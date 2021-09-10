Любовь и dolce vita: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приехали на Венецианский кинофестиваль

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновили свой роман после 17-летнего перерыва. Фото: EAST NEWS

Чем дальше, тем Венецианский кинофестиваль становится все интереснее: минувшим днем список его гостей пополнили Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Звезды, возобновившие свой роман после 17-летнего перерыва, прилетели в город каналов и сразу же отправились на прогулку на водном такси. Тут-то их и запечатлели папарацци. Дженнифер выбрала для прогулки очаровательное белое кружевное платье. Ее спутник на контрасте был с ног до головы в черном.

Бен и Джен прилетели в Венецию. Фото: REUTERS

Поговаривают, что звездная пара появится вместе на красной дорожке кинофестиваля. Аффлек собирается представить на кинофоруме свой новый фильм «Последняя дуэль», в котором он сыграл главную роль. Вполне вероятно, что на премьере Дженнифер составит ему компанию. «Последняя дуэль» - историческая драма режиссера Ридли Скотта. Аффлек в ней играет необычную для себя роль средневекового нормандского рыцаря. В паре с ним в ленте снялся его лучший друг Мэтт Деймон.

Пара отправилась на прогулку по каналам. Фото: REUTERS

Это уже второй визит Дженнифер Лопес в Венецию за последний месяц. Ранее певица стала главной звездой грандиозного показа модного дома Dolce & Gabbana. В тот раз Аффлека рядом с ней не было. Но теперь, видимо, именно Джей Ло придется довольствоваться ролью второго плана, пока ее любимый будет представлять свою новую работу.

Дженнифер выбрала для прогулки очаровательное белое кружевное платье. Фото: REUTERS

Окружение Лопес уже сообщило, что Дженнифер безумно влюблена в своего бывшего жениха и чувствует, что теперь они будут вместе до конца жизни. Их отношения развивались стремительно, но вновь связывать себя узами брака ни Джен, ни Бен не торопятся. У обоих позади опыт горьких разводов и непростых отношений, так что они решили просто наслаждаться моментом.

Поговаривают, что звездная пара собирается появиться вместе на красной дорожке кинофестиваля. Фото: REUTERS

Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». Уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась. В январе 2004 они подтвердили слухи о расставании. Таблоиды прозвали их пару «Беннифер».

Аффлек собирается представить на кинофестивале свой новый фильм «Последняя дуэль». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И Бен, и Джен говорили, что их отношения погубила чрезмерная публичность. После их расставания поклонники были уверены, что Аффлек - любовь всей жизни Джей Ло, и что певица так и не смогла побороть свои чувства к нему.