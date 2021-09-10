Всего один процент российских предпринимателей работают на экспорт

Этот и другие вопросы обсудили в рамках сессии «Экспортные возможности МСП. Начать и преуспеть!» на Восточном экономическом форуме. Наталья Минаева, директор по региональному проекту «Российского экспортного центра». Фото: photo.roscongress.org

Экспорт товаров и услуг является одним из важнейших направлений для российской экономики. Задуматься о новых рынках сбыта важно для предпринимателей, и начинающих, и желающих масштабировать свои бизнес-проекты. Новые возможности открываются не только внутри России, но и за ее пределами. Но для бизнеса важно в первую очередь для себя понять, куда и в какой регион мира он хочет и может поставлять свои товары и услуги. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» — один из ключевых проектов развития экспортного потенциала российских экспортеров. Как стимулировать как можно больше российских предпринимателей работать на зарубежные рынки? Этот и другие вопросы обсудили в рамках сессии «Экспортные возможности МСП. Начать и преуспеть!» на Восточном экономическом форуме.

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Как считают эксперты, экспортный потенциал малого бизнеса как на Дальнем Востоке, так и в России в целом еще не раскрыт. С зарубежными партнерами сотрудничают и поставляют им товары и услуги только крупные компании. Малый и средний бизнес предпочитают импортировать и перепродавать, а не производить и экспортировать.

- На сегодняшний день из 5,6 млн компаний в секторе МСП всего 55 тысяч являются экспортерами. Это 1%. В развитых странах это 5 - 10%. Нам есть куда стремиться, - привела цифры Наталья Минаева, директор по региональному проекту «Российского экспортного центра».

Тем не менее тенденция положительная. Объем поставок постепенно увеличивается. Теперь вопрос в ускорении темпов.

- Если говорить про объем отправлений, то он растет из года в год. В прошлом году он вырос на 26% в целом по «Почте России» и составил 2,2 млн отправлений в год. Мы рассчитываем, что такая тенденция будет продолжаться из года в год, - рассказал Денис Бузыкин, директор по электронной коммерции макрорегиона Дальний Восток «Почты России».

При этом один из главных каналов продаж — глобальные маркетплейсы.

- В этих условиях важнее становится карточка конкретного продукта, чем какой-то локальный бренд, пусть даже очень известный на территории нашей страны, - уточняет Максим Черешнев, председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений.

Наталья Минаева, директор по региональному проекту «Российского экспортного центра». Наталья Минаева, директор по региональному проекту «Российского экспортного центра». Фото: photo.roscongress.org

НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ

Один из национальных приоритетов России — повышение доли несырьевого неэнергетического экспорта в структуре поставок за рубеж. Он должен вырасти не менее чем на 70% к 2030 году и в абсолютном выражении превысить 270 млрд долларов. Динамика пока положительная. Объем продаж смог вырасти даже в пандемийный год. А по итогам 2021-го в Минэкономразвития ждут еще большего роста — сразу на 15 — 20%. И Дальний Восток здесь имеет серьезный потенциал.

- Прежде всего, это IT-услуги, экспорт образования и туризма. Последний является, как мне кажется, самым важным потенциалом для развития экономики Дальневосточного региона. И конечно, экспорт креативных индустрий, — Татьяна Полтавец, руководитель программы MBA Export to Asia Академии управления Дальневосточного федерального университета.

При этом очень важным становится экспорт услуг, в том числе образовательных. Другими словами, это зарубежные студенты и те деньги, которые они платят за обучение в российских вузах. И региональные учебные заведения в этом отношении не отстают от столичных. В частности, большое число студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона обучаются в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Кроме того, во Владивостоке обучают предпринимателей, как выходить на рынки Азии.

- ДВФУ как форпост образования на Дальнем Востоке, конечно, не мог не создать такую уникальную программу, как MBA Export to Asia. Мы запускаем ее в этом году. К нам пришла вся Россия — Калининград, Тольятти, Севастополь, Тула, Тверь, - пояснила Татьяна Полтавец.

И хотя подсчеты в этой сфере пока примерные, доля креативной экономики, которая сейчас активно развивается, уже занимает в структуре российского ВВП почти 5%.

Денис Бузыкин, директор по электронной коммерции макрорегиона Дальний Восток «Почты России». Фото: photo.roscongress.org

ГОСПОДДЕРЖКА

Чтобы стимулировать экспортную активность малого и среднего бизнеса, нужны меры поддержки от государства. При этом, как показывает практика, предпринимателям больше всего не хватает совета и упрощения процедур, нежели денег.

- Малый бизнес приходит, и 80% его запросов связаны с нефинансовыми мерами поддержки. Это поиск партнера — найдите того, кто купит, а дальше не мешайте. Но на самом деле потом выясняется, что там есть масса нюансов, что существует сертификация на других рынках, это долго, дорого, и ни один банк не даст на это деньги. Нужна в этой части господдержка. Сейчас мы с лихвой эту историю покрываем как за счет региональной инфраструктуры, так и за счет федеральных мер поддержки, - объясняет Наталья Минаева.

Некоторое облегчение появилось благодаря цифровизации. К примеру, большинство документов, в том числе для получения государственных мер поддержки, можно предоставить в электронном виде. При этом предугадать, что именно потребуется МСП через год или пять лет, довольно сложно. Мир слишком быстро меняется, считают эксперты.

- О чем нам сейчас говорят предприниматели? Помогите нам, добавьте меру поддержки, чтобы мы могли компенсировать или авансировать расходы по продвижению в поисковых системах, сделайте компенсацию по расходам в Google. Но знаете, какой основной поисковик для 16-летних? TikTok. Они не ищут в Google, для них это будет архаизмом. И объективно сейчас мы не знаем, какие меры поддержки для них будут релевантны, - говорит Наталья Минаева.

СПРАВКА «КП»

Шестой Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 2 – 4 сентября во Владивостоке. Его основная тема в 2021 году - «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Участие в ВЭФ приняли делегаты из 57 стран мира. Было подписано соглашений на 3,6 трлн рублей.