Расцветать с «Белым Ирисом»: Как разрушается культурное наследие Тверской области

Храм Петра и Павла в Тверской области. Фото: Елена Бессчетнова.

Тверская глубинка – ни дать, ни взять музей под открытым небом. Экспонаты – архитектурные памятники давно ушедших эпох. Старинные усадьбы, часовни, храмы вызывают восхищение и трепет даже в своем полуразрушенном состоянии.

В Тверской области разрушенных храмов больше, чем в любом другом регионе России: 1200. Как бы страшно это ни звучало, большинству суждено погибнуть, многие из этих памятников уже никогда не восстановить.

Сотрудники благотворительного фонда «Белый Ирис» пытаются реанимировать хотя бы некоторые из объектов культурного наследия. Но об этом нужно не просто говорить, а кричать!

Директор фонда Ольга Шитова. Фото: Елена Бессчетнова.

Без освещения этого благого дела сложно привлечь власти и волонтеров. Комсомольская правда давно поддерживает "Белый Ирис" и рассказывает об их успехах. Недавно мы побывали в пресс-туре для СМИ и блогеров, организованном фондом, и делимся впечатлениями с вами - нашими читателями.

Первая остановка – храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в деревне Загорье (Переслегино). Здание построено в 1790-х годах по проекту «русского Леонардо» Николая Львова. Оно является парафразом могилевского собора, возведенного Львовым по указу императрицы Екатерины. Здесь, в медвежьем углу, архитектор повторил свое творение по просьбе местного помещика и директора придворной певческой капеллы Марка Полторацкого.

Храм Петра и Павла (слева) и храм Александра Невского. Фото: Елена Бессчетнова.

Православная святыня буквально гипнотизирует москвичей своей нетипичной греко-римской эстетикой. Наиболее впечатляют колонны ионического ордера и грандиозный двойной купол, в котором через вертикальные проемы просматриваются изображения двенадцати апостолов.

— Архитектурное решение храма Петра и Павла не уступает храмам Москвы и Санкт-Петербурга. Это памятник не провинциального, а столичного уровня, значимый для истории всей русской культуры, — доносит до журналистов и блогеров кандидат искусствоведения Арсений Петров.

Купол храма Петра и Павла. Фото: Елена Бессчетнова.

Благодаря недавней инициативе по включению торжокских и усадебных построек Львова в список всемирного наследия ЮНЕСКО в номинацию может попасть и Петропавловский храм. При этом очевидно, что здание нужно спасать, и как можно скорее: северная стена отошла от вертикали, обрушена часть кровли, в стенах раскрылись серьезные трещины.

— Прочностные характеристики храма подошли к рубежу, после которого он будет разрушаться со скоростью геометрической прогрессии, — прогнозирует реставратор Вадим Пластинин.

Следующая точка пресс-тура — «зимняя» церковь Александра Невского, которая высится неподалеку от шедевра Львова. Храм возведен в стиле эклектики с использованием декоративных элементов, заимствованных из древнерусского зодчества. Храм конца XIX века проще и меньше, чем его именитый сосед, однако в большей степени нуждается в поддержке: его состояние — руинированное.

Журналисты заходят в храм Александра Невского. Фото: Елена Бессчетнова.

— Неужели сюда кто-то будет приходить на службы? — изумляются журналисты.

Настоятель загорских храмов Александр Рабцун не сомневается: будет. Да, в дореволюционные времена в Загорье насчитывалось 3 тысячи прихожан, а сейчас молебны проходят по особым поводам. Но недавно в живописные места потянулись переселенцы, в том числе из столичного региона, и это внушает надежду. Многодетная семья Макаренко, например, основала в деревне фамильную сыродельню, помогает отцу Александру в воссоздании общины, а пятого из своих детей нарекла Павлом — как апостола, в честь которого освящен храм. Ольга и Андрей Макаренко с классической русской щедростью угостили представителей СМИ и блогосферы шашлыком из крафтового сыра. Позже с такой же щедростью накормят пирожками и козьим молоком в деревне Степурино — финальной точке поездки.

Здешний храм Флора и Лавра впечатляет даже неверующих. Купол – с богатырский шлем величиной – деревцами порос. Мощные стены покосились, ослабли. Окна заколочены, словно святыня глаза прикрыла, пригорюнилась.

Участники пресс-тура на фоне храма Флора и Лавра. Фото: Елена Бессчетнова.

Храм в стиле классицизма построен в 1835 году. Церковь считается действующей, хотя ввиду ее аварийного состояния богослужения проходят в более сохранной колокольне

Оказалось, Степурино богато достопримечательностями. Вместе с краеведом Александром Шитковым участники пресс-тура осмотрели надгробия родственников знаменитого ученого Николая Пржевальского, колоритные старинные дома купцов Баева и Белова, крестьянина Урусова, а также место, где упавший с колокольни и закопанный крест «вышел из-под земли»: святыню практически чудесным образом вытащили на свет Божий корни березы.

Интерьеры храма Флора и Лавра. Фото: Елена Бессчетнова.

Директор Благотворительного фонда «Сохранение культурного наследия “Белый Ирис”» Ольга Шитова подводит итог: все храмы, осмотренные в пресс-туре, принципиально важно сохранить для будущих поколений. Но уже и на нашем веку будет чему порадоваться. Села, где восстанавливают старину, тоже возрождаются: в них улучшается психологический климат, сюда спешат туристы и приходят инвесторы.

— Уже в этом году мы проведем в трех зданиях консервационные работы: установим временную кровлю над объемами храмов, закроем окна. Церкви будут защищены от влияния негативных погодных факторов, и разрушение остановится, — рассказывает Ольга Шитова.

Консервацию объектов выполнят с использованием средств Фонда президентских грантов, в рамках проекта «Сохраним храмы Новоторжской земли и Степурино». За пять лет существования «Белого Ириса» это пятый проект, победивший в конкурсах ФПГ. И пресс-тур — его составная часть.

Отец Николай (Рабцун) рассказывает журналистам и блогерам об истории Степурино. Фото: Елена Бессчетнова.

В идеале публикации и посты должны донести до читателей, насколько актуальна проблема сохранения сельских жемчужин — национального достояния и гордости страны. Возможно, откликнутся новые волонтеры и жертвователи, без поддержки которых существование любого благотворительного фонда немыслимо.

Завершился пресс-тур благодарственным молебном, который провел настоятель храма Флора и Лавра иерей Николай Кущ, и двойной радугой, раскинувшейся над тверской глубинкой великолепным мостом. По дороге в Москву кто-то из журналистов вспомнил, что «радуга» в переводе на греческий означает «ирис».