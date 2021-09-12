В США рассекретили документы о роли Саудовской Аравии в терактах 11 сентября

Джо Байдена начало рассекречивать материалы расследования терактов 11 сентября 2001 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФБР по требованию президента Соединенных Штатов Джо Байдена начало рассекречивать материалы расследования терактов 11 сентября 2001. Начало было положено в день 20-й годовщины этих трагических событий.

Сам обнародованный документ, прямо скажем, не особо примечателен. Это 16-страничная выжимка из протоколов допросов человека, который контактировал с исламскими радикальными активистами на территории США и который помог будущим смертникам приехать в Америку и обосноваться там. Никакой конкретики мужчина, с которым несколько раз беседовали в 2015 году не сообщает — или эти данные решили не предоставлять публике. Дело в том, что протоколы серьезно отредактировали перед публикацией, замазав черным целые абзацы. Из того, что осталось, следует, что джихадисты действительно контактировали с гражданами Саудовской Аравии, но причастность к терактам государственных органов не доказана.

За неделю до 20-й годовщины терактов президент США Джо Байден поручил министерству юстиции и другим причастным агентствам за полгода провести ревизию всех имеющихся документов по расследованию терактов и опубликовать часть из них. Это решение стало результатом долгой кампании родственников погибших, которые пытаются добиться от властей информации. Дело в том, что многие в Америке не верят, что бин Ладен и «Аль-Каида» (признана в РФ террористической организацией и запрещена) смогли провернуть такую масштабную акцию в одиночку. В обществе сильно мнение, что за бывшим террористом №1 стояли госструктуры Саудовской Аравии, поэтому-то рассказы о злодеяниях бин Ладена воспринимаются только как часть правды.

Родственники жертв терактов даже выступали активно против участия Байдена в траурных церемониях, пока он не согласится снять с документов гриф «секретно».

Кстати, посольство Саудовской Аравии в США активно приветствовало такое решение хозяина Белого дом. Мол, наконец-то все убедятся, что Эр-Рияд никакого отношения к атаке на Америку не имеет и будет положен «конец необоснованным обвинениям в адрес королевства».

А вот у родственников погибших в башнях-близнецах мнение диаметрально противоположное.

- Выводы, которое сделало ФБР в ходе своего расследования, станут мощным аргументом в пользу того, чтобы возложить ответственность за теракты 9/11 на власти Саудовской Аравии, - заявил адвокат Джим Крейндлер, представляющий интересы родственников погибших. - Эти документы помогут доказать, что «Аль-Каида» действовала на территории Соединенных Штатов с помощью Саудовской Аравии.

В частности, уверенные в роли саудитов во всей этой истории ждут подтверждения того, что именно Эр-Рияд помог устроить будущих смертников в летные школы в США. Кстати, ранее уже были рассекречены документы, которые доказывают, что некоторые высокопоставленные госчиновники Саудовской Аравии были знакомы с террористами.