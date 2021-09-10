Фильм-исследование «Мусор» покажут 12 сентября на телеканале Россия 24

Сегодня в России образуется более 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, 93% из них отправляется на полигоны или на нелегальные свалки. Фото: кадр видео.

На телеканале Россия 24 в воскресенье, 12 сентября ожидается громкая премьера: новый фильм-исследование «Мусор» предлагает зрителям задуматься о масштабах глобальной проблемы переработки отходов. Авторы документальной ленты объехали десять стран и регионов, изучая и сравнивая передовые технологии утилизации мусора. В объективы их камер попали как переполненные полигоны и свалки, так и самые современные предприятия, сделавшие утилизацию мусора экологичным и безопасным. Человечество с каждым днем потребляет все больше товаров – а значит, на помойки ежедневно отправляется все больше мусора. Это глобальный вызов, с которым сегодня сталкиваются все страны. Вместе с ведущими отечественными и мировыми экспертами авторы фильма «Мусор» исследовали путь отходов в России, Европе и Азии.

Над фильмом работала съемочная группа кинокомпании «Мастерская» - признанного российского лидера в сфере документального кино и научно-популярного кино. Зрители уже знакомы с их работами «Президент», «Большая игра», «Тайны смерти», «Плесень», «Гибель империи» и многими другими. Фильмы кинокомпании «Мастерская» не раз завоевывали премии на российских и зарубежных фестивалях.

Содействие в съемках оказала компания «РТ-Инвест», основанная Госкорпорацией Ростех для создания в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Работа съемочной группы продолжалась более года. Авторы фильма изучили новые технологии переработки мусора в Швеции, Франции, Великобритании, Китае и, конечно, в России.

- Сегодня в России образуется более 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, 93% из них отправляется на полигоны или на нелегальные свалки, - рассказал генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. - Перед нами стоит национальная цель - снизить объемы захоронения в два раза к 2030 году. Для развития отрасли это может быть промежуточной целью. Мы должны стремиться построить такую устойчивую систему обращения с ТКО, благодаря которой сможем достигнуть нулевого захоронения в крупных городах. В мире уже есть примеры. Одиннадцать мировых мегаполисов - Сингапур, Токио, Амстердам, Вена, Берлин, Брюссель, Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, Цюрих и Осло - полностью отказались от захоронения отходов за счет внедрения комплексного подхода и использования двух видов утилизации: материальной и энергетической.

В съемках картины принимали участие более тридцати экспертов - ученых, экологов, активистов, представителей перерабатывающих компаний. Один из экспертов, ведущий научный сотрудник института этнологии и антропологии РАН Анатолий Ямсков предполагает, что будущее поколение станет судить о нас именно по чудовищным залежам мусора.

- Мусор – своего рода ключ к познанию прошлого. По нему реконструируется вся материальная составляющая жизни. Если через 100-150 лет люди раскопают какую-нибудь из современных свалок, они поймут, что мы, их предки, были чудовищно расточительны, - считает Ямсков.

Авторы фильма напоминают: каждую минуту люди по всему миру покупают около двух тонн новой одежды. При этом ежеминутно на свалку отправляются 60 грузовиков со старой. Каждую секунду потребители открывают 4 тысячи консервных банок, и в то же время выбрасывают 12 тысяч пустых бутылок. Фильм «Мусор» заставляет задуматься: куда попадут все эти отходы? И что из них можно переработать и использовать снова?

Напомним, предприятие «РТ-Инвест» было создано в 2012 году при участии госкорпорации Ростех. Компания вкладывает инвестиции в секторы передовых индустриальных технологий в России и за рубежом. Основная задача «РТ-Инвест» - создать в нашей стране комплексную систему обращения с отходами на основе ведущих российских и зарубежных практик. В рамках проекта «Энергия из отходов» «РТ-Инвест» строит четыре современных предприятия по термической переработке отходов в энергию на территории Подмосковья и один завод в Татарстане.

Смотрите фильм "Мусор" на телеканале Россия 24 в воскресенье, 12 сентября.