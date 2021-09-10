Выборы-2021: Впереди финишная прямая — самая горячая пора

С чем партии подошли к финишной прямой? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предстоящую неделю эксперты называют самой главной перед выборами. С чем партии подошли к финишной прямой? Рейтинг «Единой России» за минувшие 7 дней снизился на 1 процентный пункт. Если бы голосование проходило сегодня, за партию власти отдали бы свои голоса 29% от числа опрошенных. Такой же результат показывает КПРФ — тоже -1 п.п. «Справедливая Россия — за правду» осталась при своих, а вот показатели ЛДПР улучшились. Но не сильно — прибавка всего лишь в один процент по отношению к прошлой неделе.

Непарламентские партии затихли. Прибавляют только «Новые люди». Но тоже немного. За них, по данным «Центра политической конъюнктуры» готовы проголосовать только 3% опрошенных.

Другими словами, пятипроцентный барьер (важный рубеж для партий, рвущихся в парламент) по-прежнему преодолевают только четыре объединения: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За Правду».

Как мы уже выяснили, рейтинг «Единой России» снизился на 1 процентный пункт. Это привело к сокращению числа мандатов, которые она может получить в новом созыве нижней палаты парламента после голосования по федеральному округу — 111 мест. Но это сильно больше ближайших преследователей. Которые тоже потеряли. Так что у КПРФ на 3 мандата меньше. Только ЛДПР показало прибавку.

Но при определенном раскладе партии могут получить и меньшее число мандатов.

Чем ближе единый день голосования, тем больше колебания, причем не только рейтинга по федеральному округу, но и в одномандатных округах. Потому «Центр политической конъюнктуры» продолжает публиковать диапазон числа мандатов, на которые партии могут претендовать:

Итоговое распределение мест в Государственной Думе VIII созыва может выглядеть так:

Базовые показатели, использованные при расчетах: численность избирателей (110,29 млн, по данным ЦИК РФ), явка — 50%. Число партий, способных преодолеть барьер — 4.

Источник данных: Опрос «ФОМнибус» проводился в рамках заказа фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ) в период с 1 июня по 29 августа методом интервью по месту жительства респондента, в нем приняли участие 3 тыс. жителей 207 населенных пунктов 73 российских субъектов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Единая Россия» обратилась к народу: Вместе мы все сделаем

Партия выпустила серию предвыборных роликов, где «пятерка» лидеров федерального списка партии говорят о своей работе, о стране и о людях (подробности)