«Он врал мне про свой бизнес»: Анна Семенович рассказала, почему рассталась с бойфрендом

Анна Семенович рассказала о причине расставания с возлюбленным. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Семенович рассказала, почему ее полуторагодовалый роман закончился крахом. Весной 41-летняя певица рассталась с бойфрендом, на которого она строила большие планы. Экс-«Блестящая» была уверена, что выйдет за него замуж и родит ребенка. Однако в итоге Семенович порвала с возлюбленным.

Как рассказала певица в в эфире шоу Юлии Барановской «Все к лучшему» на «Русском радио», ее молодой человек начал ей лгать.

- Мы расстались три-четыре месяца назад. К шоу-бизнесу мой бывший возлюбленный не имел никакого отношения. Как-то так случилось. Он стал врать. Я не люблю, когда мужчины врут. Он врал мне, к примеру, про свой бизнес. У него типа был один бизнес, а оказался совсем другой, - призналась звезда. - Он много всего сочинял. Есть такие люди, которые много говорят, но мало делают. Ему самому со мной стало плохо.

Сейчас, когда все закончилось, Семенович не боится признаться, что этот мужчина ей не подходил. Проанализировав их отношения, певица пришла к выводу, что начала встречаться с ним из-за страха остаться одной

- Я вступила в эти отношения из-за страха. Боялась остаться одна. Хотела родить ребенка. Я внутренне понимала, что это не мой человек. А я не хочу быть несчастной. Мы по-доброму расстались, - рассказала Анна.

Артистка мечтает выйти замуж и родить ребенка. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несмотря на многочисленные романы, артистка никогда не была замужем. Певица уверена, что у нее еще обязательно будет семья и дети. Осенью она собирается заморозить свои яйцеклетки, чтобы в будущем стать матерью.

- Меня можно осуждать , что в 40 лет я еще не замужем, и у меня нет детей, но я честна с собой и с этим миром. Живу так как хочу. Уверена, что мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы сделать ее лучше, а не утяжелять. Я буду жить с тем , с кем мне будет в кайф, ведь я умею кайфовать от жизни! – рассказала как-то экс-«Блестящая» в Инстаграме.

Разборчивость звезды легко объяснима, ведь Семенович – завидная невеста. Артистка говорит, что не могла бы встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше ее. К тому же Семенович – владелица роскошной недвижимости. Несколько лет назад она стала обладательницей шикарной квартиры в центре Москвы площадью в 170 квадратных метров. Известно, что квартиру певице подарил ее бывший возлюбленный, банкир Иван Станкевич. Недвижимость стала прощальным презентом на их расставание. Артистка всерьез рассчитывала выйти за бизнесмена замуж, но в итоге они разошлись.