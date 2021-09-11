Скорость интернета в Норильске увеличили в 5 раз

Оптоволоконная линия связи с пропускной способностью до 40 Гбит/сек была протянута "Норникелем" в Норильск в 2017 году. Фото: Томаш Воложанин

Слова песни о том, что "север он бескрайний" лучше всего осознаешь при реализации высокотехнологичных проектов. Скоростной интернет и оптоволоконные линии связи уже лет 15 как стали чем-то обыденным для большинства россиян. Но в суровых климатических условиях Заполярья за каждый метр линии связи предстоит настоящий бой без каких-либо преувеличений.

Фото: Томаш Воложанин

Оптоволоконная линия связи с пропускной способностью до 40 Гбит/сек была протянута "Норникелем" в Норильск в 2017 году. Для этого пришлось протянуть протянуть линию от Нового Уренгоя длинной 956 (!) км. До этого жители пользовались спутниковым интернетом стоимость которого по определению близка к космической. По прогнозам этой мощности должно было хватить до 2025 года, но свои поправки внесла пандемия коронавируса, обусловившая новые требования к скорости и доступности интернета, его роли в жизни граждан и работе предприятий.

Фото: Томаш Воложанин

Увеличить пропускную способность линии связи в 5 раз с 40 до 200 Гбит/сек в Норильске удалось меньше чем за год. Реализацией проекта занималась компания «Единство» (входит в группу «Норникель»). «С начала пандемии потребность бизнеса и пользователей в увеличении трафика возросла кратно. Все предприятия «Норникеля», как и социальные учреждения, органы государственного управления и, конечно же, жители, нуждались в гораздо большем объеме передачи данных с большей пропускной способностью», - рассказала генеральный директор "Единства" Татьяна Мохова.

Фото: Томаш Воложанин

Теперь вернемся к 956 км от Нового Уренгоя. Часть новой параллельной линии было протянуто по опорам электропередач. Порядка 170 километров продолжили от Прилук до Ванкора в грунт в условиях вечной мерзлоты. А самым экстремальным стал участок через реку Енисей в районе города Игарка, где создан один из узлов связи. Для того чтобы спрятать кабель под воду использовали технологию горизонтального направленного бурения. Всё это также в условиях вечной мерзлоты, что повышала износ бурового инструмента и предъявляла дополнительные требования к мощности оборудования.

Фото: Томаш Воложанин

Ширина Енисея в этом месте почти 3,5 км, а глубина доходит до 22 метров. Пробурить весь участок без помощи водолазов невозможно. "Лед и сильное течение усложняли работу. Лёд непрозрачный, так как лежит снег, и солнце в глубину не попадает. Работали с фонарями. Видимость эпизодическая. Если каменный грунт, то более или менее чистая вода, и видимость может быть до 3 метров. На левом берегу, где илистые отложения, видимость в лучшем случае была полметра", - рассказал об экстремальных условиях для работы директор профессиональной водолазной компании «Аква-Эко» Андрей Барановский. Водолазы работали с января по апрель при -40 градусов на поверхности. Затем на реке начинается сильный ледоход, при котором работать было бы невозможно. От ледохода и прятали кабель на глубине 4 метра ниже уровня дна. Так был выполнен по-настоящему уникальный подводный переход.

Монтаж нового оборудования был проведен летом. Линия с пропускной способностью до 200 Гбит/сек заработала к Дню Знаний, открыв новые возможности и для саморазвития жителей и для развития всего Норильского района. Так, с приходом технологий и связи, север перестаёт быть бескрайним.