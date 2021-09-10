Как сэкономить 2,5 млн рублей на ипотеке

Сегодня в России действуют больше 300 различных жилищных программ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на пандемию, 2021 год стал удачным для улучшения жилищных условий в России. Одновременно действуют сотни государственных программ, с помощью которых граждане могут купить жилье на льготных условиях. Мы поговорили с директором Консультационного центра ДОМ.РФ Михаилом Ковалевым о том, как разобраться в этом многообразии и сколько можно сэкономить.

Сколько всего существует льготных программ? И в чем их основная цель?

- Сегодня в России действуют больше 300 различных жилищных программ. Из них 13 – на федеральном уровне, остальные реализуются регионами. Ежегодно этими программами пользуются сотни тысяч российских граждан. По нашим подсчетам, в прошлом году жилищные условия улучшили около 700 тыс. человек.

Разумеется, основной целью всех этих мер поддержки является помощь в приобретении жилья тем категориям граждан, которые особенно в этом нуждаются. Например, «Семейная ипотека» разработана для поддержки семей с детьми, другие программы затрагивают более узкие категории: молодых специалистов, работников бюджетной сферы, инвалидов. Всего существует около 45 категорий.

Насколько эффективны федеральные программы? Сколько можно сэкономить?

- Федеральные программы действительно помогают сэкономить существенные суммы. Вероятно, проще всего показать это на примере «Семейной ипотеки». Эта программа позволяет получить кредит по ставке 6%, что почти на 3% ниже рыночной. При оформлении кредита на сумму 4 млн рублей на 20 лет эта разница складывается в экономию 1,5 млн рублей. При этом снизится и ежемесячная платежная нагрузка. В этом случае ежемесячный платеж составит не 34,7 тыс. рублей, а 28 тыс. рублей.

Кроме того, семейная ипотека прекрасно сочетается с другими мерами господдержки (например, налоговым вычетом, материнским капиталом и программой поддержки многодетных семей). Если использовать их все, то дополнительно к 1,5 млн рублей можно сэкономить порядка 1 млн рублей (только на процентах) и довести ежемесячный платеж до 15 тыс. рублей.

А как разобраться в этом многообразии мер поддержки? Где искать информацию?

Действительно, иногда гражданам бывает непросто разобраться в доступных им льготных программах. Именно поэтому в апреле прошлого года мы создали Консультационный центр, целью которого является повышение осведомленности о мерах поддержки в жилищной сфере. Одновременно с этим мы решаем задачу продвижения финансовой грамотности и ответственного экономического поведения.

С начала работы мы провели уже больше 2,9 млн консультаций с помощью нашего информационного портала спроси.дом.рф, бесплатной «горячей линии» и совместных рассылок с порталом «Госуслуги».

Кроме того, мы создали специальный сервис «Каталог программ», который содержит самую полную информацию о всех действующих федеральных и региональных программах.

Но мы не ограничиваемся консультациями об условиях программ. Сегодня на нашем информационном портале представлены подробные разборы более 270 жизненных ситуаций, связанных с жилищной сферой. Что касается работы операторов нашего колл-центра, то мы видим свою задачу в том, чтобы предлагать гражданам решения, которые подходят под их жизненную ситуацию.

С какими проблемами чаще всего обращаются в Консультационный центр ДОМ.РФ?

Ежемесячно мы получаем десятки тысяч звонков и еще больше письменных обращений. Вопросы бывают самыми разными от общих условий программ и самых низких ставок по ним, способах приобретения недвижимости довопросов её эксплуатации или способах экономии. Некоторые граждане уже имеют ипотечный кредит или являются участниками одной из федеральных программ и хотят узнать о дополнительных мерах поддержки или статусе своей заявки (например, по программе помощи в погашении ипотеки). Часто люди обращаются с конкретными жизненными ситуациями: интересуются, как оформить рефинансирование или налоговый вычет.

Отдельное направление – это непосредственная поддержка региональных программ. В рамках работы над нашим сервисом «Каталог продуктов», в него уже включено большинство мер поддержки в жилищной сфере.

Должно ли информирование граждан о мерах господдержки сопровождаться продвижением финансовой грамотности?

Для абсолютного большинства граждан новое жилье является самой крупной покупкой в жизни. Ипотека - это серьезная сделка, которая имеет огромное влияние на экономическое поведение на протяжении десятков лет.

Конечно, государство создает специализированные программы для улучшения жилищных условий и стремится к созданию цивилизованного и современного рынка недвижимости. Но многое также зависит и от каждого конкретного заемщика. Даже при низкой процентной ставке нерациональное планирование семейного бюджета может иметь тяжелые последствия.

Поэтому для нас важно не просто рассказывать об условиях программ и давать исчерпывающую информацию о способах приобретения собственного жилья, но и предоставлять знания об основах финансовой грамотности и планирования личных финансов, предостерегая от возможных ошибок.