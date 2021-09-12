Почему необходимо развивать Зауралье?

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о необходимости инвестиций в малые территории

Даже в самом названии мероприятия скрывался определенный вызов современности: «Innoregion. Смелые решения для малых территорий». Ну казалось бы, кому нужны эти малые территории, в чем их ценность? Если смотреть свысока, ничего не поймем. Нужно опуститься на землю, чтобы увидеть и понять – сила России в ее людях, готовых делать все, чтобы их родина процветала.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров возглавляет регион с 2019 года. С того времени здесь и началась активная деятельность по привлечению инвестиций. На это нацелена вся команда Хабирова. Об этом он говорил на открытии пленарного заседания. Глава поблагодарил всех присутствующих и отметил, что необходимо дать развитие территории Зауралья, и для этого есть все возможности.

- Мы исходили из того, что этот форум будет способствовать развитию территорий Зауралья, - отметил Радий Хабиров. - С каждым годом Инвестсабантуй становится интереснее, богаче, развиваются новые проекты. Ключевое слово нашего форума – это инвестиции. Мы взяли хороший темп, фиксируем довольно динамичное привлечение инвестиций в регионы нашей республики. Нашей команде удалось создать такие условия, чтобы инвесторы нам доверяли. Я благодарю всех: инвесторов, управленческую команду, гостей и жителей Сибая. К слову, некоторые главы муниципалитетов, посмотрев на Инвестсабантуй «Зауралье», заявили о желании провести похожее мероприятие на своих территориях.

Модератор пленарного заседания, шеф-редактор издательской группы «ФедералПресс» Надежда Плотникова заметила, что проведение подобных форумов на площадках с не всегда неподготовленной инфраструктурой – своего рода смелость для региональных руководителей.

Глава Республики подчеркнул, что инвестсабантуй – это способ заявить, что есть такая территория, которая может быть интересна инвесторам. И способ развивать ее.

Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров во время дискуссии на пленарном заседании

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ведь что такое Зауралье сегодня? Это треть республиканских запасов известняка, 40% строительного камня, 8% кирпичного сырья. Это центр цветной металлургии Башкортостана. На его территории расположены крупные месторождения медноколчеданных руд, золота, марганца, яшмы и т.д. Здесь сосредоточена почти четверть всех лесов региона и около 50% от запасов хвойных пород.

- Мы всегда исходили из того, что подобного рода форумы дают толчок деловой активности, - рассказал Радий Хабиров. – Это доказано на практике.

Генеральный директор Макдоналдс в России Марк Карена Фото: материалы пресс-служб

ОСТРАЯ ТЕМА

Глава Республики затронул проблемы Башкирской содовой компании. Он заявил, что после передачи пакета акций предприятия в собственность государства прибыль увеличилась на 43%.

- Это высокие показатели, - отметил он. – Перед нами были поставлены задачи: сохранить трудовой коллектив, обеспечить показатели и решить экологические проблемы, накопленные за годы. Над этим мы сейчас работаем.

Об альтернативном источнике сырья для предприятия рассказал премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.

- Худолазское месторождение, которое расположено в Сибае является одним из источников сырья на БСК, - отметил он. – Да, у него есть частные владельцы – австрийская компания и мы с ними договариваемся. Если все получится, это даст большой толчок Сибаю и Зауралью для развития. Появятся рабочие места и инвестиции. Придется здесь еще делать железнодорожный узел. Но от этого Зауралье только выиграет. А вместе с ним и вся республика.

В Сибай приехали представители разных районов республики

ОТ ЗАУРАЛЬЯ ДО ТУРЦИИ

Генеральный секретарь Ассоциации российско-турецкого бизнеса Владимир Солоцинский отметил на пленарном заседании, что у Турции есть интерес в развитии республики.

- Я хочу сказать, что турки пришли сюда уже давно, активно тут работают, - подчеркнул он. - Здесь присутствует целый ряд крупных турецких компаний. Например, крупный завод по производству пива. Нам интересно сотрудничество в области нефтехимии. Свою роль играет и то, что турки считают башкиров родственной нацией. Мы готовы содействовать в развитии этих связей.

В свою очередь руководитель Центра отраслевой экономики «Научно-исследовательского финансового института» Министерства финансов Российской Федерации Инна Рыкова отметила, что в последние годы она наблюдает, как Республика Башкортостан активно развивается, особо отметив придорожный сервис в сфере туризма.

- За последний год я уже третий раз приезжаю в Башкирию, - сказала она. – Сначала для обсуждения проблем БСК, потом на Worldskills и вот сейчас на инвестиционный сабантуй. И я вижу, как меняется регион. Как развивается и преображается придорожная система.

В ответ глава республики поблагодарил Инну Рыкову за добрые слова в адрес Башкортостана.

Генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена рассказал собравшимся о сотрудничестве компании с республикой. По его словам, большое внимание уделяется программе Рональда Макдональда, предполагающей наличие бесплатных отелей рядом с детскими больницами, где родители могут остановиться, если детям требуется длительное лечение от онкологии, например.

- Мы хотели создать такой отель в Башкортостане рядом с детской больницей, - пояснил Марк Карен. - Наша цель - это найти единомышленников. Мы не ориентированы на деньги, на выгоду. Мы в долгосрочной перспективе хотели отдавать, хотели оправдать любовь России к «Макдональдсу». И нам пришло сообщение с вопросом, будет ли наша компания в Сибае. Мы планировали открыть семь, но в итоге откроем 12, и один из них будет в Сибае.

Показ национальных костюмов на Третьем Всероссийском сабантуе в Сибае

И НАПОСЛЕДОК…

В завершение заседания Надежда Плотникова поинтересовалась у главы Республики Башкортостан – откуда такая динамика, такое активное развитие в области инвестиций?

- Мы всегда смотрим вперед, чтобы сохранить набранные темпы, - объяснил Радий Хабиров. – Все российские регионы поставлены в жесткие конкурентные рамки. Идет постоянная борьба за ресурсы, финансирование. И выживет тот, кто будет быстр, успешен и упорен.