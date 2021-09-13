Корейский след: Какие технологии Россия может получить от восточного соседа

В первом полугодии этого года взаимный внешнеторговый оборот вырос на 56%. Это хороший знак Фото: REUTERS

Южная Корея — важный экономический партнер для России. В последние годы между нашими странами удалось активизировать проекты двустороннего сотрудничества. В частности, принят и обновлен план действий по инициативе «Девяти мостов». Тем не менее пандемия стала серьезным вызовом для взаимной торговли и инвестиций. Какие проекты и инициативы способны дать толчок качественному развитию двустороннего взаимодействия в новых условиях? Этот и другие вопросы обсуждали участники бизнес-диалога «Россия — Республика Корея» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

ВЗАИМНЫЙ ОБОРОТ

В прошлом году экономические связи между многими странами стали слабее. Сотрудничать при закрытых границах сложнее.

- За 2020 год показатели нашего торгово-экономического сотрудничества упали более чем на 20% по Дальнему Востоку и практически на столько же в целом по стране. Это сокращение вызвано кризисными явлениями из-за пандемии. В 2021 году динамика двусторонней торговли постепенно стабилизировалась и вышла на траекторию роста. Надеемся, благодаря нашим с вами совместным усилиям положительная тенденция будет сохраняться, - рассказал на встрече с корейскими коллегами Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития.

В первом полугодии этого года взаимный внешнеторговый оборот вырос на 56%. Это хороший знак. При этом сотрудничество развивается в разных сферах.

- Мы особо хотим отметить сотрудничество, которое развивается в связи с проектами «умных городов», промышленных парков, мультимодальных терминалов для перевозок в Приморье. Мы имеем в нашем активе совместное предприятие с верфью «Звезда», мы приобрели также зерновой терминал и развиваем этот бизнес в Приморье. Сотрудничество между двумя странами развивается в области энергетики, рыболовства и в других направлениях, - рассказал Кристофер Ку, председатель Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

Если в начале пути Корея захоранивала практически 80% объема образований, то в настоящий момент перерабатывается свыше 60% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом очень большим спросом в России пользуются технологии, связанные с построением системы обращения с отходами. Этот процесс в Корее начали еще в 90-х годах. И наработанный опыт очень интересен российским коллегам.

- Если в начале пути Корея захоранивала практически 80% объема образований, то в настоящий момент перерабатывается свыше 60%. В России президентом поставлена задача к 2030 году обрабатывать, то есть сортировать, все 100% от объема образования, а утилизировать 50%. Естественно, в этом отношении технологическими решениями, которые были реализованы в Корее, мы бы с удовольствием пользовались, - заявил Денис Буцаев, генеральный директор «Российского экологического оператора».

УЗКОЕ ГОРЛЫШКО ТРАНССИБА

Зарубежные страны воспринимают российский Дальний Восток как кладезь природных богатств. Поэтому многие проекты так или иначе связаны с освоением и переработкой полезных ископаемых.

- Мы знаем о заинтересованности корейских компаний в масштабных проектах по освоению природных богатств российской Арктики. Мы готовы обсудить, каким образом эта работа могла бы проводиться. На сегодняшний день могу привести лишь один пример: корпорация строит платформу для Каменномысского месторождения, и мы на практике используем так называемую концепцию распределенной верфи, которая представляет возможность работы российских и корейских судостроительных предприятий вместе над общими целями, - пояснил Алексей Рахманов, глава «Объединенной судостроительной корпорации».

Российское руководство озабочено возможностями нашего Транссиба Фото: Евгения ГУСЕВА

При этом разработка месторождений — лишь начало пути. После добычи сырье или продукты первичной переработки нужно доставить до потребителя. И здесь есть сложности, связанные с пропускной способностью транспортных путей.

- Российское руководство озабочено возможностями нашего Транссиба. Это действительно проблема, потому что она во многом ограничивает развитие российской экономики — и с точки зрения внешнеэкономических связей, и с точки зрения внутренних перевозок. В ближайшем будущем ожидаем дальнейшего увеличения пропускной способности, - пообещал Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.

При этом с точки зрения транспорта на российской территории не одно «узкое горлышко», а несколько.

- Скорость обработки грузов из-за устаревшего портового оборудования очень низкая. Требуется модернизация. Нужно увеличить пропускную способность железной дороги, думать о строительстве дополнительных ж/д путей, а также подумать о строительстве нового хаба на границе Транссиба, - перечислил возможные решения проблемы Джинсеоп Ким, старший вице-президент Unico Logistics Co Ltd.

Успешное решение логистических задач позволит максимально реализовать транзитный потенциал нашей страны.

- Сейчас вариантов перевозки грузов из Японии, Кореи, Китая в Европу стало гораздо больше, чем один маршрут, который был до этого. Транзитный потенциал России, мы считаем, еще не полностью использован. Россия принимает и перевозит огромные объемы грузопотоков из Кореи, из Японии и Китая не только как импорт (то есть для внутреннего потребления в РФ), но и по транзитному маршруту в Европу, - рассказал Герман Маслов, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Последние глобальные тренды — биотехнологии, всеобщая цифровизация и переход на низкоуглеродную экономику. В этих сферах тоже возможно взаимовыгодное сотрудничество с Южной Кореей.

- В качестве приоритетных направлений готовы предложить такие актуальные сферы, как водородная энергетика, медицина и, конечно, туризм. Водородная энергетика может стать прорывной сферой российско-корейского сотрудничества, учитывая ресурсную базу Дальнего Востока и растущую потребность экономик Азиатско-Тихоокеанского региона в импорте водорода, - предложил Алексей Чекунков.

- Если в прошлые годы на Восточном экономическом форуме мы обсуждали сотрудничество с корейскими партнерами в традиционных областях — автомобилестроении, электронике, сельском хозяйстве, газовой отрасли, то теперь все чаще на повестке появляется обсуждение сотрудничества в области высокотехнологичной медицины, IT, биотехнологий, экологии, новых материалов, - добавила Елена Харисова, проректор по перспективным проектам и новой инфраструктуре Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

По данным Росстата, внешнеторговый оборот России и Южной Кореи в первом полугодии 2021 года составил 14,5 млрд долларов. По этому показателю республика занимает шестое место среди всех стран мира.

СПРАВКА «КП»

Шестой Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 2 – 4 сентября во Владивостоке. Его основная тема в 2021 году - «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Участие в ВЭФ приняли делегаты из 57 стран мира. Было подписано соглашений на 3,6 трлн рублей.