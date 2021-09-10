Прорубить арт-окно в Азию: Как российским художникам продвинуться на набирающем обороты восточном рынке искусства

Дискуссия «Арт-окно в Азию: стратегии и перспективы построения устойчивых экономических отношений» прошла на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Фото: Shutterstock

Китайский рынок искусства - третий по объему после американского и британского. Такие данные приводятся в отчете Art Market Report. Как считают эксперты отрасли, географическое положение России дает нам возможность распространять сферы влияния в арт-индустрии как на европейских, так и на азиатских рынках. Тем не менее современная отечественная арт-индустрия практически отсутствует на мировом рынке. Как повысить ее роль? И кто должен помогать художникам? Эти и другие вопросы обсудили участники дискуссии «Арт-окно в Азию: стратегии и перспективы построения устойчивых экономических отношений» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

ОКНО В АЗИЮ

- Петр I прорубил окно в Европу, а нам очень хочется опять, снова прорубить окно в Азию, - говорит Елена Зеленцова, заведующая кафедрой территориального развития им. В.Л. Глазычева, Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

По ее словам, на Дальнем Востоке не так много международно представленного искусства. Все, что связано с активным культурным, художественным процессом происходит в Центральной России. А во Владивостоке арт-рынок развит довольно слабо. Это признают в том числе и местные активисты.

- В первую очередь нет всех составляющих, чтобы говорить о рынке в принципе. Художники работают большей частью самостоятельно — им нравится делать выставки в выставочных залах города, но далее идет их личное желание продавать работы, - сетует Вера Глазкова, директор галереи «Арка».

Тем не менее наличие большого арт-рынка необходимо для макрорегиона. Хотя бы для того, чтобы получать эффект синергии в других сферах жизни.

осударственная Третьяковская галерея на Крымском Валу. Фото: Андрей АБРАМОВ

НЕ ТОЛЬКО ЧИСТОЕ ИСКУССТВО

По мнению экспертов, влияние арт-рынка стоит воспринимать более широко, потому что оно не ограничивается профессиональной сферой. К примеру, художники, дизайнеры, архитекторы играют большую роль в формировании модной сейчас комфортной городской среды.

- Современные культурные институции действуют в очень широком спектре и выступают не просто носителями культурно-художественных ценностей, а становятся интеграторами процессов в городской среде, в обществе, в образовании, в международных связях, - говорит Елена Зеленцова.

При этом наиболее активный потребитель российского изобразительного искусства — Китай. Там выросли десятки галерей, которые были ориентированы на современное русское искусство, рассказал Илья Бутусов, председатель Приморского отделения Союза художников России. Правда, сейчас свое положение российские художники теряют. А все из-за нехватки креативной инфраструктуры внутри страны, в особенности на Дальнем Востоке.

- У нас ни одного центра современного искусства на сегодняшний день, у нас не растут коммерческие галереи, нет креативных кластеров, - сетует Юлия Климко, директор Фонда культурных инициатив «Энсо».

В Крыму проходит фестиваль молодежного творчества "Таврида-Арт" Фото: Иван МАКЕЕВ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ — ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Финансированием культуры во все века занимались либо власти, либо частные меценаты.

- Необходимо внимание не только частных лиц, которые заинтересованы, которые любят искусство, готовы работать во Владивостоке. Несомненно, нужна поддержка городских и краевых властей, - считает Вера Глазкова.

Правда, не все согласны с ее мнением.

- У нас есть перманентный «плач Ярославны», что нам не помогает государство. Но всего можно добиться через объединение усилий, создание совершенно особенной атмосферы, не рассчитывая на помощь государства, а рассчитывая на помощь меценатов, - считает Зельфира Трегулова, генеральный директор Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея».

По ее словам, все масштабнейшие выставочные проекты Третьяковки, о которых говорила вся страна, делались на спонсорские деньги. И сейчас в объединении активно работают с современными художниками, в которых есть «потенциал мощного развития, который может привести их на международный рынок».

СПРАВКА «КП»

Шестой Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 2 – 4 сентября во Владивостоке. Его основная тема в 2021 году - «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Участие в ВЭФ приняли делегаты из 57 стран мира. Было подписано соглашений на 3,6 трлн рублей.