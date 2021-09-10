Путин предложил включить плавание в школьную программу

Владимир Путин по видеосвязи провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Президент обсудил результаты нашего выступления в Токио. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин по видеосвязи провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Президент обсудил результаты нашего выступления в Токио.

- При обсуждении предстоящих крупных соревнований возникают вопросы участия в них российских атлетов. И здесь, конечно, очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять, - указал президент.

Путин напомнил, что санкции против нашего спорта заканчиваются в 2023 году, и атлеты потом «должны быть равноправными участниками».

В ответ министр спорта Олег Матыцин рассказал о своей встрече с главой Всемирного антидопингового агентства. Руководитель WADA заявил, что в случае с Россией «закрыта сложная страница в истории».

- Мы создали жесткую — если не самую жесткую — систему контроля за допингом. На олимпиаде и параолимпиаде не было ни одного случая применения допинга российскими спортсменами, - с гордостью заявил Матыцин.

Путин рассказал, что без поддержки детского спорта побед на международных соревнованиях нам не видать, поэтому надо вкладываться в школьную физкультуру. «Чем шире поляна, на которой занимаются люди и дети, тем больше мы найдем звездочек», - образно выразился президент.

- Когда-то, еще в советское время, мы рассматривали это (общественные бассейны — Ред.) чуть ли не как какую-то роскошь. Но плавание – это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья, - подчеркнул глава страны.

В России появится целая отдельная программа строительства бассейнов. А обучение плаванию добавят «в систему образования и детского отдыха».

- Финансировать программу по обучению детей плаванию начнём со следующего, 2022 года, причем и на федеральном, и на региональном уровнях, - сообщил Путин.

Под конец заседания президент предложил разобраться, почему в некоторых видах спорта мы стали сдавать.

- По семи видам наши спортсмены даже не прошли отбор (на олимпиаду — Ред.). Есть конечно экзотические для нас: бейсбол, гольф… Но по классическому баскетболу ни женская, ни мужская команды не прошли. Клубы играют, вроде как интересно, красиво - в клубных соревнования показывают хорошие результаты. Надо посмотреть, что происходит, и зачем столько иностранцев наняли, если сборной команды нет, - поручил президент.

Путин напомнил, что в олимпийском футболе у России тоже все не слава богу.

- Я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно! Вам неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну еще 20 лет не будет играть, если одни иностранцы у нас будут играть, - недовольно заметил президент.

Закончил заседание Совета Путин наставлением губернаторам. Глава страны попросил чиновников не экономить на финансировании спорта. Ведь от этого зависит и здоровье людей.

- Больше спортом занимаешься, меньше таблеток будешь потреблять, - заявил Путин.