Александр Невский был молодой и веселый...

Скульптор Виталий Шанов во время работы над композицией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 сентября в Псковской области президент с Патриархом открыли памятник в честь знаменитой победы Александра Невского «КП» связалась с автором скульптурной композиции Виталием ШАНОВЫМ.

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ МОРЩИН

- Чья идея?

- Придумал это владыка Тихон (Шевкунов - митрополит Псковский и Порховский. - Ред.), работали мы с Дарьей Успенской, моей женой. Место - у деревни Смолва. Основная идея: Александр Невский возвращается с победой с восемью соратниками. С образами воинов помог владыка. Кинематограф создал стереотип, что князь - это такой богатырь былинный. А владыка напомнил, что Александру-то был всего 21 год, а брату его Андрею и вовсе 14 лет! И соратники их - «призывного возраста». Такие лихие парни. Они должны быть не суровыми воинами, обветренными, в морщинах, а молодыми и задорными. Которые всем наваляли и возвращаются с победой. Надо было передать этот дух молодости, когда каждый чувствует себя неуязвимым и все ему по плечу.

- Кто рядом с князем?

- Там трое конных. По правую руку от князя - брат Андрей. По левую - порученец Кербет. Все 9 персонажей - подлинные. Теперь у них появились образы.

- Но ведь их изображений не сохранилось?

- Конечно. Я придумывал характеры. Думал, где взять такие типажи? Владыка говорит: у нас же была 6-я десантная рота. Тоже молодые пацаны. Так же защищали Родину от врагов.

- И тогда вы...

-...Мы взяли ребят из псковской дивизии, их портреты. Люди же принципиально не изменились - поменялось только облачение.

- Большинство героев без бороды...

- Так им же по 18 - 20 лет. Их борода как пух. Есть только воевода Новгородский, в летописи он описан как «древний», 40 лет - он с самым суровым взглядом. Остальные улыбаются с таким ощущением - как мы тевтонцев сделали!

- Под ногами у них что?

- Льдины, щиты, мечи, шлемы. На шлемах - орлы и рога. И копья с флагами. Флаги извиваются, как змеи - это аллегория с Георгием Победоносцем. А вражеские доспехи уходят под воду - щиты слоями, словно чешуя дракона.

ЩИТ И МЕЧ

- Сколько вариантов памятника было?

- Мы сделали 6 эскизов. И каждый раз, обсуждая с владыкой, вносили улучшения. Работа началась год назад. В какой-то момент все остановилось. Но владыка Тихон смог Путину ее представить. Президент оценил масштаб идеи. И сказал: надо делать.

- Средства были выделены?

- Да, и Российское военно-историческое общество, как куратор проекта, очень рачительно подбирало подрядчиков. И без Минобороны ничего бы не получилось. Место, где стоит памятник, болотистое. Пришлось передвигать немыслимое количество грунта! Чтобы собрать и курган, и парк. Военные строители отработали на пять с плюсом. Не представляете, какую дорогу проложили к деревне!

Вообще у парка вокруг памятника тоже свой образ - это щит и меч. Сверху, с самолета, это отлично видно.

- Из чего сделан памятник?

- В Химках на худкомбинате всю бронзу собрали. И отправляли частями.

- Частями?!

- Нет такого транспорта, чтобы ее могли перевезти целиком. И аналогов тому, в какие сроки все сделали, в истории нет. А мы в цеху этим летом работали при температуре свыше 40 градусов. На лесах были как на сковородках. Владыка говорил: это послушание.

- Какой вес у памятника?

- 47 тонн. Но при этом композиция такая - парящая. Со стягами на ветру. И конь такой - на отрыве. Инженерам и ребятам-сварщикам надо было мудрить с надежностью - чтобы никакому ветру не снести.

- А высота?

- 21 метр - это самая высокая точка здесь. Место сильное. Очень далеко видно. Когда мы идем, памятник вместе с холмом на уровне неба, словно на острове. А стяги - как паруса.

- С женой-соавтором спорили?

- Мы 20 лет в браке. На мне тяжелая часть - собирать композицию. А Дарья работала с образами. Женщины лучше чувствуют эмоции...