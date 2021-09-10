Хочешь помочь - сыграй в Tekken! Организаторы турнира перечислят в фонд "Дети наши" по 1$ за каждого участника

12 сентября на платформе WePlay Compete пройдет благотворительный комьюнити-турнир

Совершать добрые дела - просто, а иногда еще и весело. Компания WePlay Compete на своем примере доказывает, что киберспорту небезразличен этот мир. 12 сентября на платформе WePlay Compete пройдет благотворительный комьюнити-турнир по игре Tekken 7. За каждого участника соревнований организаторы перечислят по одному доллару в программу "Не разлей вода" фонда "Дети наши".

В рамках проекта оказывается помощь кризисным семьям. Сейчас на попечении фонда таких около сотни. По различным причинам родители находятся в трудном положении, и в любой момент у них могут забрать детей в приют. Но семьи готовы работать над собой и меняться. Для каждой из них составляется индивидуальный план по выходу из кризисной ситуации.

Регистрируйтесь на комьюнити-турнир по Tekken 7 на платформе WePlay Compete через сайт или приложение для iOS и Android и вносите свой вклад в это благородное дело! Вы получите не только удовлетворение от совершенного поступка и радость от игры, но и, возможно, комплект мерча от WePlay, если победите. Еще два таких комплекта разыграют комментаторы Гарик "LmG MoB" Галоян и Павел "th3_infection228" Калашников.

Турнир будет транслироваться на канале. Также можно сделать пожертвование на сайте фонда "Дети наши".

- Киберспорт – это огромная бизнес-ниша, где крутятся крупные суммы денег. Таким образом, сумма, вполне посильная для многих организаций, может помочь кому-то, кто действительно в этом нуждается, - прокомментировал Роман, представитель компании WePlay.