Самые нелепые обещания, с которыми партии идут в Госдуму: Квартиры всем и золотой рубль

Прошло больше двух тысяч лет, а партии по-прежнему готовы наговорить все что угодно, лишь бы за них голосовали Фото: Shutterstock

Обещания, которые невозможно выполнить, - классика любых выборов. А политиков, которые этим занимаются, называли демагогами еще при Аристотеле. Прошло больше двух тысяч лет, а партии по-прежнему готовы наговорить все что угодно, лишь бы за них голосовали.

Но «Комсомолку» не проведешь: мы сразу видим, где реальная программа, а где невыполнимая. Мы взяли с официальных сайтов партий, собравшихся в Госдуму, самые спорные предвыборные идеи. Только полюбуйтесь!

«Зеленые»

Лишим село поддержки

Партия «Зеленые» хочет «запретить государственное финансирование любой экономической деятельности, наносящий вред окружающей среде». На этом можно расходиться, потому что при таком подходе от экономики страны не останется ничего. Почти вся деятельность наносит вред природе.

Сельское хозяйство очень сильно вредит: удобрения попадают в реки, скот вытаптывает пастбища, коровьи газы приближают глобальное потепление (это не шутка, на крупный рогатый скот приходится 40% выбросов метана на планете).

Строительство дорог вредит: надо же лес пилить, плюс нарушаются привычные пути миграции зверюшек. С тяжелой промышленностью все понятно и так. Даже летние детские лагеря вредят - школьники мусорят, ломают ветки, вырезают свои имена на деревьях...

«Российская партия свободы и справедливости»

Разорим ЖКХ

«Российская партия свободы и справедливости» выступает «за прекращение роста коммунальных платежей и замораживание тарифов ЖКХ». Это, конечно, прекрасно. Но тогда начнут разоряться коммунальные предприятия. Либо их придется брать на содержание государству - за счет бюджета, наших с вами налогов. То есть все равно платить будет население, но по-другому. И непонятно, почему тарифы ЖКХ надо замораживать для всех? Хорошо, пусть старая бабушка платит по минимуму (а у пенсионеров и так есть скидки). Но полно же зажиточных людей, у которых хватает денег и на «коммуналку», и на новый дом. Правильная помощь должна быть адресной, но... тогда у партии не получится красивого громкого обещания.

ЛДПР

Имперская ностальгия

ЛДПР как всегда делает ставку на имперскую ностальгию: «Возврат всех территорий СССР через референдумы без войн.

Не списывать долги с других стран. Жить для себя, в интересах граждан России».

Непонятно только, что делать, если бывшие территории СССР на своих референдумах не захотят возвращаться в состав России. А такое вполне вероятно.

И как быть, если вернуться захотят только республики Средней Азии? А Украина, Прибалтика, Южный Кавказ - нет? Тогда мы рискуем получить в качестве новых граждан сразу 70 - 80 млн бедняков. А население страны станет наполовину мусульманским. ЛДПР точно этого хочет?

«Гражданская платформа»

Деньги деревянные и нефтяные

Партия «Гражданская платформа» хочет ввести «накопительный рубль». Он будет «обеспечен золотом, энергетикой, инфраструктурными и природными ресурсами страны». Политики обещают, что рублевые накопления перестанут «зависеть от инфляции, доллара, санкций, финансовых спекуляций». Интересно, но почему-то все остальные страны от золотого стандарта отказались еще лет 100 назад. Экономист Руслан Гринберг объяснил, почему нельзя обеспечить рубль природными ресурсами.

- Если мы обеспечиваем рубль золотом или ресурсами страны, значит, любой желающий может в любой момент обменять наши деньги на вот это обеспечение. Но как можно обменять рубли на газ, лес, рельсы, дороги? Это просто популизм. Пока был золотой стандарт, деньги можно было свободно обменять на золото. Но обменять их на электричество или углеводороды нельзя, - объяснил экономист.

- Почему страны ушли от золотого стандарта?

- Золота мало. Экономики растут, а золота не хватает, чтобы покрыть все выпущенные деньги. В конце эпохи золотого стандарта безработица в Европе достигала 40%. Зато после отказа от него смогли создать новые рабочие места, напечатать деньги, заплатить людям и таким образом выйти из кризиса. Любой экономике для развития нужны вливания денег, а это невозможно, если все финансы привязаны к ограниченному золотому запасу.

«Справедливая Россия»

Вертолетные деньги

В предвыборной программе «Справедливой России» обещание «повысить уровень прожиточного минимума, МРОТ и пенсий до 31 тысячи рублей». Фактически это утроение нынешнего уровня. Экономисты такое называют вертолетными деньгами - когда на людей буквально выливают золотой дождь. Заманчиво! Но нереализуемо. Почему - «КП» объяснил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг:

Эффект от раздачи денег (допустим, из госрезервов, если не включать печатный станок) быстро закончится из-за резкого скачка инфляции. Покупательная способность вырастет, а уровень предложения останется тем же, поэтому все выльется в скачок цен.

Малый бизнес не переживет такого принудительного роста зарплат и разорится. У небольших компаний нет возможности просто взять и начать всем сотрудникам платить в разы больше.

У государства тоже нет свободных денег, чтобы резко увеличить доходы всех бюджетников и пенсионеров. А включение печатного станка приведет к еще большей инфляции, чем опустошение стратегических госрезервов.

Если же не включать станок и не трогать резервы, придется сократить остальные расходы. Так как количество денег в экономике ограничено и большая их часть отправится на зарплаты, значит, на ремонт дорог, строительство, оборонку останутся крохи.

Обещания, которые невозможно выполнить, - классика любых выборов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Родина»

Мигрантов - в лагеря

Партия «Родина» выступает за чистоту рядов мигрантов. «Следует ограничить применение труда мигрантов особо масштабными объектами, при которых будут сформированы интернациональные трудовые лагеря (интерлаги). Там мигранты будут трудиться по закону, под контролем и вдалеке от населенных пунктов», - говорится в предвыборной программе партии. Красиво! Мигранты как бы есть, но их никто не видит: они «вдалеке от населенных пунктов»...

Дело только в том, что гастарбайтеры больше всего требуются не в тайге, а как раз в городах - дворники, разнорабочие на стройке или шабашники на дачных участках. Да и своих студентов на все вакансии курьеров не хватит.

КПРФ

Аттракцион щедрости

В КПРФ тоже на обещания не скупятся: «Обеспечим жильем всех. За капремонт многоквартирных домов будет ответственно государство».

Кого конкретно из «всех» собираются обеспечивать жильем? И депутатов тоже? И олигархов? Или вот они уже не относятся ко «всем»? Типичное выборное обещание - минимум конкретики, но максимум размаха. И главное - не объясняется, за чей счет будет этот аттракцион строительной щедрости.

Теперь по поводу капремонта. А почему, собственно, государство должно за него платить? Ладно, если дом в государственной или муниципальной собственности. А если все владельцы - жильцы?

Почему все остальные через налоги должны оплачивать им ремонт крыши или канализации? Тогда уж сразу можно узаконить ремонт личных машин и прополку частных огородов за бюджетный счет.

«Новые люди»

Выбираем участковых

«Новые люди» предлагают выбирать буквально всех, «от кого зависит жизнь и безопасность»: «судей, прокуроров, участковых, мэров». Им хотят запретить «занимать одну должность более двух сроков в течение всей жизни».

Видимо, авторы идеи решили разом выкосить все опытные кадры из целых профессий. Какой смысл учиться пять лет на прокурора, набираться опыта, если тебя выпихнут с должности через восемь - десять лет? А где мы будем брать бесконечно выбывающих участковых? Или ему каждые лет шесть менять участки? Только с людьми перезнакомился (а их на каждого участкового по несколько тысяч), пора съезжать? Судьи вообще товар штучный...

Вот правильно Ленин писал, что самое верное средство «дискредитировать политическую идею» - «довести ее до абсурда».

«Коммунисты России»

Все отнять и поделить

«Коммунисты России», похоже, насмотрелись на Венесуэлу и предлагают после выборов провести «национализацию важнейших объектов собственности - земли, всех природных ресурсов, добывающей промышленности, энергосистемы, транспорта, ВПК, стратегических и наукоемких производств, банковской системы и так далее». Вот фермеры обрадуются, когда у них заберут землю! И частные транспортные компании, когда все грузовики окажутся у государства. Про иностранные инвестиции и технологии придется забыть окончательно - кто ж захочет вкладываться в экономику, где могут все отобрать?

Зато какой нас ждет расцвет бюрократии! Ведь всем национализированным хозяйством надо будет как-то управлять. И раз все станет государственным, то и руководить поставят госслужащих. Одно плохо: во всех странах госуправление в целом менее эффективно, чем частное. У нас и так экономика растет еле-еле, значит, после национализации начнется ее полноценное падение?

«Зеленая альтернатива»

Реклама продуктов

В «Зеленой альтернативе» уверены: «Россия может и должна быть страной здоровых продуктов. Об этом важно помнить и это важно ценить». Предвыборную программу как будто писал продуктовый маркетолог.

Директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи академик РАН Виктор Тутельян любит рассказывать, что нигде в мире еще не провели ни одного исследования продукта, которое бы однозначно доказывало его полезность.

Зеленая, экологичная еда - это термины, придуманные рекламщиками. Нет четких критериев, которые бы делили еду на здоровую и нездоровую. Поэтому «Зеленая альтернатива» может смело обещать России какое угодно питание. Не получится - никто это и доказать не сможет.

«Яблоко»

Розовые мечты

Автор предвыборной программы «Яблока», видимо, живет в мире, где есть только розовые пони, какающие бабочками. Он на полном серьезе предлагает «создание совместной системы противоракетной обороны России, Евросоюза и США». Как бы объяснить яблочникам, почему это невозможно? То ли потому, что ЕС и США на официальном уровне объявили нас врагами. То ли потому, что оружие России и НАТО не синхронизируется друг с другом.

А еще «Яблоко» выступает за «прекращение вмешательства во внутренние дела Украины, Белоруссии и других постсоветских государств». Да мы и так почти никуда не лезем в отличие от США, ЕС или даже Турции (вспомните госперевороты в Киеве, Минске, Тбилиси, Ереване, Бишкеке...). А, возможно, как раз стоило бы вмешаться. Потому что пока мы рассуждаем о суверенитете, Запад действует, превращая наших соседей в наших врагов.

«Партия Роста»

Приватизируем свободу слова

«Партия Роста» считает, что «все государственные СМИ должны быть приватизированы на фондовом рынке». Это поможет «свободе слова и гласности 2.0».

Идея интересная, но самое вероятное, что может произойти после такой приватизации: крупные государственные СМИ просто... разорятся.

Единственным шансом для них остаться на плаву будет продажа какому-нибудь олигарху. Но и тогда абсолютной свободы слова не получится - собственник будет по-своему влиять на политику редакции. А у мелких районных СМИ в большинстве случаев вообще не останется никакого будущего.

Мнение эксперта

ЗАЧЕМ ПОЛИТИКИ ОБЕЩАЮТ НЕВЫПОЛНИМОЕ?

За ответом мы пошли к директору Института современного государственного развития Дмитрию СОЛОННИКОВУ. И он ответил:

- Одни партии искреннее верят, что могут что-то наобещать без предварительных расчетов, а потом оно как-нибудь получится. Само собой образуется.

Другие партии сразу знают, что в их программе нереализуемые проекты. Но выборы - это же борьба за голоса! Главное, получить их, а там видно будет. Тем более практика последних лет показывает, что популизм выигрывает у реальной политики.

Посмотрите на Европу, США - там партии говорят не то, что могут сделать, а то, что от них хотят услышать. Один кто-то запустил этот порочный круг, а другие следуют, ведь всем надо побеждать.