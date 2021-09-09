Благотворительность звезд: как Галич, Пересильд и Арзамасова с мужем тратят деньги и силы на чужих людей

Юлия Пересильд в свой фонд «Галчонок» привела многих звезд — от Мити Хрусталева до Кристины Асмус Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Есть большие звезды, которые свои огромные гонорары тратят не только на комфортную жизнь, но и помогают другим людям. Рассказываем о разных проявлениях благотворительности нашими звездами.

Рэпер в деле

23-летний рэпер Алишер Моргенштерн за минувший год заработал $7,4 млн. (542 млн. руб.). Музыкант и бизнесмен со скандальной репутацией любит не только эпатажные поступки, но совершает и благородные. Вот его помощь детям за этот год. Моргенштерн родом из Уфы и регулярно поддерживает местный благотворительный фонд «Наши дети», который помогает детям без родителей. В этом году Алишер перечислил 666 тысяч 666 рублей на программу «наставничество» - подготовка ребят из детдомов к самостоятельной жизни. Своим пожертвованием рэпер спровоцировал несколько компаний на переводы в 777 тысяч 777 рублей и 888 тысяч 888 рублей. Этим летом Моргенштерн в инстаграме (7,6 млн. подписчиков) запустил челлендж по сбору денег для 3-летнего мальчика с Кубани Ильи Худоба. Для спасения этого ребенка с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) нужен был препарат «Zolgensma» за 168 млн рублей. Сам Моргенштерн сначала перевел на лечение 4 млн. руб, а потом еще 6 млн. 666 тыс. 666 руб. К его челленджуу присоединились поклонники и друзья-блогеры – Даня Милохин и Валя Карнавал перевели по 100 тыс. руб. На 7 сентября собрано 69% от всей суммы. «Мы в процессе, но я знаю, что мы соберем!» - уверен Алишер. В недавнем интервью он даже расплакался, когда рассказывал об Илье. Еще летом Алишер успел подарить инвалидную коляску, в которой эпатировал публику на премии Муз-ТВ, давнему поклоннику из Новосибирска 15-летнему Тимуру Андрюшину. Парень не может передвигаться самостоятельно, а его коляска вышла из строя, тут и пришел на помощь рэпер, который давно общается с Тимуром. «Алишер очень добрый и понимающий человек», - говорит мама мальчика Наталья Андрюшина.

Алишер Моргенштерн с женой и Тимуром Андрюшиным

Блогеры тоже умеют помогать

31-летняя Ида Галич только на рекламе в инстаграме зарабатывает за год около $800 тыс. (58 млн. руб.). Есть еще работа на ТВ, большие рекламные контракты и шоу на YouTube. Галич больше своих коллег по блогосфере помогает людям, и делает это не разово, а постоянно.

Ида оказывает адресную помощь – давала деньги, чтобы люди крышу в доме починили, переводила по полмиллиона рублей на лечение мальчика с лейкозом и девочки с СМА. Блогер часто перечисляет средства на лечение детей. Галич навещала после спасительного самого дорогого укола в мире Арнеллу Персаеву из Северной Осетии – у девочки был диагноз СМА.

Арнелла Персаева с родителями. Ида Галич участвовала в спасении ребенка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Галич запустила первое в нашей стране шоу на YouTube, в котором рассказывает о людях, которые нуждаются в помощи и сами помогают другим. Видеопроект называет «Незвездные флюиды» - Ида ездит в разные регионы, где снимает шоу. Галич понимала, что на социальном проекте денег не заработать, поэтому вкладывает свои. Каждый выпуск набирает около миллиона просмотров и уже имеет рекламные интеграции, которые компенсируют часть расходов. Галич рассказывает: «Сейчас вышел выпуск из Волгограда. Там фонд помощи онкобольным детям открыли женщины, которые потеряли своих детей с таким диагнозом. У программы цель – помочь. Плюс образовательная функция».

28-летний блогер Давид Манукян заработал скандальную репутацию из-за расставания с Ольгой Бузовой. И сразу после этого стал выкладывает у себя в инстаграме формы, заполнив которые можно написать кому и какая нужна помощь. Дава летом купил слуховой аппарат девочке-первоклашке из Дзержинска, отстроил жилье семье погорельцев из Калуги, подарил дом семье из Новосибирска. У Ксении Бауэр из Новосибирска есть муж, дочь и теперь новое жилье: «Я и подумать не могла о таком, что когда-нибудь к нам приедет сам Давид, и просто подарит нам дом! Дом мечты!» По оценкам экспертам на благотворительность Манукян потратил уже около 20 млн. руб.

Часто блогеров обвиняют в пиаре на благотворительности. Но они выполняют главную задачу на свою многомиллионную аудиторию – показывают личным примером, что теперь можно помогать.

Большие звезды дают деньги молча

45-летний Максим Галкин не афиширует свою помощь. Однажды, когда артисту прислали на согласование полосы с его интервью из журнала, Максим увидел на одной из полос объявление о сборе средство на лечение тяжелого больного ребенка. Галкин тут же сообщил, что полностью закрывает сбор средств на лечение мальчика – и перечислил солидную сумму.

Максим Галкин вместе с коллегой Николаем Басковым – члены попечительского совета «Доброториума». В специализированном центре помогают особенным детям в социализации, коммуникации – проводят специальные занятия, мероприятия.

49-летний Андрей Малахов в разгар пандемии отправил помощь на родину – в город Апатиты в Мурманской области. Телеведущий обеспечил масками медработников и местные храмы. Также местная больница получила в подарок от земляка десять кислородных концентраторов (используются для кислородной терапии). Стоимость одного стационарного аппарата от 70 тыс. руб.

А еще раньше Малахов помогал строить церкви. «Андрей построил на свои средства храм на родине в Мурманской области. Помогал в проектировании и строительстве Спасо-Преображенского собора в Мурманске. Малахов помогал еще нескольким храмам - в Калининграде, в Валааме. Он был одним из организаторов и участников (не только деньгами, но и руками) строительства деревянного храма Сергия Радонежского в Калининграде», — рассказывал нам архитектор Андрей Анисимов.

Актеры работают в фондах

Многие актеры создали фонды для помощи больным детям. Чулпан Хаматова, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Гоша Куценко и другие актеры отдают много времени и сил на организацию работы благотворительных фондов.

37-летняя актриса Юлия Пересильд учредитель благотворительный фонд «Галчонок». Его подопечные дети и молодежь с органическими поражениями центральной нервной системы. Мы обсуждали с Пересильд тенденцию последних лет – много людей хотят помогать другим. И эта помощь не обязательно может быть финансовой. Юлия рассказывала нам: «Сейчас ситуация с волонтерами стала лучше, чем три года или семь лет назад. Огромное количество молодых людей чувствуют внутреннюю необходимость помогать кому-то. Не могу сказать, что это легко. Волонтерство — это не разовая история. Чтобы стать волонтером нашего фонда, надо заполнить форму на сайте. Потом встретиться с сотрудниками, и вот после этого можно начать работать. У нас волонтеры — это и артисты, и простые люди».

Лиза Арзамасова много лет колесит по домам престарелых Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Детям помогают чаще всего. А вот артистка Лиза Арзамасова – попечитель фонда «Старость в радость». Лиза много лет колесит по домам престарелых – навещает одиноких стариков, а теперь и мужа Илью Авербуха берет в эти поездки. Недавно Арзамасова с Авербухом и его старшим сыном Мартином съездили к одиноким старикам в деревню Ульянково Ржевского района Тверской области. Лиза брала с собой собачку Умку – все бабушки ее гладили, играли. А Илья Авербух привез в подарок большой телевизор и снабдил огромной подборкой фильмов.