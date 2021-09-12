Представители разных профессий рассказали, какие соцсети для них наиболее интересны

У представителей разных профессий свои предпочтения соцсетей. Фото: Shutterstock

«Да пропади они пропадом, эти соцсети!» Именно этот ответ (только в чуть более спокойной формулировке) стал самым популярным в недавнем опросе компании SuperJob. Социологи обратились к россиянам с вопросом: «Если бы осталась всего одна социальная сеть, какую бы вы выбрали?» И большинство опрошенных выбрали вариант ответа «Никакую».

Что касается остальных респондентов, то большинство из них проголосовало за ВКонтакте. Выходит, именно эта социальная сеть – самая популярная у россиян. На втором месте – «Инстаграм», на третьем – YouTube (хотя это и не соцсеть, ну да ладно).

Наименее популярными у россиян соцсетями оказались Twitter и TikTok. С «Твиттером» все понятно – он никогда и не был популярен в России, так что ничего неожиданного не произошло. А по поводу «ТикТока» обратимся к методике исследования. Как сообщают социологи, они опрашивали россиян старше 18 лет. TikTok же бешено популярен у школьников, с возрастом люди по понятным причинам теряют интерес к кривляниям Дани Милохина и прочих кумиров неокрепших умов.

Заодно аналитики выяснили, что наши предпочтения в плане соцсетей напрямую связаны с профессиями. Например, Вконтакте популярен среди менеджеров всех мастей, а также бухгалтеров и продавцов. В Инстаграме зависают экономисты, маркетологи и секретарши. «Одноклассники» любят воспитательницы и водители, а еще эта соцсеть просто безумно популярна среди охранников.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Если бы осталась всего одна социальная сеть, какую бы вы выбрали?

Никакую – 23%

Вконтакте – 21%

Инстаграм – 17%

YouTube – 14%

Одноклассники – 6%

Facebook – 3%

TikTok – 2%

Twitter – 1%

Другая – 3%

Затрудняюсь ответить – 10%

Какие профессии предпочитают ту или иную соцсеть