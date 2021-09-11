Снова вместе: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на Венецианском кинофестивале впервые вышли в свет как пара

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес воссоединились после того, как разорвали помолвку 17 лет назад. Фото: REUTERS

Минувшим вечером в Венеции было жарко – а все потому, что на красной дорожке кинофестиваля появилась одна из самых обсуждаемых пар планеты. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес воссоединились после того, как разорвали помолвку 17 лет назад. Папарацци уже не раз ловили их вместе. Но нынешний совместный выход Аффлека и Лопес стал их первым официальным появлением на публике после возобновления романа.

Нынешний совместный выход Аффлека и Лопес стал их первым официальным появлением на публике после возобновления романа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поводом послужила премьера исторической драмы режиссера Ридли Скотта «Последняя дуэль», в которой Аффлек сыграл одну из главных ролей. В фильме Бен перевоплотился в необычный для себя образ средневекового нормандского рыцаря. В паре с ним в ленте снялся его лучший друг Мэтт Деймон. Мэтт тоже в этот вечер был здесь – он прилетел в Венецию вместе с женой Лучианой Баррозо.

Все взгляды были прикованы к Беннифер – эту парочку таблоиды вновь называют их старым прозвищем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но конечно, все взгляды были прикованы к Беннифер – эту парочку таблоиды вновь называют их старым прозвищем. Лопес тщательно подготовилась к совместному выходу, появившись на красной дорожке, словно невеста, в сногсшибательном белом платье. Наряд украшало смелое декольте, обрамленное крупными блестящими камнями. Образ дополнили серебристые босоножки и клатч в тон.

Лопес тщательно подготовилась в совместному выходу, появившись на красной дорожке, словно невеста, в белом платье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда они вместе позировали перед камерами, он что-то нежно нашептывал ей на ухо. Фото: REUTERS

Аффлек и Лопес появились перед фотографами, держась за руки. Бен то и дело обнимал Дженнифер за талию. А когда они вместе позировали перед камерами, актер что-то нежно нашептывал любимой на ухо. Одна из шуток бойфренда так развеселила певицу, что она принялась хохотать, не обращая ни малейшего внимания на толпу вокруг.

Бен то и дело обнимал Дженнифер за талию. Фото: REUTERS

Глядя на эту пару, даже у самых отчаянных скептиков, подозревавших Джей Ло и Аффлека в романе ради пиара, растаяли последние сомнения в искренности их чувств. Ни с одним из своих предыдущих мужчин Лопес так не сияла от счастья. Между Беном и Джен разве что искры не летали. А уж нежных взглядов, брошенных друг другу, и поцелуев фотографы сняли предостаточно.

Ни с одним из своих предыдущих мужчин Лопес так не сияла от счастья. Фото: REUTERS

Между Беном и Джен разве что искры не летали. Фото: REUTERS

После их расставания поклонники были уверены, что Аффлек - любовь всей жизни Джей Ло, и что певица так и не смогла побороть свои чувства к нему. Зато теперь пара словно вернулась на 17 лет назад.

А уж нежных взглядов, брошенных друг другу, и поцелуев фотографы сняли предостаточно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие удивляются: как певице удается так прекрасно выглядеть в 52 года? Поклонники шутят, что у Джен, видимо, в саду растут молодильные яблочки. Да и Аффлек рядом с ней заметно преобразился. 49-летний актер похудел и стал выглядеть более подтянутым.

Многие удивляются: как певице удается так прекрасно выглядеть в 52 года? Фото: REUTERS

Судя по всему, Бен завязал с алкоголем (из-за которого и распался его брак) и занялся спортом. Что неудивительно – у Лопес не забалуешь, поп-дива с ее железным характером способна вернуть на путь ЗОЖа кого угодно.

Поклонники шутят, что у Джен, видимо, в саду растут молодильные яблочки. Фото: REUTERS

Дженнифер совсем не употребляет алкоголь, разумно питается и много тренируется в спортзале. Именно в этом секрет ее потрясающей формы. Ну и гены, конечно. Многие считают, что сейчас Лопес выглядит даже лучше, чем 20 лет назад, когда она тоже выходила вместе с Аффлеком на красную дорожку.

Мэтт Деймон тоже в этот вечер был здесь – он прилетел в Венецию вместе с женой Лучианой Баррозо. Фото: REUTERS

Фильм «Последняя дуэль» рассказывает историю Жана де Карружа, французского рыцаря 14-го века, который вступает в смертельную схватку с бывшим другом Жаком Ле Гри (его играет актер Адам Драйвер). Первоначально предполагалось, что главные роли рыцарей-соперников сыграют Мэтт Деймон и и Бен Аффлек. Но у них возникли проблемы со съемочным графиком из-за того, что Бен параллельно снимался в фильме «Глубокая вода». Тогда Аффлек решил, что он сыграет в картине Ридли Скотта роль второго плана.

Режиссер Ридли Скотт и главные звезды фильма. Фото: REUTERS

Напомним, Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». Уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась. В январе 2004 они подтвердили слухи о расставании.