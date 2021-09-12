Вячеслав Никонов: «Вся команда Зеленского - большая шутка. Но мы должны относиться к ней всерьез».

Вячеслав Никонов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- ...Вячеслав Алексеевич! Все обсуждают странное и дурацкое заявление Зеленского, который «не исключил вероятность полномасштабной войны с Россией». Вот как его, вообще, воспринимать?

- Ну, Зеленский – человек несамостоятельный, не суверенный. Много из того, что он озвучивает, он озвучивает не со своего голоса.

В данном случае, думаю, он влился в хор всех тех, кто проявлял и проявляет очень большую озабоченность по поводу российско-белорусских военных учений, которые проводятся на территории нашей страны и Белоруссии.

Польша, как известно, даже ввела у себя чрезвычайное положение.

Страх нагнетается, хотя учения регулярные, ежегодные.

Здесь, конечно, не мог не отметиться и Зеленский с алармистским заявлением.

С другой стороны, он - верховный главнокомандующий. И - должен оценивать риски, которые имеются перед его страной.

- А что - есть риск большой войны для Украины?

- На мой взгляд, его исключать нельзя - при той политике, которую проводит Украина, Зеленский или следующий американский президент, следующий украинский или американский президент, который будет управлять Украиной, - они могут втянуть Украину и в большую войну тоже. Поэтому - да, наверное, Зеленский думает об этом. И, если это была оговорка, то она была явно по Фрейду, то есть, подсознательно президент Украины думает о возможности такой большой войны.

Но при этом он еще заявил, что это будет «большой ошибкой России»..

- Он сказал, что это станет «крупнейшей ошибкой России».. А причем тут Россия?

- Он имеет в виду войну именно с Россией. И, может быть, даже мечтает об этом, как о событии, которое может содействовать его членству в НАТО.

Хотя, здесь все - с точностью наоборот. Его не принимают в НАТО именно из-за того, что он может учинить какую-нибудь большую войну с Россией. И втянуть в это дело НАТО.

Там, все-таки, не самоубийцы. Ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах.

Поэтому, ясно, что все заявления Зеленского надо фильтровать, делить на очень многое.

Если говорить о реальных перспективах Украины в такой войне, Зеленский прекрасно, наверное, понимает, отдает себе отчет, что такая война, если бы она была, обернулась бы катастрофой не для России, а для Украины, в первую очередь.

Я не думаю, что есть какие-то военные, подчеркиваю - военные задачи, которые Россия не могла бы решить на Украине в течение часов, максимум, дней или недель. То есть, здесь, как раз, исход такого столкновения был бы достаточно предсказуем.

А самому Зеленскому надо иметь просто хороший запас галстуков - съедобных, вкусных, которых ему понадобилось много. (Никонов имеет ввиду то, как в августе 2008-го, в ходе операции по принуждению Грузии к миру, которую проводила Россия, тогдашний глава Грузии от страза жевал галстуки. - А.Г.)

- А вот некоторые наши политики сводят к кавээновским каким-то «шуткам» заявление Зеленского. Разве можно это делать? И кто способен, вообще, вывести Зеленского из состояния участника КВН, если это так?

- Я не думаю, что это шутка.

В устах верховного главнокомандующего немаленькой европейской страны это звучит достаточно угрожающе.

Но то, что вся его команда – большая шутка, бесспорно. Потому что там нет людей, которые имели бы хоть какое-то государственное мышление. Вообще, я считаю, что в украинской элите нет тех, кто способен мыслить государственными категориями, кто мог бы создать Украину - как государство.

Пока что, все, что мы там наблюдаем – некая такая субстанция, которая находится под внешним управлением, не имеющая субъектности и не способная сформулировать свои собственные национальные интересы. Которые, конечно, заключаются не в том, чтобы воевать с Россией, а, наоборот, - строить с ней самые тесные связи.

- А американцы не могут за эту дурацкую шутку его - Зеленского - как-то одернуть? Или - сказать, что шутки, значит, пошутил, ну, хватит типа. Нет?

- Ну, американцы ведь делают из Украины военный инструмент против России. Поэтому, чего бы они его одергивали?

Да, Украину ведь не собираются превратить в какое-то процветающее государство там - с приличным образом жизни. Если бы такие планы были, наверное, что-то сделали бы для того, чтобы уровень жизни на Украине был, ну, хотя бы не в четыре раза ниже, чем в России как сейчас. И не в три раза ниже, чем в Белоруссии. Ясно, что Украину просто вооружают, мотивируют - для того, чтобы превратить ее в военный инструмент против России, собственно, в этом предназначение Украины и есть - в глазах американских стратегов.

Поэтому, одергивать Зеленского ни в каких воинственных заявлениях не будут.

- А мы эту «большую шутку», коей является команда Зеленского, вообще, эти заявления - мы всерьез должны воспринимать?

- Ну, мы всерьез, естественно, должны воспринимать заявления главы украинского государства и чиновников, все их неадекватности. Они – именно те люди, которые принимают решения. И чьи приказы выполняют украинские вооруженные силы.

Поэтому - да, мы не должны пропускать все это мимо ушей, но мы не можем воспринимать это и в полной мере всерьез, потому что, опять же, прекрасно понимаем, что в военном отношении Россия и Украина просто несопоставимы. Просто несопоставимы. И вся американская помощь военная, которая там поступает, которую сейчас обещал Байден, которая шла в Украину все последние годы, - она, естественно, недостаточна для того, чтобы обеспечить даже видимость какого-либо паритета с Россией.

- Спасибо. Извините, что в выходной. До свидания.

- До свидания.