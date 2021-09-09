Экспедиция «Вперед к Заполярью!», приуроченная к 80-летию начала его обороны, взяла старт из Москвы

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Сегодня, 9 сентября 2021 года, прямо от стен редакции «Комсомольской правды» из центра Москвы начался всероссийский автомобильный пробег в честь годовщины обороны Заполярья. Журналистам «Комсомолки» предстоит проделать длинный и сложный маршрут на четырех заряженных LADA Niva Travel. Увидеть и показать всем заповедные места, о которых мало кто слышал, еще меньше кто видел.

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Начать хотя бы с того, что состав членов экспедиции очень серьезный! Опытный путешественник в заповедные российские глубинки с огромным стажем, член медиасовета Русского географического общества, член творческого совета Российского военного-исторического общества, главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин. Шеф-редактор, член РГО, ведущий радиопрограммы «Клуб знаменитых путешественников» Евгений Сазонов. Зам главного редактора, многократный участник экспедиций «Комсомольской правды», эстет, фотограф и гурман Леонид Захаров. Советник главного редактора, член РГО, журналист, сценарист Рамиль Фарзутдинов. Ваша покорная слуга я, Дина Карпицкая, неожиданно в период пандемии открывшая для себя Русский Север и полюбившая его всей душой. И другие сотрудники. Всего 12 человек.

Фото: Александр Ширков

Повод для автопробега более чем серьезный – оборона Заполярья, та страница истории Великой Отечественной войны, которая, к сожалению, не так широко известна и как будто даже позабылась. На самом деле бои на том фронте шли страшные и кровавые с самых первых дней войны и вплоть до октября 1944-го. Войска СС стояли здесь не на жизнь, а на смерть. Несколько лет линия фронта на полуострове Рыбачий не сдвигалась ни в чью сторону, что говорит о чудовищном напряжении в тех места. Командный состав вермахта бросил в Заполярье свои лучшие силы. Ведь там, в районе поселка Лиинахамари, который в то время считался территорий Финляндии, был единственный в Европе порт для выхода в Северный Ледовитый океан, а там Северный морской путь, Арктика. А кто владеет Арктикой, тот владеем миром – известная аксиома. Естественно, фашистская Германия мечтала завладеть этими территориями в первую очередь. В период войны немцы тайно построили военный объект, выдолбив огромные доты в скалах в этих местах. Здесь же, в районе Рыбачьего полуострова, располагалось несколько концлагерей.

Фото: Александр Ширков

Много тайн и загадок войны таит и Заполярье, и полуостров Рыбачий, куда и направляется экспедиция «Комсомолки». По заданию Российского военно-исторического общества, одного из партнеров экспедиции, мы проверим сохранность и состояние мест военных захоронений. Возложим венки и отдадим все почести героическим защитникам Заполярья. Такой далекой, такой суровой, но такой стратегически важной для нашей страны земли.

Ну и конечно, подробно расскажем о природе и туристических местах Русского Севера. А маршрут наш будет пролегать через Вологодскую область, Карелию, краешком заденет Архангельскую область и ее знаменитые Соловки. Но основной и самый насыщенный участок пути нас ждет в Мурманской области, новой Мекке путешественников. В 2019-м Кольский полуостров даже внесли в «золотую» группу Национального рейтинга въездного туризма. А среди арктических регионов по числу туристов он уступил только Карелии.

Транспорт для нашей поездки любезно предоставлен компанией АВТОВАЗ. Так что параллельно у нас будет шанс протестировать современные российские внедорожники LADA Niva Travel в самых суровых условиях северного бездорожья! Там, где погода меняется и уже в сентябре могут случиться арктические морозы, нам будут просто необходимы компактные и вместительные, комфортные и хорошо оснащенные автомобили с высоким уровнем проходимости. Это крайне важно.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

И цепкие шины тоже! Поэтому еще один партнер экспедиции «Вперед к Заполярью!» – шинный бренд Continental. В места, где когда-то жили викинги, мы помчимся на фрикционных шинах, предназначенных для суровых зим VikingContact 7.

Профессиональную оценку основных характеристик внедорожников и резины дадут партнеры нашей экспедиции, опытные в таких делах корреспонденты журнала «За рулем».

В пути может случиться что угодно, кроме голода, потому что об участниках автопробега позаботилась компания «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. Запаса еды нам теперь хватит до самой финской границы и обратно.

Фото: Александр Ширков

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Первая остановка в пути – Вологда.