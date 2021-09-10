Новые выводы и соглашения: как прошел Круглый стол об итогах этноэкспертизы на Таймыре

Фото: Ольга ЛОБАЧЕВА

Целью этого исследования было выявление факторов, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов на территории полуострова.

В рамках обсуждения были представлены доклады от различных научных и культурных организаций. Они изучили изменения исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории, пострадавшей в связи с технологической аварией на ТЭЦ в Норильске в мае 2020 года.

Специалисты Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая провели около сотни интервью с жителями таймырских городов и поселений. На базе этого анкетирования были сделаны выводы о медико-демографическом состоянии коренных малочисленных народов Таймыра, их текущем этносоциальном и этноэкономическом состоянии. Кроме того, была оценена устойчивость этнической культуры и потенциал ее развития.

Свой доклад среди прочих представил и «Проектный офис развития Арктики». Председатель правления Экспертного центра «ПОРА» Николай Доронин подчеркнул несколько выводов этнографической экспертизы в области поддержки коренных малочисленных народов. Так, специалист отметил, что необходим взаимодействию бизнеса и общин необходимы новый формат и информационное сопровождение. Кроме того, для более качественных изменений и развития коренных народов важны постоянный мониторинг, помощь в развитии новой экономики общин и новая государственная политика, добавил эксперт.

Фото: Ольга ЛОБАЧЕВА

«Мы работали целый год не покладая рук, ног, двигались. Сегодня, когда мы обсуждаем, как нам дальше двигаться, какие итоги, уже видим мы очертания, конкретные документы есть, над какими поправками работать. Мы двигаемся вперед, и будет не только этнологическая экспертиза, а будут новые объекты, будет инфраструктура, преобразование населенных пунктов в Арктике. Люди ждут в Арктике давно, люди ждут новых клубов, новых домов, благоустройства нового, современного. Мы работаем как раз для этих целей, для людей», – добавил Григорий Ледков.

Все эксперты и со стороны научного сообщества, и со стороны представителей коренных народов подчеркивали важность этнологических и экологических экспертиз. Ведь мир постоянно меняется и надо быть готовым к этим изменениям, ведь жизнь коренных жителей во многом зависит от природы. Глава Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев в частности отметил изменения рыбным биоресурсам на Таймыре.

«Рыбы действительно становится меньше, и на Пясине, и на Енисее. И этой тенденции уже семь лет. Большая Норильская экспедиция работала по бассейну Пясины, а также представители ВНИРО, экспедиция Проектного офиса развития Арктики. Возможно сокращение количества рыбы связано с глобальным потеплением. Местные не исключают, что из-за потепления она стала уходить вглубь водоемов, поэтому и не попадается на удочку в большом количестве. Нужно изучать эти процессы, мы хотим знать причины и понимать, что будет происходить с промыслом в будущем. Но тем не менее, нужно не запрещать промысел, а проводить исследования параллельно, как это и делалось Росрыболовством всегда. Общинам больше еду взять негде, они вынуждены будут ловить. Но инспекции, которые обеспечивают контроль за биологическими ресурсами, если разрешений на вылов нет, начнут штрафовать наших земляков. А им просто нужно как-то выжить. Мы уже обратились в федеральные ведомства, чтобы квоты были предоставлены. В 2019 году были определены ограничения на вылов ценных пород на Енисее. Тем не менее, рыбный промысел идет. Квоты для Пясины на 2021 год были определены практически на уровне 2020 по всем видам рыб, здесь Росрыболовство опиралось на исследования профильных институтов. Кстати, квоты за 2020 г., в основном, выбраны и общинами, и предпринимателями. Крупнейшие общины, Агапа и Мукустур, которые там работают, просили оказать помощь с вывозом рыбы. И эта рыба проходила ветеринарный контроль при продаже. И вот, через два года после всех разрешений и квот на 2021 год у Росрыболовства появляется новая точка зрения. Мы за объективную информацию, но нужно учитывать, что общины живут очень скромно и никогда не берут у природы «лишнего». Прежних квот нам хватало, чтобы поддерживать жизнь в поселках. Теперь же общинам предлагают рыбачить в других водоемах. Но водоемы эти находятся слишком далеко от привычных мест – ближайшие в 700 км, и они не изучены», - отметил Григорий Дюкарев.

Фото: Ольга ЛОБАЧЕВА

На заседании присутствовали делегаты из нескольких десятков регионов России. И многие просили ученых приехать с исследованиями и в их регион. Ведь с советской эпохи масштабных этнологических исследований по Арктической зоне не было до сих пор.

«В России 35 регионов, где проживают коренные народы. И я уверен, что в большинстве этих регионов никогда не проводили этнологические экспертизы такой глубины, как мы обсуждали сегодня на примере Таймыра. Подобный опыт мне бы хотелось ретранслировать на все регионы нашей страны, где проживают коренные народы», — отметил Григорий Ледков.