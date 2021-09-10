WhatsApp читает переписку пользователей

Вся переписка в популярном мессенджере WhatsApp становится достоянием третьих лиц. Фото: Shutterstock

Американское издание ProPublica, специализирующееся на журналистских расследованиях в различных сферах, утверждает, что вся переписка в популярном мессенджере WhatsApp становится достоянием третьих лиц, а заверения администрации Facebook о том, что все чаты конфиденциальны, – ложны.

По данным журналистов, в ряде городов по всему миру имеется около тысячи сотрудников, единственной и главной задачей которых является чтение переписки пользователей и просмотр пересылаемых ими файлов.

– В WhatsApp, который принадлежит теперь Facebook, работают более 1000 контрактников в офисах, расположенных в Остине, Техасе, Дублине и Сингапуре. Между ними распределены разные задачи, для выполнения которых они используют специальное программное обеспечение Facebook для фильтрации потоков личных сообщений, изображений и видео, отмеченных пользователями приложения как «ненадлежащие», а затем проверенных системами искусственного интеллекта компании. Эти подрядчики определяют, действительно ли нежелательным является помеченный контент, менее чем за минуту. – говорится в статье.

В 2020 году в Комиссию по ценным бумагам США была направлена жалоба, в которой подробно описывается использование компанией WhatsApp наемных сотрудников для чтения личной переписки и выдвигается обвинение в нарушении конфиденциальности.

В Комиссии от комментариев отказались, а вот директор по коммуникациям WhatsApp Карл Вуг признал, что группы сотрудников действительно просматривают сообщения с целью выявить злоумышленников, однако, заявил он, в компании не считают эту работу модерацией контента.

По утверждению ProPublica, именно переписка в WhatsApp помогла правоохранителям США в построении громкого дела в отношении одного из сотрудников Минфина, раскрывшего механику отмывания денег через американские банки.