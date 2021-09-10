Константин Богомолов вернет на сцену Марину Зудину

Евгений Миронов со спонсорами театра на открытии сезона Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Театру Наций в этом году исполняется 15 лет. По этому случаю 10 сентября впервые прошло вручение премии Фёдора Корша, известного антрепренера и основателя Русского драматического театра, чье здание (ему уже 135 лет) сегодня занимает ТН. Символом премии стал кирпич, напоминающий и о строительстве, и об историческом облике здания.

В прошлый ковидный сезон театр выпустил 13 премьер. «В новом сезоне снова будем исследовать театр самыми разными способами», - пообещал худрук Евгений Миронов. И анонсировал грандиозные планы на сезон.

Первой премьерой станет ироническая постановка Константина Богомолова «На всякого мудреца». Это вольное сочинение на тему комедии Островского, в которую будут вплетены и другие литературные произведения, и даже собственные мысли Богомолова по разному поводу. Все переносится в наши дни, в сегодняшнюю жизнь. «Я не скрываю что переписывал текст Островского, добавляя из других авторов, сочиняя самостоятельно, - уточнил Константин Богомолов. – В случае с Островским, мне кажется, это наиболее естественным, потому что Александр Николаевич писал свои комедии про здесь и сейчас, реагировал на яркие события своего времени». Спектакль будет о том, насколько нелепо может выглядеть столичная богема, желающая казаться тонкой, передовой, осведомленной в разных областях: от искусства до «вечных ценностей». В новом спектакле Богомолова зрители вновь увидят Марину Зудину. После ухода из жизни Олега Табакова его жену-актрису театры не балуют интересными предложениями. Кроме Зудиной в спектакле заняты: Александр Новин, Кирилл Власов, Наталья Щукина, Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин, Сергей Епишев, Александр Семчев, Григорий Верник (сын Игоря Верника) и другие актеры.

Первые показы запланированы на 10, 11, 23 и 24 октября.

Следующая премьера – «Мастер и Маргарита» (6-12 декабря). Спектакль по роману Булгакова поставит знаменитый канадский режиссер Робер Лепаж. Это его вторая постановка в Театре Наций. «В спектакле «Гамлет/ Коллаж» я один играл все роли. Работать с Робером Лепажем – это счастье для актера, - рассказал Миронов. – И мне всегда хотелось поделиться этим удивительным опытом с другими артистам. Лепаж – это чудо, мастер магических вещей. Нам предстоит освоить беспрецедентную декорацию». Миронов рассказал, что актеры сперва репетировали в родном для Лепажа Квебеке. Потом перешли на зум. «Великий роман Булгакова будет поставлен целиком. В спектакле заняты 13 актеров (в том числе Миронов), у каждого по 4-5 ролей. Лепаж придумал ход, где драматический театр соединяется с цирковыми иллюзиями и видеомэппингом. Всё это освоить через зум невероятно сложно».

На Малой сцене театра выйдет спектакль «Прыг-скок, обвалился потолок» по сценарию Геннадия Шпаликова в постановке Марины Брусникиной. «Это тонкая акварельная вещь о хороших и невыносимых друг для друга людях – муже и жене», - рассказал Миронов. Однажды муж напивается и попадает в милиции, оттуда – в колонию на год. Отчасти это и новогодняя история, поэтому спектакль выйдет в декабре. В главных ролях: Александра Урсуляк и Артем Быстров.

Еще одна мощная премьера на Большой сцене запланирована на май - спектакль «Кабаре» в постановке Евгения Писарева. «Сложно было получить от американцев лицензию. Но мы договорились. Спектакль Театра Наций будет первой лицензионной постановкой в Москве за всю историю мюзикла «Кабаре», - рассказал Миронов. – Это будет не только музыкальная, но и первая драматическая постановка». Режиссеру Евгению Писареву хочется, чтобы спектакль в меньшей степени напоминала бродвейскую историю: «Это должен быть сексуально-вызывающий, грязноватый спектакль, я бы даже сказал, провоцирующий людей, которые стремятся к порядку и запретам». В спектакле будут заняты все звезды Театра Наций.

К юбилею Сати Спиваковой режиссер Дмитрий Сердюк поставит пьесу «Мастер-класс». Выйдет моноспектакль Ингеборги Дапкунайте «Привет дождавшимся» о детстве актрисы, взрослении и местах памяти. Марина Брусникина поставит спектакль «Наше все… Ваш А. Солженицын». В спектакле занят Авангард Леонтьев.

Режиссер Никита Гриншпун, хорошо знакомый Театру Наций (его «Шведская спичка» - одна из первых постановок этого театра до сих пор идёт на сцене), поставит спектакль «Люблинский штукарь» по роману Исаака Башевиса-Зингера. Работать он будет с «командой кудряшей» - учеников Олега Кудряшова, педагога и руководителя курса в ГИТИСе.

Поскольку год выдался юбилейный, Евгений Миронов вспомнил, с чего начинался Театр Наций 15 лет назад. «Было очень непросто, не было команды, репертуара. Была только идея и здание, которое надо было ремонтировать. А теперь здесь по любви встречаются актеры, как родные люди. У нас нет постоянной труппы. И это хорошо: актеры не сидят и не ждут годами новых ролей. Поэтому у нас абсолютная свобода творчества».