Градский – о том, что у него из-за ковида поражено 70% легких: «Это чушь»

Александр Градский на съемках телешоу "Голос". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец Александр Градский прокомментировал слухи о том, что его госпитализировали с ковидом в тяжелом состоянии. 71-летний певец высказался по поводу новости о том, что у него якобы поражено 70% легких.

- Это чушь, - коротко сообщил артист «Пятому каналу».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Александра Градского подтвердился коронавирус. Сообщалось, что певец был срочно госпитализирован в одну из частных клиник столицы. Уточнялось, что Градский уже прошел интенсивное лечение и пошел на поправку, а врачи прогнозируют его выписку из больницы через неделю. Однако эта информация не подтвердилась.

Ранее Александр Градский снова стал наставником в популярном телешоу «Голос». Он вернулся в проект вместе с Димой Биланом, Пелагеей и Леонидом Агутиным. Состав десятого сезона называют золотым, ведь именно под руководством этих наставников зажглись многие звезды шоу-бизнеса. Ведущим проекта по-прежнему будет Дмитрий Нагиев. Старт нового сезона намечен на сентябрь. Неизвестно, какой гонорар посулили телебоссы основоположнику российского рока в новом сезоне. Прежде он зарабатывал порядка 25 миллионов рублей за один сезон телешоу.

Неудивительно, что при таких доходах Градский – один из самых состоятельных отечественных артистов. Согласно официальным документам, нынешний наставник шоу «Голос» владеет роскошной квартирой в Москве, тремя дорогими автомобилями, девятью участками земли, двумя огромными домами и еще несколькими нежилыми помещениями. Музыкант вместе с семьей живет в шикарном подмосковном особняке, расположенном на участке площадью в 35 соток. Дом отделан мрамором и напоминает дворец, на участке есть бассейн и еще один гостевой дом.

Александр Градский с супругой Мариной Коташенко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Артист купил недвижимость и своим несовершеннолетним детям. Шестилетнему Саше и двухлетнему Ивану принадлежат одинаковые квартиры по 47,8 квадратных метра. Напомним, мэтр женат на молодой красавице-модели Марине Коташенко.

- Я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я, - рассказывал артист в одном из интервью.