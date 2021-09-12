Эксперт рассказала, кто из звезд не умеет петь: У Гагариной мощные верхние ноты, а у МакSим нет вокальной техники

Полина Гагарина одна из самых сильных вокалисток на нашей эстраде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слушаем и оцениваем пять главных женских хитов осени с педагогом по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлией Таравковой. Эти песни популярных исполнительниц сейчас в топах хит-парадов, их слушают на онлайн-сервисах. Одни звезды берут талантом, другие в топах, благодаря громким личным историям. Для kp.ru эксперт оценил вокальное мастерство звезд, их треки и объяснил почему сейчас в моде такая музыка.

Педагог по вокалу Юлия Таравкова послушала главные женские хиты осени Фото: Личный архив

Слава «Без тебя меня нет»

Смотреть видеосюжет СЛАВА - БЕЗ ТЕБЯ МЕНЯ НЕТ (Премьера клипа, 2021)

- Эта песня сможет стать популярной в караоке, но спеть ее способен не каждый. Диапазон песни вместе с бриджем (речитативная часть) ровно две октавы, что уже означает - исполнит ее не каждый. Скачки в мелодии припева на сексту - так же усложняют ее, тут нужно обладать чистым интонированием. Самая высокая нота в припеве (си) звучит немного крикливо и зажато из-за отсутствия объема и должной опоры звука. В плане техники (мелизмы, вибрато, глиссандо) – этого в песне нет.

Текст песни банальный, нет художественности и образов. Трек популярен, так как у Славы своя армия поклонников, которым нравится ее творчество. Славу любят за простоту и «народность» - в этом ее фишка. Я не могу назвать звучание песни модным.

Полина Гагарина «Вчера»

Смотреть видеосюжет Полина Гагарина - ВЧЕРА (Премьера клипа, 2021)

- Песня сложная, совершенно новое звучание Полины. Диапазон полторы октавы. Сильные мощные верхние ноты и сложный ритм куплета (почти речитатив) предполагает поставленное дыхание, потому что брать его негде. Это уже песня для профессионалов. Здесь Полина использует и субтон, и микст, и белтинг. Очень динамичная аранжировка, новый стиль для Полины (осовремененные 80-е) - однозначно это модный звук.

Ирина Дубцова «Гештальты»

Смотреть видеосюжет #Гештальты

- Диапазон песни полторы октавы. Самая высокая (до) в припеве спета экспрессивно, опорно, профессионально. Песня сложная по ритму (для этого нужно обладать хорошим дыханием), по диапазону, по динамике. Тут Ирина поет и субтоном, и микст, и даже белт на верхушках. Одним словом, сразу слышно профессионала!

У Дубцовой всегда были талантливые тексты и этот не исключение. Художественно, литературно, образно – одним словом талантливо! Единственный минус по гармонии песни - припев слишком похож на ее же композицию «О нем». Звучание современное, звуки не мешают содержанию. Уверена, что эту песню будут слушать не только поклонники Ирины Дубцовой, но и широкая аудитория.

МакSим «Спасибо»

Смотреть видеосюжет МакSим - Спасибо / ПРЕМЬЕРА

- Гармония песни примитивна, вся мелодия вращается вокруг трех-четырех нот, ее слегка усложнили модуляцией конечного припева. Это может спеть и ребёнок. Нет и вокального диапазона, так как нет переходных нот. По вокалу Марины скажу прямо - девочка выросла в женщину, а голос так и остался детским. Вот что значит не развивать вокал. Практически отсутствует грудной обертон - это не пение, а напевание вполголоса, почти шепот с зажатыми верхами. О вокальной технике и речи нет - она отсутствует. Это как у бардов: поют всегда плохо, но поют свои песни.

Текст не такой художественный, как в других ее песнях - примитивные образы. Фишка МакSим в ее образе искренней, светлой и ранимой, а также в ее трогательных текстах и простой, запоминающейся мелодии. В песне «Спасибо» нет модного звучания, скорее звучание в стиле МакSим.

Zivert «Тебе»

Смотреть видеосюжет Zivert - Тебе Official Audio 2021

- Диапазон песни в полторы октавы. Есть переходные ноты, верхние (до, ре), которые спеты настолько мягко, что даже не ощущается, что это достаточно высокие ноты. Zivert от других исполнителей отличает звучание. Здесь очень модная аранжировка, ритм, басовая партия, фирменный ритмичный вокал, тембр, текст. Песня сложная по мелодии, ритму и диапазону. Много текста, текст небанальный. По звучанию это модно, ново, не как у всех. В этой песне Zivert даже не повторяет даже саму себя.