителя.