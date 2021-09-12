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В мире12 сентября 2021 11:12

В США рассекретили документы о роли Саудовской Аравии в терактах 11 сентября

Это делано после многолетних требований родственников погибших
Елена САВОЧКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Джо Байдена начало рассекречивать материалы расследования терактов 11 сентября 2001

Джо Байдена начало рассекречивать материалы расследования терактов 11 сентября 2001

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФБР по требованию президента Соединенных Штатов Джо Байдена начало рассекречивать материалы расследования терактов 11 сентября 2001. Начало было положено в день 20-й годовщины этих трагических событий.

Сам обнародованный документ, прямо скажем, не особо примечателен. Это 16-страничная выжимка из протоколов допросов человека, который контактировал с исламскими радикальными активистами на территории США и который помог будущим смертникам приехать в Америку и обосноваться там. Никакой конкретики мужчина, с которым несколько раз беседовали в 2015 году не сообщает — или эти данные решили не предоставлять публике. Дело в том, что протоколы серьезно отредактировали перед публикацией, замазав черным целые абзацы. Из того, что осталось, следует, что джихадисты действительно контактировали с гражданами Саудовской Аравии, но причастность к терактам государственных органов не доказана.

За неделю до 20-й годовщины терактов президент США Джо Байден поручил министерству юстиции и другим причастным агентствам за полгода провести ревизию всех имеющихся документов по расследованию терактов и опубликовать часть из них. Это решение стало результатом долгой кампании родственников погибших, которые пытаются добиться от властей информации. Дело в том, что многие в Америке не верят, что бин Ладен и «Аль-Каида» (признана в РФ террористической организацией и запрещена) смогли провернуть такую масштабную акцию в одиночку. В обществе сильно мнение, что за бывшим террористом №1 стояли госструктуры Саудовской Аравии, поэтому-то рассказы о злодеяниях бин Ладена воспринимаются только как часть правды.

Родственники жертв терактов даже выступали активно против участия Байдена в траурных церемониях, пока он не согласится снять с документов гриф «секретно».

Кстати, посольство Саудовской Аравии в США активно приветствовало такое решение хозяина Белого дом. Мол, наконец-то все убедятся, что Эр-Рияд никакого отношения к атаке на Америку не имеет и будет положен «конец необоснованным обвинениям в адрес королевства».

А вот у родственников погибших в башнях-близнецах мнение диаметрально противоположное.

- Выводы, которое сделало ФБР в ходе своего расследования, станут мощным аргументом в пользу того, чтобы возложить ответственность за теракты 9/11 на власти Саудовской Аравии, - заявил адвокат Джим Крейндлер, представляющий интересы родственников погибших. - Эти документы помогут доказать, что «Аль-Каида» действовала на территории Соединенных Штатов с помощью Саудовской Аравии.

В частности, уверенные в роли саудитов во всей этой истории ждут подтверждения того, что именно Эр-Рияд помог устроить будущих смертников в летные школы в США. Кстати, ранее уже были рассекречены документы, которые доказывают, что некоторые высокопоставленные госчиновники Саудовской Аравии были знакомы с террористами.

КАРТИНА ДНЯТеракт 11 сентября 2001 года в Америке