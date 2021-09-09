WhatsApp обвинили в чтении личных сообщений пользователей

Мессенджер разрешает читать сообщения модераторам после жалоб Фото: Shutterstock

Как сообщает в своем расследовании некоммерческая организация ProPublica, мессенджер WhatsApp позволяет видеть сообщения модераторам, на которые пожаловались пользователи.

Кроме того, социальная сеть передает личные данные сотрудникам правоохранительных органов США.

После того, как пользователь нажимает кнопку "Пожаловаться", WhatsApp отключает систему шифрования данных и направляет сообщение модераторам. Кроме самого сообщения, администраторам видны и личные данные. Например, номер телефона и уровень заряда устройства.

Глава Facebook Марк Цукерберг, который является владельцем WhatsApp, неоднократно заявлял, что данные пользователей, включая личную информацию, им не видны.

В статье указано, что каждый модератор мессенджера в день просматривает до 600 жалоб.

В WhatsAppe признались, что это только те сообщения, в которых содержатся случаи мошенничества, детской порнографии и призыва к терроризму.

“Там было много невинных фотографий, которые там не должны были быть”, - рассказывает бывший сотрудник корпорации Карлос Сауседа.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что WhatsApp перестает поддерживать миллионы устаревших смартфонов и планшетов. Пользователям рекомендовали сохранить историю чатов.