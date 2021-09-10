Заммэра Москвы Петр Бирюков: в рамках капремонта в городе установлено более 2000 новых лифтов

В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 3000 лифтов в многоквартирных домах Фото: Иван ПРОХОРОВ

Более 2000 лифтов, установленных в московских домах, были заменены с начала 2021 года в ходе работ по капремонту жилого фонда. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

«В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 3000 лифтов в многоквартирных домах, 2000 новых лифтов уже установлены. В столице уделяется особое внимание соблюдению сроков эксплуатации, ведь лифт - это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянного контроля технического состояния и своевременной замены», - рассказал Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что при капремонте применяется лифтовое оборудование, выпущенное в Москве и Московской области. По техническим характеристикам лифты столичного производства полностью отвечают всем требованиям безопасности и комфорта пассажиров. При этом в высоких домах, где в каждом подъезде установлено сразу несколько лифтов, их меняют по очереди, чтобы не создавать неудобств жителям.

Петр Бирюков назвал также несколько цифр, характеризующих масштабность задач, стоящих перед городскими службами, и объемы проводимых ими работ. В частности, общее число лифтов в московских домах превышает 112 000 единиц. В ходе программы обновления лифтового хозяйства к настоящему моменту уже заменено на новые 38 000 лифтов. Благодаря этому в Москве не осталось ни одного лифта, чей срок эксплуатации превышал бы установленный для этого вида техники возраст в 25 лет.