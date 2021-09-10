Гостевой брак Пересильд и Учителя: после расставания актриса и режиссер провели вечер вместе

Юлия Пересильд в пандемию рассталась с возлюбленным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В один из сентябрьских вечеров артистка Юлия Пересильд собрала дома самых близких людей, чтобы отметить 37-й день рождения. В этом узком кругу был и главный мужчина в ее жизни – 70-летний режиссер Алексей Учитель. Симпатия между актрисой и режиссером возникла почти 14 лет назад на съемочной площадке. 12 лет назад родилась их старшая дочь Анна Пересильд, 8 лет назад младшая – Мария Пересильд. Юлия Пересильд сначала скрывала эту связь – Учитель был женат. Затем гордилась, что у ее дочек такой отец, а у нее возлюбленный. А в разгар пандемии рассталась со своим Учителем. Что сейчас происходит в звездной семье?

Сначала Алексей Учитель снял Юлия Пересильд в своей картине «Пленный», а потом в фильме «Край». В те годы многие цитировали восходящую звезду: «Отношения с человеком, которого я сейчас люблю, произошли на раз. Так бывает - раз и замыкание». На премьеру фильма «Край» Пересильд пришла уже после родов. За «Край» актриса получила две премии «Золотой орел» и «Белый слон» - в номинациях «Лучшая женская роль второго плана». Карьера талантливой и разноплановой актрисы стала развиваться стремительно: Юлию приглашают на яркие роли в театре и кино. А о личной жизни она старательно молчала, так как Учитель официально женат и оформлять развод не спешил, предпочитая гостевой брак – это когда партнеры постоянно не живут вместе, но периодически встречаются на общей территории. Ходили слухи, что после рождения второй дочери между возлюбленными из-за этой неопределенности случилась ссора. Но закончилось все наилучшим образом.

После рождения второй дочери Пересильд переехала в новую квартиру площадью 130 кв м в элитном ЖК столицы. Там же после 2013-го года с новой семьей поселился и Учитель. Гостевой брак стал гражданским. Последние несколько лет пара не скрывала отношений, но и не распространялась о нюансах. Алексей и Юлия жили дружно, воспитывали детей. Однако Учитель так и не сделал официального предложения Пересильд. А в разгар пандемии отношения между гражданскими супругами разладились.

Пересильд с Учителем осталась в хороших отношениях Фото: Евгения ГУСЕВА

В окружении артистки нам рассказали: «Никаких подробностей личной жизни Юля никогда не сообщала на работе. Она говорит в плане личной жизни только о дочках. Причин почему она не живет с мужем никто не знает. Но детей они воспитывают вместе!»

В кинотусовке считают, что пара еще может быть вместе – кризисы в отношениях бывают у всех. Недавно и сама Пересильд в интервью «Психологии» рассказала о расставании с возлюбленным. Юлия посетовала, что испытывала множество угрызений совести, так как режиссер был женат – но любовь и дети все оправдывают. Пересильд рассказала о нынешней ситуации в семье: «Живем мы хорошо, друг другу помогаем настолько, насколько можно помочь родным людям. Родители, Леша, сыновья Леши: мы в прекрасных отношениях. Так или иначе это семья. Девчонки общаются с отцом, он им очень нужен». Учитывая, что девочки снимаются в кино – Учитель не только отец, но и советчик в профессиональных вопросах.

А недавно Юлия Пересильд отмечала день рождения домашним застольем, были дочки, пара друзей с гитарой и Алексей Учитель. Так что не исключено, что эта история с продолжением. Ведь Юля подтверждает: «Я белой завистью завидую людям, которые могут десятилетиями жить вместе. К сожалению, мне пока так и не встретился человек, который сказал бы: «Пошли замуж». Может после того, как Пересильд вернется из космоса, она получит предложение руки и сердца. Юлия Пересильд в октябре отправится на МКС для съемок на орбите в художественном фильме «Вызов». На земле за артистку вместе с ее дочками будет переживать и Алексей Учитель.

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