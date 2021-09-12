Вадим Дробиз: В России меньше пить не стали - просто мало пьющих молодых

За последние 10 лет потребление алкоголя в России сократилось почти на треть Фото: Евгения ГУСЕВА

За последние 10 лет потребление алкоголя в России сократилось почти на треть, сообщили в отечественном Минздраве — с 15 до 9,1 литра на человека в год. Но при том, начиная с прошлого года, люди вновь, похоже, стали пить больше. И на сегодня 5.3% смертей связаны с употреблением спиртного.

Kp.ru обратилось за комментарием к руководителю Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадиму Дробизу.

- По вашему профессиональному мнению, в России, действительно, в последние 10 лет пили все меньше и меньше, а с 2020-го стали пить больше?

- Ну, это рост формальный. В пандемию на пару процентов могло вырасти потребление. Но рост потребления внутри страны, в том числе, и за счет того, что миллионы граждан перестали выезжать за рубеж - и они теперь пьют здесь. А не за бугром. Ведь до 2020 года 12-15 миллионов пьющих россиян дважды в год уезжали на 7-10 дней за переделы страны - и их вынужденное "домоседство" тоже дало рост потребления процента на два. Так что общий рост потребления алкоголя за 2020-й год на 4% - это выглядит вполне логично.

- Отмечен рост потребления дорогого алкоголя — виски, джина, импортных вин.

- Так это как раз то, что пил за рубежом средний класс! Потому и резко вырос импорт виски, джина, текилы, рома, импортного игристого. И все это в последние полтора года выпивается внутри страны, а не за рубежом. Рост потока туристов в Турцию, Египет и на острова — пока не приблизился к прежнему.

И, повторю, что рост в пределах 4% - не означает кардинальный роста потребления внутри страны.

- С одной стороны говорят, что молодые сегодня сплошь - поклонники ЗОЖ, с другой стороны, вроде бы именно в этой возрастной категории отмечается рост потребления...

- У нас сегодня молодых людей от 20 лет до 31 года в два раза меньше, чем 10 лет назад. За счет провалов в рождаемости в 90-е. Сейчас дети 90-х и начала 2000-х выросли — и активно потребляют алкоголь. Но поскольку их в два раза меньше, чем тех, кому 20-30 лет было 10 лет назад, то и цифры потребления в этой категории снизились. И снижение, о котором говорит Минздрав, оно было по большому счету формальным.

- То есть страна не становилась более трезвой все последние годы?

- Да, цифры менялись не потому, что большая часть населения в ужасе разбегалась от алкоголя, и практиковала ЗОЖ — это все химеры. А вот самое главное — это демографическое сокращение числа потребителей в группе активных «любителей» алкоголя. С 2008 по 2019 годы - на 35% упало потребление пива, например.

- За счет кого?

- Обрушение произошло, в основном, за счет малочисленной молодежи. Которая сейчас активно переходит на крепкий алкоголь. И следующее десятилетие станет годами заметного снижения потребления крепкого алкоголя.

- Просто из-за малого числа потребителей?

- Да!

- Значит, никакого снижения реального не было?

- Нет! Если брать 2008 год и смотреть потребление на душу населения от 18 до 50 лет за минувший временной отрезок. Ведь стариков становилось все больше, а детей все меньше. Надо брать не все население в 145 млн, а активно потребляющих — 18-55 лет. После 60 лет пьют мало, а если пьют, то быстро уходит в мир иной. И от 15 до 18 лет не пьют — это все сказки. Надо брать именно данные в возрастном диапазоне от 18 до 55 лет максимум. И все станет ясно...