Проект «Большая Евразия»: Что это такое и как он будет развиваться

Евразия - крупнейший континент планеты, где живут две трети ее жителей. Фото: Shutterstock

Евразия - крупнейший континент планеты, где живут две трети ее жителей. Попыток объединить ее было несколько. Чингисхан и Македонский пробовали сделать это силой. Китай использовал торговлю, создав «Великий шелковый путь». Второй способ оказался успешнее. На прошлой неделе политическое и экономическое будущее крупнейшего континента обсудили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Участники пришли к выводу, что ядром нового объединения могут стать страны ЕАЭС, в том числе Россия и Беларусь.

ЭКОНОМИКА СИЛЬНЕЕ ПОЛИТИКИ

Идею создания «Большого Евразийского партнерства» еще в 2015 году озвучил президент России Владимир Путин. Участниками объединения могут стать страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран и другие. Открыты двери и для участников из Евросоюза. О том, как запустить процесс интеграции, обсуждали на полях ВЭФ участники дискуссии «Ценность и ценности Большого Евразийского партнерства».

- Объединительная повестка для нашего континента более чем востребована. На то есть свои причины: сиюминутный экономический кризис, в котором оказался весь мир, и размышления, как мы будем дальше жить на этом континенте. Мы видим огромный запрос на интеграцию и сотрудничество, - уверен Кирилл Барский, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России.

По его словам, этот проект может стать своего рода зонтом, под которым найдут комфортное место для развития разные региональные стратегии, организации, могут создаваться зоны свободной торговли, транспортные проекты и цифровая повестка дня. При этом главной движущей силой будущего объединения является экономика.

- Было бы только естественно, чтобы протяженные пространства Евразии смогли объединиться в общую систему, в которой различные географические компоненты органично дополняли бы друг друга. Именно экономика является базисом современного общества. Хотя политика в последние годы нередко берет верх над экономикой, навязывая государствам свои приоритеты и установки, в конечном счете никто не может игнорировать экономические интересы. Они, как правило, более устойчивы, рациональны и менее подвержены влиянию субъективных факторов, - считает Андрей Кортунов, генеральный директор и член президиума Российского совета по международным делам.

Как предполагается, интеграция в рамках Большого Евразийского партнерства будет гибкой. К примеру, в состав могут входить не только государства, но и уже действующие объединения и организации (ЕАЭС, АСЕАН, ШОС, АТЭС и другие).

Владивостокский экономический форум прошел с 2 по 4 сентября. Фото: forumvostok.ru

ЕСТЬ ИНТЕРЕС СО СТОРОНЫ ЕВРОСОЮЗА

Большое Евразийского партнерство предполагает участие как можно большего количества стран на пространстве от Лиссабона до Владивостока. И государства западной части континента играют здесь немаловажную роль.

- Европейский союз может быть заинтересован в сотрудничестве с Большим Евразийским партнерством. Есть такие обсуждения во Франции, Германии. Для появления определенного баланса, мультиполярности, разносторонних отношений, необходимо расширяться, действовать в разных направлениях, - считает Гленн Дисен, профессор Школы бизнеса Университета Юго-Восточной Норвегии.

Затормозить процесс могут политические разногласия. Но, как показывает опыт, экономические связи сильнее. Если проект выгоден для бизнеса, политическое решение найдется.

- Большая Евразия - уже не план или мечта, этот вопрос решается сейчас. Несмотря на колоссальные географические расстояния, западная часть Европы в ментальном, культурном и деловом измерении очень близка. Об этом свидетельствуют участники Восточного экономического форума, бизнес-проекты, которые реализуются не только на территории Дальнего Востока, но и на протяжении огромного Евразийского пространства, - заявил Тадзио Шиллинг, глава Ассоциации европейского бизнеса в России.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - ДОРОГИ

Связующим звеном может стать большой транспортный проект. Если облегчить и ускорить перемещение товаров внутри континента, это даст синергетический эффект для всех участников объединения. Некоторые проекты уже реализованы или в ближайшее время будут запущены.

- Приоритетное значение для развития транспортной инфраструктуры Евразии приобретает скорейшее строительство железных дорог. Увеличению потоков будет способствовать начатая модернизация российской стороной Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей. Она позволит к 2025 году увеличить грузопотоки до 210 млн тонн в год, - заявил Владимир Норов, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества.

- В течение долгого времени мы развивали производство в центральной части континента, и это поможет с течением времени насытить сухопутные коридоры, - считает Самнанг Тин, президент Национального института дипломатии и международных отношений Камбоджи.

При этом ж/д магистрали нужно состыковывать с морским транспортом, который является наиболее выгодным для транспортировки товаров в Азию. Поэтому развитие и состыковка Северного морского пути и китайской инициативы «Морской шелковый путь» создаст глобальный и конкурентный маршрут, связывающий страны ШОС, АСЕАН и Евросоюза. Чтобы обеспечить модную сейчас бесшовность, интеграционный проект нужно реализовывать с учетом цифровых технологий.

- Для государств Большой Евразии перспективным может стать проект создания единой базы данных по международным транспортным коридорам. Она должна отражать направления, тарифы, условия и сроки перевозок, доступные виды транспорта и загруженность маршрутов. Партнерские отношения в этой области открывают дополнительные возможности по согласованию тарифной политики и требований к трансграничным грузам, - заявил Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований.

Великий шёлковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в древности Фото: Shutterstock

В ЦЕНТРЕ ПАРТНЕРСТВА - СТРАНЫ ЕАЭС

При этом ядром формирования Большого Евразийского партнерства могут стать страны ЕАЭС. Они же не случайно находятся в самом центре Евразии.

- Большое Евразийское партнерство - это открытая структура, и лидеры многих стран отмечали важность поддержки этого проекта. ЕАЭС может явиться связующим звеном между Европой и Азией, - отметил Андрей Пруцких, декан Гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

- У нас налажены связи со многими странами и международными организациями континента. Заключены меморандумы о сотрудничестве с рядом государств. Ведутся переговоры о формировании зон свободной торговли. Уже сегодня они работают с Вьетнамом, Сингапуром. Подписано соглашение об основах перехода к зоне свободной торговли с Ираном. Ведутся дискуссии по полноформатному торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем, – заявил Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По его словам, первые результаты уже есть. Так, идет активная проработка совместных проектов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс - один путь».

- Видя огромный потенциал для взаимодействия, мы ищем и постоянно совершенствуем инструменты для его раскрытия, - дополнила Гоар Барсегян, директор департамента развития интеграции ЕЭК.

Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев во время видеообращения на сессии "Ценность и ценности Большого евразийского партнерства". Фото: forumvostok.ru

СПРАВКА «СВ»

Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 2 – 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в 2021 году - «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Участие в ВЭФ приняли делегаты из 57 стран. Было подписано соглашений на 3,6 трлн рублей.