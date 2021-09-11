Боевики «Антифа» напали на немецкого депутата, которая критиковала Навального

Инцидент против Ольги Петерзен имел место на улице Эрнст-Аугуст-Штиг (Ernst-August-Stieg), где политик проводила заранее анонсированную встречу с избирателями. Фото: Кадр видео

11 сентября в Гамбурге боевики радикальной организации «Антифа» напали на участников предвыборного мероприятия местного политика Ольги Петерзен. 38-летняя уроженка Омска является депутатом Гамбургского городского парламента и сейчас баллотируется в Бундестаг от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая вызывает неприязнь у активистов левого толка за призывы прекратить нелегальную миграцию и отменить антироссийские санкции.

Инцидент против Ольги Петерзен имел место на улице Эрнст-Аугуст-Штиг (Ernst-August-Stieg), где политик проводила заранее анонсированную встречу с избирателями. Сама Ольга в ходе атаки не пострадала, но один из ее волонтеров, попытавшийся защитить женщину от погромщиков, получил открытую рану затылка. Более серьезных последствий, вероятно, удалось избежать лишь благодаря своевременному — хоть и, по словам очевидцев, «не очень активному» — вмешательству полиции.

Пострадал волонтер Ольги Петерзен Фото: Кадр видео

Международна сетевая организация «Антифа» (которую прошлый президент США Дональд Трамп причислил к террористическим) частично финансируется на гранты правительства ФРГ. Эксперты опасаются, что оно может использовать этих ультралевых боевиков для давления на своих политических оппонентов наподобие правоконсерваторов из АдГ.

При этом немецкие власти внимательно следят за ситуацией вокруг оппозиционных деятелей в России. Например, загадочное отравление Алексея Навального в августе 2020 года вызвало громкие заявления со стороны официального Берлина с мало обоснованными упрекам в адрес Кремля.

Одними из немногих немецких политиков, не поддержавших ту кампанию, были члены АдГ. Так, по словам Ольги Петерзен в беседе с kp.ru, если Навальный был сначала якобы «отравлен с ведома Кремля», а потом «по воле Кремля» доставлен спецрейсом для лечения в Берлин — то это очевидный абсурд, на который германское правительство почему-то закрывает глаза.