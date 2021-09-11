Путин сравнил десантников 6-й роты с Александром Невским

В субботу Владимир Путин прилетел в Псковскую область на открытие памятника Александру Невскому около Чудского озера. Фото: REUTERS

В субботу Владимир Путин прилетел в Псковскую область на открытие памятника Александру Невскому около Чудского озера.

- Здесь мы видим и лица десантников легендарной 6-й роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского, и сегодня воины этого полка здесь, в почетном карауле. Ничто не может разорвать священную связь времён и поколений, - заявил президент.

Глава России поблагодарил скульптора Виталия Шанова «за талантливое воплощение героических образов воинов-защитников».

Архитектор подошел к образу Александра Невского нестандартно. Он изобразил не умудренного полководца в годах, а 21-летнего князя. Столько лет было Александру Невскому в реальности, когда он сразился с рыцарями Тевтонского ордена.

Более того, герой Ледового побоища на памятнике стоит в окружении дружины — каждый из соседних воинов олицетворяет конкретную историческую личность. Шанов похвастался, что у всех фигур памятника есть своя реальная биография.

Мемориал сделан по-особенному. У него две стороны. На озеро смотрят скульптуры витязей — к ним можно подойти близко, чтобы потрогать. Так сделано специально — облачение воинов и доспехи поверженных рыцарей воспроизведены максимально достоверно. С обратной стороны памятника стороны мозаичное панно показывает детали самой битвы на Чудском озере.

Памятник стоит на небольшом холме — ради него строители привезли 70 тонн песка. Основание мемориала напоминает щит, пронзенный мечом.

Не случайно Путин сравнил Александра Невского именно с бойцами 6-й роты из Псковской области. Ведь они тоже заслужили славу за защиту интересов России.

29 февраля 2000 года чеченские боевики под командой Шамиля Басаева атаковали 6-ю роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт. Боевики наступали с трех сторон, стреляя прицельно в солдат из автоматов. 84 десантника погибли в ходе длинного боя, выжили только шестеро. За мужество и героизм 22 солдата и офицера получили звания Героев России, 21 — посмертно. Банда Басаева потеряла более 500 человек.