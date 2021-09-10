Известная писательница скончалась в Москве

Елена Семеновна Котляр

Елена Семеновна Котляр — известный литературовед, одна из крупнейших отечественных специалистов в области изучения традиций и фольклора народов Африки. Всю свою жизнь женщина посвятила исследованию мифологических сюжетов и опубликовала немало книг, посвящённых своему направлению. Несколько дней назад Елена Семеновна ушла из жизни. Ей было 85 лет.

— Женщина скончалась после продолжительной болезни. Её обнаружили в своей квартире на улице Кировоградской на юге Москвы, — сообщил источник kp.ru

Елена Котляр была доктором филологических наук и главным научным сотрудником Института мировой литературы РАН. Женщина выбрала направление своей работы ещё будучи студенткой и больше никогда от него не отступала. Это позволило Елене Семеновне максимально глубоко погрузиться в фольклорно-мифологические традиции народов Африки южнее Сахары.

Результатами её исследований стали разделы в двухтомной энциклопедии «Мифы народов мира», которые кроме неё в России, пожалуй мало кто смог бы создать. Котляр выпустила несколько монографий, посвящённых африканской сказке и африканскому эпосу. Елена Семеновна почти 50 лет проработала в Институте мировой литературы РАН и оставила потомкам большое наследие в виде своих работ.