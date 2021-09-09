Совместное развитие Севморпути, Транссиба и БАМа: куда Россия и Япония могут двигаться вместе

Восточный порт стал образцом российско-японского делового сотрудничества, когда был сделан прекрасный проект, который приносит пользу обеим странам. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Россия и Япония могут значительно увеличить кооперацию за счет совместного развития Севморпути, Транссиба и БАМа. Перспективы развития отношений двух стран обсудили на бизнес-диалоге Россия-Япония, который прошел на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Бизнес-диалог стал ключевым российско-японским мероприятием на ВЭФ-2021.

Дальний Восток — это стратегически важная площадка для обеих стран. Не случайно, бизнес-диалог Россия-Япония традиционно проводится на ВЭФ.

На этот раз бизнес-диалог был посвящен развитию совместных проектов России и Японии по освоению Арктики, созданию комфортной городской среды на Дальнем Востоке, медицине, сельскому хозяйству, а также экологии и изменению климата. Участники секции также обсудили пандемию коронавируса и ее влияние на международные экономические отношения.

С приветственным словом к участникам бизнес-диалога обратился министр экономического развития Максим Решетников. Он подчеркнул стратегическую значимость сотрудничества России и Японии. По мнению министра, экономики стран начали постепенно восстанавливаться после коронакризиса. «Важно, что взаимодействие выстраивается так активно. Сейчас важно открывать новые рынки, развивать межрегиональные связи. Основа для этого есть: вновь запускается взаимный товарооборот, запускаются совместные проекты в различных отраслях, строится совместный центр превентивной медицины в Хабаровске, вторая очередь тепличного комплекса в Якутии, модернизирован терминал внутренних авиалиний Хабаровского аэропорта, готовится возведение международного терминала, - отметил Максим Решетников.

По его словам, в ближайшее время начнутся поставки метанола из Амурской области, есть потенциал использования возможностей Северного морского пути и Транссибирской магистрали.

- Видим перспективы по развитию водородной энергетики, реализации энергетических проектов, электронной коммерции. Российская сторона готова и к другим совместным проектам, так как это предполагает обмен идеями, технологиями, успешными практиками ведения бизнеса, инвестиции в новые рабочие места, - отметил Решетников.

С японской стороны участников бизнес-диалога приветствовал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма, который отметил позитивный характер развития российско-японских торгово-экономических отношений и успешную работу по реализации российско-японского «Плана сотрудничества из восьми пунктов». Он также отметил значимость подписанного накануне бизнес-диалога заявления о намерениях о сотрудничестве в области устойчивой энергетики между министерством энергетики России и министерством экономики, торговли и промышленности Японии. Документ направлен на двустороннее сотрудничество в части поставок СПГ и газового конденсата, развития возобновляемых источников энергии, производства водорода, продукции газохимии, а также в области улавливания и хранения СО2. Кроме того, достигнуты договоренности о создании в рамках российско-японского консультационного энергетического совета рабочей группы по сотрудничеству в области водорода, топливного аммиака и переработки углерода.

Участники дискуссии пришли к выводу, что экономики России и Японии восстанавливаются, а значит, сейчас самое время инвестировать, открывать новые рынки, развивать межрегиональные связи. Основа для этого есть — вновь растет взаимный товарооборот, запускаются совместные проекты в разных отраслях.

- Предприятия Японии высоко оценивают эффект плана сотрудничества из 8 пунктов. Стало больше контактов с представителями России, легче реализовывать проекты, — заявил председатель японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству Фумия Кокубу.

- Несмотря на все эпидемиологические ограничения, мы подписали с шестью японскими компаниями договор об оказании возмездных услуг. Японский бизнес уже несет расходы, а значит, это показывает серьезность их намерений, потому что никакой бизнес не будет вкладываться без надежды свои вложения вернуть, — отметил генеральный директор «Платформа для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке» Алексей Хачай.

Одной из главных точек развития отношений между Японией и Россией стал Восточный порт в Приморье.

- Восточный порт стал образцом российско-японского делового сотрудничества, когда был сделан прекрасный проект, который приносит пользу обеим странам, — отметил председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко Роман.

Как рассказала директор по портовым и железнодорожным проектам «УГМК» Ирина Ольховская, грузооборот Восточного порта по поставкам высококачественного угля потребителям Японии растет.

- За период 2010–2020 годов общий объем поставки достиг 62 млн. тонн — хорошая цифра. При этом доля Восточного порта в общих поставках российского угля в адрес японских потребителей составляет 42%, неуклонно год от года растем, - отметила Ирина Ольховская.

При этом, по мнению участников дискуссии, экономика Дальнего Востока пока недостаточно ориентирована на Японию.

- Зачем ориентировать город Владивосток на Москву или Санкт-Петербург? У города Владивостока есть абсолютно уникальное местоположение, уникальные климатические возможности, мы должны ориентироваться на Сан-Франциско, Сеул, Токио. Мы должны строить качество городской экономики и качество жизни в городах, выводить его на мировой уровень, — считает заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

Говоря о проблемах, японцы пожаловались на нестабильную бизнес-среду в России.

- У бизнеса оставались нарекания, как и прежде, относительно проблем стабильности нормативной базы и непредсказуемости реакции власти на различные проблемы. Хотелось бы, чтобы российская сторона прислушалась к такому мнению предприятий, — заметил Фумия Кокубу.

- Нельзя не сказать о том, что наша компания испытывает значительные трудности, в том числе со значительным повышением стоимости импортных товаров, вызванных колебанием курса рубля. Необходима стабильная бизнес-среда, - согласился Председатель правления JGC Holdings Corporation Сато Масаюки.

По мнению председателя японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Иидзима Масами, Россия и Япония должны укрепить сотрудничество в таких областях, как медицина, градостроительство, сельское хозяйство, туризм.

- Социально-экономическое развитие регионов России, которые находятся недалеко от Японии, положительно скажется на экономических отношениях двух стран, - отметил он.

Кроме того, Россия и Япония могут значительно увеличить кооперацию за счет совместного развития Севморпути, Транссиба и БАМа.

- Для освоения арктических ресурсов необходимо разработать логистические маршруты, по которым добытые там ресурсы будут доставляться на рынки сбыта. В этом смысле ожидается, что сотрудничество между Россией и Японией будет продвигаться как развитие Северного морского пути и строительство перевалочных баз на Камчатке и в Мурманске, — считает Иидзима Масами.

- Мы хотели бы при всеобщей поддержке продвигать проекты по развитию восточного маршрута Северного морского пути как проект, соответствующий национальным интересам обеих стран, — добавил президент, представительный директор, Mitsui O.S.K. Lines Ltd Хасимото Такэси.

Как отметил Фумия Кокубу, в ситуации пандемии произошло сокращение авиарейсов, задержки и заторы в морских портах, в перевозках, удорожание фрахта.

- Поэтому внимание опять обратилось на Транссиб и БАМ. Особенно после ситуации в Суэцком канале, когда в марте село судно на мель, люди начали задумываться об альтернативных маршрутах, в том числе о сухопутном маршруте через Сибирь. При увеличении объема товаропотока встанет неизбежный вопрос о его модернизации, апгрейде портовой инфраструктуры. Здесь страны могли много в чем посотрудничать, - уверен Фумия Кокубу.

Еще одно направление сотрудничества: Япония может помочь России развивать инфраструктуру для электротранспорта.

- По планам российского правительства, около 10% всех автомобилей в России скоро должны быть электрическими. Важный вопрос, который интересует российское правительство, — локализация технологий на территории. Это интересный момент для будущей работы с японскими компаниями с учетом того, что Япония в этом плане ушла вперед, — считает генеральный директор «Соллерс Груп» Вадим Швецов.