Александр Градский тяжело болен

Александр Градский. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Градский попал в больницу. Поклонники в ужасе из-за состояние 72-летнего музыканта. Он госпитализирован с 70% поражения легких

Александра Градского срочно увезли в больницу. Врачи диагностировали у музыканта коронавирусную инфекцию, которая спровоцировала обширное поражение легких. В настоящее время наставник шоу "Голос" находится под наблюдением врачей в одной из частных клиник Москвы, передает "СтарХит".

За судьбу пожилого супруга беспокоится его молодая избранница Марина Коташенко. Вместе с Градским она с 2003 года. Музыкант старше красавицы почти на 35 лет. Но это не мешает счастью влюбленных.

Александр Градский известен не только музыкальным творчеством, но и громкими романами. Артист долго искал личное счастье. Коташенко - четвертая избранница мэтра.

Первой его женой была близкая подруга Наталья. Вместе они прожили всего три месяца. "Нам было мало лет. Поначалу были чудесные отношения, которые постепенно стали ухудшаться. И тогда мы решили: поженимся и все восстановится. А через три месяца после свадьбы пожали друг другу руки, поцеловались и разошлись", - рассказывал артист. Позднее Наталья нашла утешение в объятиях лучшего друга Градского Глеба Мая.

Следующей супругой музыканта стала актриса Анастасия Вертинская. Александр Борисович быстро сблизился с сыном актрисы от Никиты Михалкова.

Обзавестись долгожданными наследниками композитор смог с Ольгой Фартышевой. Она была младше композитора на 11 лет, родила ему сына и дочь. "Из-за работы я не уделял достаточно внимания детям, особенно в первые годы. Сейчас, конечно, об этом жалею, но уже ничего не исправить. Главное, что мы сохранили близость", - отмечал артист в документальном фильме "Александр Градский. Обернитесь".

Отношения композитора и студентки Марины в начале 2000-х не обсуждал только ленивый. Градский впервые увидел избранницу на улице. Он ехал со стройки и влюбился в нее с первого взгляда. Марина и Александр Борисович обменялись телефонами, после чего начали тайно встречаться. В 2014 году Коташенко родила композитору сына Александра, а в 2018-м у них появился еще один наследник Иван.