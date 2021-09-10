Цифровизация и альтернативные источники энергии

Александр Либеров, президент «Сименс» в России Фото: Андрей Минаев

- Насколько важно сегодня, с вашей точки зрения, решать задачи устойчивого, и что в этом направлении делает «Сименс»?

- Устойчивое развитие сегодня — актуальная тема и для руководства стран, и для крупных компаний. Уже подсчитано, что компании, которые решают задачи устойчивого развития, при прочих равных имеют на 10% более высокую стоимость, чем те, кто не уделяют этой теме должного внимания. Поэтому сегодня вопрос уже не в том, заниматься или не заниматься решением экологических проблем, а в том, как именно это делать.

Трудно представить, что в ближайшие годы человечество будет отказываться от потребления. Следовательно, нагрузка на экологию будет только повышаться. Как и численность населения планеты: к 2050 году нас будет уже не 7, а 9 миллиардов.

Поэтому, с моей точки зрения, добиваться целей устойчивого развития можно в первую очередь через повышение эффективности и применение новых технологий. Одной из таких технологий является цифровизация. Она позволяет не только увеличить эффективность производственных процессов, но и сократить негативное влияние компании на экологическую среду и климат.

Мы в «Сименс» поставили перед собой задачу уменьшить или сократить до нуля выбросы СО2 внутри наших производств и по всей цепочке поставок и до 2050 года стать углеродо-, водородонейтральными.

Александр Либеров в студии "Комсомольской правды" на ВЭФ 2021 Фото: Андрей Минаев

- Непростая задача. Существуют ли уже технологии, которые могут помочь «Сименс» ее решить?

- К примеру, использование технологии цифрового двойника способно уменьшить выбросы СО2 на 40% за счет увеличения энергоэффективности и сокращения времени всех производственных процессов.

Вторая перспективная технология – альтернативные источники энергии. Водород, в первую очередь. С одной стороны, мы только начинаем это развивать. А с другой, эта ситуация очень похожа на дискуссии о цифровизации, которые мы вели несколько лет назад, когда все хотели идти в «цифру», но не всегда понимали, зачем. Сейчас понимают. Безусловно, развитие водородной отрасли потребует значительных инвестиций в производство и создание инфраструктуры по транспортировке и хранению. И здесь без поддержки государства не обойтись. Я знаю, что в правительстве Российской Федерации этот вопрос очень активно обсуждается, создана рабочая группа. Прорыв ожидаем.

Наконец, третья возможность вырасти за счет новых технологий — переход на электротранспорт. Сегодня в России лишь 11 тысяч электромобилей из 56 миллионов зарегистрированных машин. Капля в море. С другой стороны, ежегодно в мире этот рынок увеличивается на 80 — 90%. Для электротранспорта также нужна инфраструктура, и в масштабах всей страны создать ее может только само государство. И оно действует! В правительстве создана рабочая группа по развитию электротранспорта, есть концепция этого развития, рассчитанная до 2030 года. Электробусы активно используются в Москве. Россия – огромный рынок автотранспорта. И переход на электротехнологии позволил бы значительно сократить выбросы СО2.

- Как разворот в сторону экологичности будет менять нашу повседневную жизнь?

- В будущем выбор человека в пользу покупки определенных товаров или услуг будет определять именно экологическая повестка. Собственно, уже сегодня новое поколение выбирает экологически чистые продукты. А также те, которые произведены с минимальным вредом окружающей среде. Очень скоро этот критерий станет одним из ключевых.

Начав заниматься вопросами экологии сегодня, не стоит ждать, что проблемы решатся завтра. С другой стороны, во время пандемии мы увидели, как быстро отреагировала природа, когда прекратились активные жизненные процессы за пределами мест проживания человека: очистились реки, в Венецию приплыли дельфины, исчез смог над китайскими заводами.

Это то, с чем предстоит жить и нашему поколению, и следующим. Устойчивое развитие - это глобальная тема, где необходимо международное сотрудничество.

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- Когда будет готов первый российский поезд для высокоскоростных магистралей? Еще один экологичный вид транспорта, кстати...

- Безусловно, и со временем население будет принимать все больше решений, исходя из экологической повестки. В том числе и выбирать вид транспорта. Железная дорога, как электротранспорт, более экологична, нежели индивидуальный автомобиль или даже самолет. Я знаю, что принципиальное решение о строительстве ВСМ Москва – Санкт-Петербург принято на уровне правительства. Сейчас важно подготовить технологию и разработать поезд.

Мы работаем над этим с компанией РЖД. Это революционный подход в плане локализации. Если раньше под локализацией подразумевался перенос в страну сбыта технологии или продукта, созданного в стране основного пребывания компании, то сегодня мы говорим про совместное создание новой технологии. То есть, поезд для России создается в России и при активном участии российских специалистов. И это абсолютно оправданный подход, так как в России иной температурный режим, да и колея иная — более широкая. Поэтому над его созданием немецкие и российские инженеры работают вместе. Сейчас создается концепция поезда: какое должно быть количество вагонов, аэродинамические характеристики.

Это позволит сократить время разработки и избежать дополнительных расходов. Это начальный концептуальный этап. НУ а выпустить поезд в пассажирооборот мы рассчитываем до конца 2028 года. Надеюсь, новая скоростная трасса Москва – Санкт-Петербург уже будет построена, и мы сможем добираться из Москвы до Санкт-Петербурга за 2 часа 15 минут.

Фото: Андрей МИНАЕВ

- Какими характеристиками будет обладать поезд? Чем он будет отличаться от зарубежных аналогов?

- Конкретно ответить на этот вопрос пока сложно, как я уже сказал, концепция только разрабатывается. Так как мы разрабатываем новый поезд, а не дорабатываем имеющийся, имеет смысл использовать все новейшие разработки.

Уже понятно, что поезд должен обладать лучшими характеристиками комфортности, чем поезда в Западной Европе: шире колея — значит, больше пространства. В вопросах безопасности также не может быть никаких компромиссов. Средняя скорость нового поезда 360 км/ч, а максимальная — 400 км/ч. Здесь не должно быть ошибок, неточностей. Поезд должен обеспечить максимальную безопасность пассажиров.