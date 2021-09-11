Слабоумие и единство – визитная карточка Украины на внешнеполитической арене

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на все внутренние разногласия и внутриполитические интриги, высшее руководство Украины демонстрирует поразительное единство, когда речь заходит о месте и роли нынешней Незалежной в современном мире. И не стоит удивляться, что в их видении Украина доминирует во всем мироустройстве планеты.

Об этом, например, рассказал тот самый глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который со страхом воспринимает все шаги России, от международного газопровода до учений или передислокации российской военной техники. Авторитет и место Украины он оценивает не просто высоко, а очень высоко.

- Украина не жертва, Украина – это спаситель. Наша страна создаёт новые альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности. «Крымская платформа», Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, трио с Грузией и Молдавией, квадрига с Турцией. Это абсолютно новые инструменты, благодаря которым Украина подчёркивает свою лидерскую роль и повышает авторитет на мировой арене, - заявил он в ходе заседания Верховной рады Украины и еще раз повторил. - Мы не просители, не жертвы, не бедные родственники.

Тут возникает сразу два вопроса. Кто учил Кулебу геометрии, потому что после треугольника у него почему-то идет не квадрат или не четырехугольник, а квадрига – то есть античная двухколесная колесница, запряженная четверкой лошадей в один ряд. И кто тогда управляет этой квадригой, или Это Турция? А кто тогда четвертая лошадь? Хорошо хоть, познания Кулебы ограничиваются четырьмя углами, а ты бы он еще много наговорил про пентагоны (не путать со зданием Минобороны США), гексагоны (не путать с гексогеном) и даже октагоны. И вопрос второй – как тогда сочетается со статусом мирового лидера и "спасителя глобальной и региональной безопасности" постоянное попрошайничество, которым Украина занимается везде, куда ее только пускают. Неужто как сбор дани?

Отдельного панегирика удостоилась у Кулебы прошедшая недавно "Крымская платформа".

- По инициативе президента Украины наша страна реализовала историческую по своим масштабам внешнеполитическую инициативу – «Крымскую платформу». Впервые за много лет вопрос Крыма вынесен на высший международный уровень. Впервые у нас есть реальный механизм, который ведёт к деоккупации полуострова, - явно заважничал Кулеба и добавил. - Хочу подчеркнуть, что битва за Крым – это битва за Украину. Кто бы что ни говорил, если мы откажемся от активной деоккупации Крыма – суверенной Украины не будет. Мы не сдадим исторический тест на зрелость.

Ну что тут скажешь, для кого-то и Джамала со своей песней – это высший международный уровень. Но вот про механизм активной деоккупации – это сильно. Кулеба не расшифровал, но, наверное, речь идет снова о санкциях. Санкции Словакии, Грузии, Украины и Прибалтики с Молдовой – это, безусловно сильный стратегический ход. Как навалятся одновременно с просьбами дать денег, поневоле отступишь, если не сбежишь. Что еще? Не воевать же Украина с Россией собралась за Крым?

А кто знает? Может, и воевать. Заявил же Зеленский, что это не Украине надо любыми путями забраться в НАТО и ЕС, а те должны чуть не в пояс Киеву кланяться, чтобы тот согласился в них войти. Не верите? Зря.

- Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, я считаю, что без Украины Европейский Союз будет потихоньку ослабляться, - объявил Зеленский на "Ялтинском европейском форуме", что проходил в Киеве. И, видимо, почувствовав, что в этой речи чего-то не хватает, добавил. - Украина давно готова… Наша армия одна из сильнейших армий в мире, потому, когда нам говорят про реформы в оборонном секторе или про реформы в армии – и что из-за этого Украина не вступила в НАТО, то мне кажется, что это не совсем, скажем, так.

Владимир Александрович, когда кажется, креститься надо. Если, конечно, это приемлемо. А если снится что-то эдакое, то лучше вовремя проснуться. Мне вот тоже иногда такая фигня снится, а проснусь – понимаю: все по-прежнему, все в порядке. И я никакой мир не спасаю.

Но, видимо, вечерние чае- или что там еще –пития с Кулебой просто так не проходят. Не зря же после этого Зеленский объявил, что "не исключает полномасштабной войны с Россией". Правда, параллельно в Киеве заговорили о необходимости встречи и в "Нормандском формате", и личных переговоров Зеленского с Путиным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил такое поведение украинской стороны как шизофреническое.

- Когда украинская сторона устами своего министра иностранных дел призывает скорее встретиться в нормандском формате, а параллельно другие члены украинского руководства заявляют, что не будут эти договоренности выполнять, такое раздвоение сознания, внешнеполитическая шизофрения наблюдается, - объяснил свое восприятие украинского руководства Лавров. При этом явно выразился слишком мягко и дипломатично. Не шизофрения там, Сергей Викторович, а обычное провинциальное тупое слабоумие. Как говорится слабоумным невозможно объяснить, что они слабоумные, потому что они не могут это понять в силу своего слабоумия.

Единство позиций и оценок плюс слабоумие. Вернее, слабоумие и единство – такова отныне (на самом деле уже долгое время) визитная карточка украинской власти на внешнеполитической арене. И с этим надо как-то жить, и это следует учитывать. Не только им. Но и нам. Что особенно трудно.