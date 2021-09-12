«Сегодня он вас содержит, а завтра нет»: Молодая жена Петросяна призналась, что не доверяет мужу

За свою долгую карьеру Петросян заработал огромное состояние, так что теперь его молодая жена Татьяна Брухунова может ни в чем себе не отказывать. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгений Петросян – один из самых высокооплачиваемых артистов отечественного телевидения. За свою долгую карьеру он заработал огромное состояние, так что теперь его молодая жена Татьяна Брухунова может ни в чем себе не отказывать. 75-летний юморист любит баловать свою 32-летнюю избранницу: только за недавний двухнедельный отдых на Мальдивах супруги заплатили почти 2,5 миллиона рублей. Супруги воспитывают любимого сына Вагана. Казалось бы, Татьяне совершенно не о чем беспокоится. Однако в Инстагарме Брухунова призналась, что не совсем доверяет своему супругу. Татьяна предпочитает сама позаботиться о своем будущем.

Молодая супруга Петросяна с удовольствием общается со своими подписчиками в Инстаграме и часто отвечает на их вопросы. После того, как Брухунова опубликовала в своем блоге летний снимок, сделанный на берегу моря, и подписала его: «Я продлевала лето как могла! Пришло время возвращаться в реальность!», подписчицы удивились. По их мнению, Татьяна может и дальше наслаждаться летом. Например, снова улететь на Мальдивы. Однако Брухунову это предложение не устроило.

- А работать кто будет? – поинтересовалась она.

«Я продлевала лето как могла! Пришло время возвращаться в реальность!», - сообщила Татьяна. Фото: Инстаграм.

В ответ подписчицы написали, что такая состоятельная женщина, как Татьяна, может вообще не работать и заниматься домом и сыном. Трудиться, по их мнению, должен муж, чтобы обеспечить семью. «Зачем женщине работать, если она замужем? Работая, будучи замужем, мы ломаем вековые законы бытия!» - написала одна из подписчиц.

Однако у Брухуновой по этому поводу совсем другое мнение.

- Я работаю, потому что люблю то дело, которым занимаюсь. Потому что имею высшее образование. И потом, муж — это самостоятельный человек, сегодня он вас содержит, а завтра нет. Что тогда будете делать? - написала она.

Напомним, Татьяна Брухунова работает директором театра Петросяна. Она долго шла к этой должности. Когда-то девушка начинала с того, что вела сайт бывшей жены сатирика Елены Степаненко. Брухунова приехала из родной Тулы учиться в Москву. Татьяна поступила в Московский университет культуры и искусства (МГУКИ) по специальности «менеджмент». Тогда-то она и занялась сайтом Степаненко. Постепенно Татьяна сумела обратить на себя внимание Петросяна и стала его помощником, затем директором, а после – и законной супругой. Даже после замужества и рождения сына Брухунова продолжает работать и не желает терять контроль над карьерой мужа.