«Новые люди» могут пройти в Госдуму

В течение лета и первых дней осени Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил исследования, чтобы выяснить, как менялось отношение людей к непарламентским партиям и предстоящим выборам. Они, как известно, пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

8 сентября директор ВЦИОМа Валерий Федоров представил результаты. По его словам, особое внимание уделялось мнению тех, кто в эти дни будет голосовать или с большой долей уверенности собирается это сделать. Судя по результатам исследований, в течение трех месяцев непарламентские партии продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Так, в начале лета фаворитом была Партия пенсионеров - ее поддержали 5,4% респондентов (из тех, что будут голосовать). Следом шли «Яблоко», «Зеленые», «Коммунисты России». Замыкала пятерку с результатом 1,5% партия «Новые люди».

Но в первых числах сентября расклад сил оказался уже совсем другим. Пенсионеры потеряли 1% и лидирующую позицию. А в лидеры рейтинга вышли «Новые люди».

- Мы видим, что шансы «Новых людей» увеличиваются: партия за эти месяцы практически в три раза нарастила свой электорат. В то время как у других непарламентских партий такой тенденции не наблюдается, - отметил Валерий Федоров.

Наибольшую поддержку «Новые люди» получили в Рязанской области - 10,3% активных избирателей (т. е. тех, кто будет или собирается голосовать 17 - 19 сентября) поддержат эту партию. Меньше всего ее сторонников ВЦИОМ зафиксировал в Забайкальском крае - 4,6%.

Валерий Федоров сообщил, что больше половины избирателей будут голосовать за тех кандидатов и те партии, которые делают ставку на реформы и обновление. А «Новые люди» уже своим названием это декларируют.

- Мы также прогнозируем рост явки: 47% обязательно пойдут, 21% скорее всего пойдут голосовать. Судя по этим данным, закончился период, когда политики стучались к избирателям и достучаться не могли, а все, что они говорили, пролетало мимо ушей. Сейчас пошел период активного вовлечения людей в политическую полемику. Все партии должны мотивировать их прийти на выборы, иначе рискуют получить результаты голосования ниже, чем рейтинг, - высказал мнение

Валерий Федоров и озвучил прогноз результатов выборов по непарламентским партиям.

Высокая вероятность преодоления 5-процентного барьера - у партии «Новые люди». Очень близко - Партия пенсионеров: ее результат прогнозируется на уровне 4,9%.

У остальных непарламентских партий пройти в Госдуму шансов почти нет - скорее всего, за них проголосуют не больше 3% избирателей.

- ВЦИОМ показал очень важную тенденцию: все больше людей хотят изменений в политической и экономической жизни страны. И сейчас очень важно, чтобы этот запрос на перемены был удовлетворен. Это - наша задача, - сказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Прогноз по непарламентским партиям.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Директор Центра развития региональной политики Илья ГРАЩЕНКОВ:

- Сейчас можно зафиксировать исторический момент, когда у «малых» партий появилась возможность преодоления 5-процентного барьера. Почему раньше люди не голосовали за непарламентские? Потому что были убеждены, что в любом случае их голоса отойдут «большой четверке». Сейчас мы видим, что партия «Новые люди» этот тренд переломила и у нее есть реальная возможность пройти в парламент. Только партия с устоявшейся идеологией, хорошей программой и качественной агитацией может на это претендовать.